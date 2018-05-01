魔高一丈：賭場的金魚缸讓黑客有機可乘

圖片版權 Getty Images Image caption 如果你把魚缸和電腦網絡相連，可能就會讓黑客有機可乘。

拉斯維加斯賭場大廳中巨大的魚缸引起了黑客的極大興趣，就像好萊塢的盜寶電影情節那樣，黑客來了……

賭場業主認為在前廳放置巨大的魚缸很壯觀，能讓顧客置身於身心愉快的環境中。

但是他們卻沒有想到，魚缸卻成了黑客攻入賭場電腦系統的薄弱環節，黑客開始躍躍欲試。

當然賭場為保護自己的電腦系統使用了通常的防火牆和反病毒軟件，但是賭場僱員忘記了新潮的大魚缸同賭場電腦系統相連，因為魚缸的水溫和水質需要通過電腦自動監控。

黑客試圖得到賭場最有錢的賭客的銀行賬戶細節，他們發動黑客攻擊，通過魚缸系統進入賭場的電腦網絡。

圖片版權 DARKTRACE Image caption 伊根女士少年時算是電腦神童，在電腦行業摸爬滾打多年

但幸運的是，這家沒有被點名的賭場碰巧僱傭了一家新的英美網絡安全公司，這個名為Darktrace的網絡安全公司發現了這個薄弱環節。

Darktrace的總裁尼可·伊根說，"我們立即就制止了（黑客），沒有發生任何損害。但是越來越多的電子裝置被連接到了互聯網上，就給黑客提供了可乘之機。"

如果你去問這些公司他們的創立者和主要人員是誰，他們一般都會很高興地告訴你。但是Darktrace這家2013年創立於英格蘭劍橋的公司卻比一般公司神秘。

這是因為公司的一些創立者及其650名僱員中的許多人都是間諜出身。他們來自英國情報機構諸如軍情五處，軍情六處，英國政府通信總部（GCHQ），以及美國中央情報局。

這類僱員為公司帶來不同的安全工作技能，Darktrace還僱用了高級數學專家，他們能夠在開發該公司網絡安全軟件過程中發揮主要作用。

該公司在美國的老闆是52歲的伊根女士。她說公司僱員中不乏各有所長的學究。

公司5年前創立時，在倫敦的技術風投基金Invoke Capital把劍橋大學的數學專家和軍情五處和電訊監聽部門英國政府通信總部的前僱員召集在一起。

圖片版權 PA Image caption 軍情六處，也就是英國的秘密情報局的許多前僱員為Darktrace效力。

從一開始他們就想利用人工智能(AI)或機器學習改善網絡安全。聽起來比較複雜，簡單地說，按照編程Darktrace的軟件系統有學習以及自我更新的能力。

因此他們一般不是在查找病毒，而是不停地監測公司電腦系統，辨別電腦是否有反常模式或行為。

按照伊根女士的說法，他們的靈感來自人身體的免疫系統。

她說，"就像人體一樣，電腦系統也需要一個皮膚也就是防火牆，阻擋大部分外來物，但是偶爾會有病菌和病毒進來。"

"這時候我們的免疫系統就開始做出反應。系統有內在的自我意識，它會把不屬於自己的東西隔離起來，這個過程很快，反應也很精確。這就是Darktrace（軟件）的工作原理。"

結果風投資本幾輪投資，現在公司的價值超過了8億美元，Darktrace的5,000多商業用戶有英國電訊，特斯拉，跨國銀行，機場，電力公司，跨國零售公司。

圖片版權 Getty Images Image caption Darktrace公司說，每一分鐘內他們就為客戶查找到7個網絡威脅。

伊根女士說，"目前我們每一分鐘內能夠為我們的客戶找到7個威脅。攻擊各有不同，可能來自犯罪分子，或主權國家，或者兩者兼有。"

"或者可能是一個心懷不滿的員工，諸如某些人在離開（公司）的時候上傳數據。"

英國薩里大學計算機系的網絡安全專家阿蘭·伍德沃德教授說，雖然利用人工智能的網絡安全公司並非Darktrace一家，但人工智能的確是能讓Darktrace在市場領先的因素，"在網絡安全領域的競爭十分激烈，而人工智能讓Darktrace佔據十分重要的地位。"

他說，"傳統上網絡安全防範式，先要知道病毒的樣子，然後再去尋找這種病毒。但是利用機器學習的功能，你尋找的是惡意行為模式，或者病毒的初期效果，所以目標就是能夠更快地做出反應。"

在過去的財政年度，Darktrace收入為3100萬英鎊。同時公司也有未公開的虧損，但是伊根女士說這只是因為公司繼續大量投資擴展，"我們隨時可以扭虧為盈"。

伊根女士自己沒有安全機構的背景，也沒有數學專業背景。她過去算是個電腦神童。

她來自新澤西州，在少年時IBM推出第一批家用電腦的時候她就買了一台，從那以後就熱衷於電腦編程。

她在16歲的時候就上了大學，學習並取得了電腦科學和市場的雙學位。

5年以後她進軍華爾街，在那裏她為華爾街幾家最大的銀行建立電腦系統。之後伊根被軟件巨頭甲骨文公司挖走，她去了加利福尼亞。

圖片版權 DARKTRACE Image caption Darktrace的電腦屏幕顯示世界各地發生的網絡攻擊。

在效力甲骨文公司多年後，伊根去了風投公司，在2013年成為Darktrace的一個創始人，一年後成為該公司的總裁。

"由於我的背景，我能夠馬上了解明白Darktrace的技術"，她說，"而且我能夠同我們主要的技術負責人和市場負責人進行深層次的溝通。"

Darktrace現在劍橋和舊金山分別設有兩個總部，在世界其它地方還有30個機構。

對伊根來說，這意味著頻繁旅行和在住酒店。但是她從來不用為顧客提供的無線上網wi-fi系統。

"我不用它，不要用。你不知道有沒有安全系統，如果有（安全系統），你也不知道是什麼系統在保護無線網絡，所以你就暴露了自己，可能受到黑客攻擊。"