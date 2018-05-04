圖片版權 AFP Image caption 新加坡─吉隆坡航班數目遠超香港─台北，但後者的客流量是前者的1.63倍。

新加坡與香港不時成為輿論並列比較的對象。一份航空業統計報告說，香港至台北失去了全球最繁忙國際航線地位，新的「霸主」是新加坡至吉隆坡。

以英國盧頓（Luton）為基地的OAG Aviation指出，截至2018年2月的一年裏，新加坡樟宜機場往返馬來西亞吉隆坡國際機場的客運航班共飛行超過3萬架次，香港往返台北桃園則有近2.9萬架次。

新加坡樟宜機場（Changi Airport）與香港國際機場同為東亞主要的樞紐機場，兩地被視為競爭對手。

在3月份公布，國際知名的英國Skytrax全球最佳機場排名中，樟宜機場連續第六年排名第一。香港國際機場於2011年失去全球第一排名，2018年排名第四。

這份航線報告到底怎麼說？有「梗」嗎？

OAG的報告說，新加坡樟宜至吉隆坡國際機場航班，在2017年3月至2018年2月間往返30537班，相當於每日84個往返航班。

香港至台北桃園則共往返28887班次，相當於每日79至80個航班。

新加坡─吉隆坡 從數字看「全球最繁忙國際航線」 30,537 班客機於2017年3月至2018年2月間往來兩地 運載旅客人次 400萬

一般飛行時間 65分鐘

搭乘地面交通需時（無直達火車） 6小時

兩地機場相距 296.7公里 iStock / Getty Images

不過，這份報告是以班次排名。從客流量來看，香港至桃園航線共載運654萬餘人次，樟宜至吉隆坡則是400萬餘人次。

此外，這份榜單上前十名的航線均非全球最繁忙航線——同樣根據OAG的數據，韓國濟州島往返首爾金浦國際機場這條國內航線才是。2017年，這條航線共飛行64991班次，相當於每日178班。

另一方面，前十名榜單內還有這些特點：

除 杜拜往來科威特 與 紐約拉瓜迪亞來往多倫多皮爾遜 外，所有上榜航線都往來東亞或東南亞航點

與 外，所有上榜航線都往來東亞或東南亞航點 香港 佔據了其中四條上榜航線——包括香港來往新加坡—— 新加坡 佔據三條

佔據了其中四條上榜航線——包括香港來往新加坡—— 佔據三條 新加坡樟宜往返吉隆坡的航班總數是香港往返台北桃園航班總數的兩倍

新加坡—吉隆坡航線能一直「稱霸」嗎？

除了航空交通，新加坡往返吉隆坡還可以選擇搭乘長途巴士或馬來亞鐵路（KTM），但都耗時甚久。而經過新加坡與馬來西亞兩國多年醞釀後，兩國總理李顯龍與納吉布於2016年7月見證簽署了新隆高鐵建設的諒解備忘錄。

目前新加坡來往吉隆坡航線飛行時間為1小時。據新加坡《聯合早報》報道，新隆高鐵預計2026年通車，從新加坡裕廊東站前往吉隆坡馬來西亞城站單程行車時間1.5小時，直達列車發車頻次暫定為30分鐘。

新隆高鐵是否必然會搶走民航搭客目前無法肯定，但鐵路交通一般無需像民航一樣，提前一到兩個小時值機、通關。新馬兩國也已同意採用類似英法歐洲之星高鐵的單向聯檢模式，搭乘高鐵往返新馬只需於登車前一次過接受兩國的護照與海關查驗。

此外，從樟宜機場搭乘地鐵（SMRT）到新加坡市中心需時47分鐘，從裕廊東到市中心只需31分鐘；馬來西亞城距離吉隆坡金融中心僅3公里，目前從吉隆坡國際機場搭乘機場快鐵（KLIA Ekspres）到吉隆坡中央車站（KL Sentral）則需時28分鐘。

圖片版權 AFP Image caption 馬來亞鐵路新加坡丹戎巴葛（Tanjong Pagar）火車站遺址——新隆高鐵新加坡總站雖然不像老火車站般深入市中心，但進城交通時間仍有望比樟宜機場少。

香港往返台北桃園航線方面，單程飛行時間為1小時50分鐘，搭乘港鐵機場快線從赤鱲角香港機場到中環需時26分鐘，從桃園機場搭乘桃園捷運直達車到台北車站最快35分鐘。

不過，台北位處海島，修建高鐵的設想確曾出現，但似乎難以成真。

中國國務院於2016年3月公布的第十三個五年規劃綱要草案——簡稱「十三五計劃」——提出了修建北京—福州—台北高鐵的計劃。方案中提出的跨海隧道走線為福建平潭至台灣桃園，水下距離130公里，是英吉利海峽隧道的三倍。目前全球最長的海底隧道——日本北海道新幹線青函隧道——只有23.3公里真正在海底下。

台灣行政院大陸委員會時任主任委員夏立言就曾在立法會答詢時說，建設京福台高鐵「完全不可能」，因為當中涉及眾多因素，很多建設重點「全都操之在我方（台方）」。

因「一地兩檢」問題再次陷入爭議聲中的廣深港高鐵香港段預定在2018年第三季度通車，但根據特區政府與港鐵公司公布的官方資料，香港單程至福州預計需時5小時15分鐘。可見即便京福台高鐵有可能成真，香港搭乘高鐵往返台北所需時間都只能數倍於民航班機。

順道說說，香港跟新加坡在航空交通方面都在做什麼？

圖片版權 AFP Image caption 香港機場第三跑道最快2022年方可投入使用。

新港兩地均在擴建其機場。其中，香港國際機場正填海興建第三跑道，並將改建現有二號客運大樓。當局預計最快可於2022年投入使用，應付至2030年為止預計額外3000萬年均客流量。

香港機場管理局另同時投資改建設施連接即將通車的港珠澳大橋，服務來自澳門和粵西的轉機旅客，但同樣最快要2022年方可落成。

香港機場三跑道工程本身因香港與中國大陸空域間隔問題等而爭議不斷，加上香港周邊的珠三角地區滿布大型國際機場，民間已有像前天文台（氣象局）台長林超英等反對三跑道人士倡議興建香港第二機場。親建制陣營也有知名人物認為三跑道不足以舒緩香港機場容量飽和問題，應當趁著港珠澳大橋通車，與澳門國際機場合作。

你的器材不支持播放多媒體材料 打著高科技、高自動化旗號的新加坡樟宜機場第四航站樓於去年10月投入營運。（英語視頻）

新加坡方面，繼樟宜機場第四搭客大廈於2017年10月底開幕後，擴建原本屬軍用的第三跑道，以及新建第五搭客大樓的工程經已展開。2030年落成後將可額外處理年均5000萬旅客人次。

除此之外，距離樟宜機場約20公里的新加坡實裏達機場（Seletar Airport）預計將在今年年底啟用新搭客大樓，除專門處理私人公務機起降外，也將重新接收螺旋槳客機航班，預計年均客流量70萬人次。