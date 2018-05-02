圖片版權 BBC Watchdog Image caption 喬什的iPhone上的這道凹痕令蘋果公司拒絶為其免費更換電池

蘋果公司被指在顧客的蘋果手機（iPhone）中借無關緊要的故障為由，在電池更換優惠中獲利。

去年12月，這家美國公司曾公開承認一直通過降低iPhone的運轉速度來「保持電池壽命」，但未有提前告知消費者。蘋果公司為此道歉。

面對消費者的意見反彈，蘋果公司承諾，iPhone 6或更新機型的機主可以享受折扣或免費的電池更換服務。蘋果稱：「只有得到你們的信任和支持，我們才能夠做我們所熱愛的事業——而我們永遠不會忘記這一點，也不會將它視作理所當然。」

不過此後，《監測》節目的部分觀眾向節目組表示，他們嘗試過讓蘋果公司兌現有關承諾，但結果卻令他們對於蘋果公司的信任大為動搖。

有些消費者在更換電池時，被蘋果公司要求支付10倍於承諾價格的費用。

蘋果向消費者指出，這是因為他們的手機本身有一定程度的損毀，會影響電池的操作。不過《監測》欄目的調查發現，並非所有時候都是這種情況。

喬什·蘭德斯堡（Josh Landsburgh）在今年二月就曾將他的手機送到蘋果店更換電池。

兩天後，他收到蘋果公司的郵件，說他的手機邊緣上有凹痕，需要支付200英鎊才能保證順利更換電池。

喬什為此非常憤怒，他讓蘋果將手機退還。之後他在一家當地維修店更換電池，完全沒有出現問題——不過這些意味著他放棄了蘋果的保修。

他向BBC表示：「他們說要重新贏得信任，然後回過頭來對你說『你要比原計劃再多給我們一些錢』。我覺得這簡直是離譜，他們已經夠有錢的了，他們是蘋果。」

大衛·鮑勒（David Bowler）也同樣聯繫了《監測》欄目。

圖片版權 BBC Watchdog Image caption 《監測》欄目組與大衛·鮑勒對談；他的手機也被指有「額外損毀」

他的手機運作良好，就是需要更換電池。這一次，在手機表面上沒有明顯損毀的情況下，蘋果公司告訴大衛，手機內部有損毀。

該公司聲稱，前置麥克風及揚聲器有功能故障，要求收取超過250英鎊來修復問題。

但是大衛堅持認為這些部件是運作良好的。他要求取回自己的手機，然後《監測》欄目就帶著他的手機去找一家手機維修專門機構。

該機構告訴節目組：「很明顯這些部分都是能運作的；他們不應該說它們有問題。」

該專家機構同樣毫無問題地更換了電池，而蘋果則是拒絶在不修復麥克風及揚聲器的情況下作電池更換。

圖片版權 BBC Watchdog Image caption 節目組將大衛的手機送去一名維修專家那裏作電池更換

蘋果是不是借著道歉的機會賺錢？

蘋果的維修頁面的確聲稱，「如果你的iPhone有任何影響電池更換的損毀，例如屏幕破裂等，有關問題將需要修復之後才能更換電池」。

它還表示，任何經過它處理的設備均會得到90天的保修期，即使原本的保修期已經過去很久。

此外，一些通過網頁對話框聯絡的蘋果客戶服務代表還表示，該公司已在保修聲明中明確表示，「所有損毀問題」必須在更換電池之前修復。

不過，《監測》欄目以及桑德斯律師事務所（Sanders Law）的糾紛調解律師馬修·普塞爾（Matthew Purcell）均沒有找到任何提及這一要求的文件。普塞爾向節目組表示：「我認為消費者感到厭煩的原因是，在蘋果本應該重建信譽的時候，它卻似乎在給想要維修手機的人們設置障礙。」

蘋果公司向BBC發送了如下回復：

「在涉及iPhone電池更換的問題上，如果你的iPhone有任何影響電池更換的損毀，比如屏幕破裂等，有關問題將需要修復之後才能更換電池。在某些情況下，可能會產生想著的維修費用。」

蘋果公司還指引客戶到其官方網站獲取更多信息。