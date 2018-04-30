觀點：大力神特朗普發動的貿易戰違背程序正義
我居住的瑞典北方有著名的鐵礦山，出產高品位的鐵礦石，向全球一百多個國家出口特種鋼，其中包括美國。
當美國總統特朗普於三月初宣佈對進口鋼材及鋁材分別徵收25%及10%的關稅時，我和很多瑞典人一樣，心情緊張而焦慮。我們擔心歐洲會有成千上萬的工人因此失業。從那時起，我幾乎日日跟蹤貿易戰。
有實質正義，缺程序正義
我對這場貿易戰的基本看法是：美國發起的這場既針對中國也針對盟友的貿易戰，是有某種實質正義的，但在程序正義上有錯誤之處。
美國政治哲學家、《正義論》的作者羅爾斯說："正義總是意味著平等"，正義是"承認他人的權利和自由的願望"。實質正義強調自由與平等，是注重結果的正義。
中國於2001年加入世貿組織，在長達17年時間裏，這個缺少法治觀念的專制國家可以說是劣跡斑斑。他們大規模地盜竊知識產權、強制技術轉移、搞不對稱的市場壁壘、工業補貼以及國家主導的經濟計劃。
對西方來說，當初給中國無條件最惠國待遇似乎是養虎遺患，中國現在是過河拆橋。據統計，有四分之三的美國企業如今在中國感到不受歡迎。德國和歐洲企業的這一比例更高。歐美企業都抱怨說，在中國遭遇到歧視、保護主義、法治上的不確定性、技術竊取以及審查。
因此，儘管歐美對特朗普的貿易戰有不同聲音，但即使是反對者，也認為是制止中國"不公平"貿易的時候了。特朗普的貿易戰甚至得到了美國不少在野黨議員的支持，這說明美國人對長期違規的中國早已失去信任。
儘管有其實質正義，但特朗普打貿易戰的方式卻很有問題，這涉及到程序正義，即過程要公正合理。
擅自叫戰，未獲WTO授權
作為WTO重要成員國，美國首先應該把爭端提交給這個組織，在框架內按程序處理。正如歐盟在4月16日表示的：美方聲稱近期實施的鋼鋁關稅，在採取措施前並未通知世貿組織貨物貿易理事會下屬的保障委員會，此舉不符合《保障措施協定》中的有關規定。
雖然世貿組織WTO不夠給力，但還是能夠主持公道的，例如，在一些與中國工業政策有關的訴訟上，WTO都給下了判決。作為成員國，美國有義務強化世貿組織的功能，保護這個組織作為貿易衝突仲裁者的角色。但特朗普卻完全無視這一點，他不將貿易爭端首先訴諸於框架內，而是違背程序擅自叫戰。
奸商手段，違背西方的外交規範
特朗普沒有管理國家的經驗，他完全不講外交理想，毫無總統的風範與章法。在解決對外貿易問題上，特朗普不是嚴肅認真地據理力爭，而是仗著美國經濟的強勢搞交易式外交，一驚一乍反覆無常，一會強硬一會橄欖枝、動輒翻臉，搞私商先兵後禮那一套。
耶魯大學歷史教授肯尼迪用"愚勇"一詞形容特朗普，他指特朗普"不穩定"，政策訴諸波動的情緒和本能直覺，"經常冒犯美國的朋友和侮辱美國的競爭者"。這種無視外交規則和倫理的做法，損害的是美國的信譽。
威脅歐洲盟友，逢熟必殺？
令我們深感不解的是，多年來美國對違規的中國姑息養奸，並未有效地盡到監督的責任，這次特朗普意圖對中國發動貿易戰，卻把歐盟等親密盟友也牽扯進戰事，並頻頻發推特羞辱歐洲國家，一副六親不認、逢熟必殺的惡霸作風。
特朗普凖備開徵鋼鋁關稅，歐盟決定以牙還牙進行抵制，威脅要對摩托車、牛仔褲和威士忌等美國標誌性商品實施報復。經常炮轟歐盟的特朗普更放出狠話，威脅說要對歐盟的汽車徵稅。
這是很不公正的。儘管歐盟中的德國因其汽車銷美國受歡迎，與美國的貿易有高額順差，但是，特朗普針對歐盟引用的數據卻有問題。他片面挑選有利於自己的數據，只強調歐美稅收的差距，卻不提其他。
例如，美國對歐盟汽車徵收的關稅為2.5%，低於歐盟徵收的10%，但是，美國對進口自歐盟的卡車卻徵收高達25%的關稅，比歐洲高得多。又如，美國對來自歐盟的鞋製品、紡織品和花生分別徵收高達48%、12%和164%的高關稅。歐盟因此認為，在不同產品上，歐美雙方徵稅各有高低，雙方針對彼此的關稅均值十分接近：美國對歐盟出口的產品平均關稅為3%，而歐盟對美出口產品的平均關稅為2.4%。
然而，功課沒做好的特朗普卻大喊大叫，一味詆譭美國最大的貿易伙伴。他誇張地說歐盟在貿易上"要了美國的命"，"歐盟聽起來很無辜，但他們一點都不。他們非常強硬，他們非常聰明，我們每年要損失一千億美元。"
歐盟領導人因此心急如焚，貿易專員和德、法、瑞典等國領袖前赴後繼地去美國，努力溝通談判。由於美國共和黨內有不少重視傳統盟友的議員為歐盟說話，後來歐盟爭取到美國鋼鋁關稅臨時豁免，這項豁免將於5月1日到期。在這個期間，美國官員列出了用以評估歐盟是否應被豁免的五項標凖，其中涉及對美鋼鋁出口的水平，以及針對中國的貿易政策與美國合作的問題。
大力神叫戰，討選民歡心
有人說，特朗普對歐盟的嚇唬是為了逼迫歐盟與美國統一戰線，合力打壓中國。其實，在中國貿易違規問題上，歐盟也是受害者，可以與立場相同的美國合作。例如，不久前歐盟加入美國在WTO對中國知識產權問題提起的訴訟。歐盟要繼續和美國攜手對付中國的不公正貿易手段，也不是不可以考慮。
但特朗普總統做出的事情出人意外的荒謬。他以"國家安全"理由出台鋼鐵關稅，然後又是以汽車關稅威脅歐盟。長期有親密關係的民主盟友怎麼會有威脅安全的問題？汽車又怎樣涉及國家安全了？看來，對特朗普總統的乖張與不近情理，我們不能以常人的眼光看待。
首先，特朗普是美國人選出來的"政治素人"，民主政治的規則與外交規範，都不是他的那杯茶。作為《做交易的藝術》一書的作者，商家出身的特朗普最熟悉的治國方式，是以最大化美國利益為目的。就如他在書中所言："要把目標定的非常高，不斷壓迫壓迫再壓迫。"即商人特色，漫天要價就地還錢。
其次，在世界貿易這個陣地到處叫戰打群架，特朗普不僅是不甘寂寞，更是想要討其鐵桿支持者的歡心。他要讓他的選民都看到，為了"美國優先"，他這位總統如何像希臘大力神一樣，操縱一切。他不但能讓大洋彼岸的中國顫慄，能把老朋友歐盟變成手中的木偶，還能讓世界各國排起長隊，乞求他施捨豁免的恩惠。
特朗普烹制的"紅豆湯"
在特朗普的貿易戰尚未有結果時，我們卻看到了他傷害美國民主以及世界次序的跡象。這就像《聖經》裏的一個故事，以掃為了喝上一碗紅豆湯，將上帝賜予的長子繼承權賣給了弟弟。
特朗普給美國烹制的紅豆湯，是他所宣稱的，使用"徵稅大棒"為美國人帶來更多的工作崗位。但是，即使是常勝將軍，殺敵一千也會自傷八百。特朗普的紅豆湯不免帶著苦味。
例如，歐盟拒絶成為川普手中的木偶。在駁斥川普關於汽車關稅的威脅時，歐盟貿易委員發誓要"勇敢地面對地痞惡霸"，並凖備反制，列出報復性清單以蠢制蠢。歐盟還在世貿組織（WTO）方面悄悄布局，謀求對美實施法律制裁。在5月1日關稅臨時豁免限期將到前幾天，歐盟公開否定了川普的脅迫要求，表態說："不會在美中貿易爭端中選邊。"
至於特朗普正在讓美國喪失的"長子繼承權"，則包括多個方面。
首先，以美國為根基的"基於規則的秩序"正在遭受破壞。這個戰後由美國締造的次序意味著：各國應在國際法規的框架下，以競爭而不是通過腐敗、干涉或脅迫取勝。WTO世貿體系是全球貿易規則的基石，也是美國參與創建的，現在它面臨被毀滅的危險，這將導致世界的混亂與不穩定，損害各國的共同利益。
其次，"長子繼承權"也象徵著美國傳統的世界領導人角色。自從特朗普推行"美國優先"政策，煽動民族主義與保護主義以來，過去被視為世界正義的維護者的美國，如今正在變得超級自私。這個歷史性轉變，讓各國喪失對美國的信任感，不再認可美國的領導角色。特朗普的戰爭背棄了盟友，助長了盟國的反美情緒。從而使中國專制政權有了機會，披上自由貿易倡導者的外衣。
再次，一位個性自負只講賺錢的總統，利字當頭任意枉為，缺乏正直和言行一致性等基本教養和品質，他沒有任何政治理想和原則，更不懂捍衛人權價值觀與人類尊嚴，這樣，在他執政下的美國就變得惡俗，喪失其原有的軟實力——民主精神與道德優勢。
離5月1日越來越近，這是歐盟關鍵性的時刻。面對恃強凌弱的川普，歐盟正採取各種辦法積極自我拯救。一方面，歐洲政治家們就關稅問題與美國友好談判，另一方面，他們盡可能地與更多國家簽署自由貿易協定，以尋求另外的出路。