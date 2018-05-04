圖片版權 Getty Images Image caption 如果小米市值突破 1379 億美元，雷軍有望問鼎中國首富

5月3日，小米公司正式向香港證券交易所提交招股說明書。這注定將是一次不平凡的IPO（首次公開招股）。

小米上市，有多個引人注目的標籤——香港首個嘗鮮「同股不同權」的案例；全球估值最高的獨角獸企業上市；或成為港股歷史上最大規模的IPO；甚至可能將雷軍推上新首富的寶座。

首嘗「同股不同權」

成立8年的小米開啟上市之路。港交所上市機制改革後三天，小米正式提交了上市申請，成為了首個嘗鮮「同股不同權」的公司。

"同股同權"與"同股不同權" "同股同權"是指公司每一股的投票權相等；但"同股不同權"的公司，則分為"一股一票"及"一股多票"的不同類型股份，管理層只須掌控少量股份，就可掌握營運主導權。包括谷歌母公司和Facebook在內，不少科技公司採用這種方式上市，使公司大量融資時，創始人控制權不致旁落。

招股書顯示，小米當前的股權結構中，雷軍持有31.4124%的股份、林斌持有13.3286%、黎萬強持3.2375%、黃江吉持3.2375%，洪鋒持3.2207%、許達來持2.9312%、劉德持1.5494%、周光平持1.4317%、王川持1.1149%、晨興集團持股17.1931%，其他投資者持有21.3430%。

這些股份中，小米創始人、董事長兼 CEO 雷軍和小米聯合創始人、總裁林斌是「同股不同權」的受益者。兩人擁有的股票為具備「超級投票權」的A類股票。相比B類普通股，投票權最高可達一股10票。這意味著，雷軍將至少擁有超過50%投票權，可以完全掌控小米。

作為補償，雖然A類股票的持有者享有高投票權，但作為補償，這類股票一般流通性較差，一旦流通出售，即從A類股轉為低投票權的B類股。

雷軍不僅掌握控制權，身價也將水漲船高。按照小米的盈利，再參照騰訊上市時58倍的市盈率，外界估計小米上市後估值將達1000億美元。按照雷軍的持股比例計算，若小米市值突破 1379 億美元，他就將超過福布斯富豪榜上目前的中國首富馬化騰428億美元，問鼎首富寶座。

圖片版權 Getty Images Image caption 錯失阿里巴巴後，香港的IPO集資額連年下跌，由2015年全球第一，跌至2017年的第四

五年前阿里求而不得

雷軍和林斌享受到的，恰是五年前阿里巴巴「求而不得」的。

五年前，阿里巴巴考慮在香港上市。阿里巴巴採取「合伙人制度」，使持股比例不到10%的馬雲和管理團隊可以保持對阿里巴巴的控制權。這模式造成阿里股份的「同股不同權」，與香港堅持的「同股同權」上市規則相牴觸。

為了使香港聯交所修改上市規則，阿里巴巴與港交所展開大論戰。時任阿里巴巴執行副主席蔡崇信發文稱，「香港資本市場的監管，是被急速變化的世界拋在身後，還是應該為香港資本市場的未來做出改變，迅速創新？！！」

港交所總裁李小加則稱要堅持香港法治社會原則，保護中小股民利益，不會為短期利益，而犧牲長遠利益。

談判一年未果，阿里巴巴只能舍港取美，赴紐交所上市，成為該所史上最大的IPO。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿里巴巴2014年在紐約上市，規模達250億美元，創下歷史記錄

馬雲臨走時不失風度地表示，未能在香港上市，是因為阿里選擇了一個錯誤的時機，溝通也不順暢，是阿里錯過了香港.....也希望香港為了自己的未來作出改變，因為世界正在不斷改變。

因為「同股同權」，港交所錯失阿里；同樣因為「同股同權」，其後不少科技獨角獸公司都被拒之門外。因此，香港的IPO集資額連年下跌，由2015年的全球第一（超2600億港元），跌至2017年的第四（僅1300億港元）。

阿里舍港取美，再加上集資額連年下跌，港交所開始一系列反思。終於，去年底宣佈啟動 20 年來最大變革，正式放開「同股同權」的股權設置限制。

雖然港交所「趕了個晚集」，但依然有不少機會。香港著名股評人大衛·韋伯（David Webb）曾向BBC中文表示，香港開放「同股不同權」可以吸引中國大陸公司，回到中國領土上市，減低美國監管機構的影響。

但這一制度的批評者指出，美國能夠接納股權不平等的架構，是因其法律制度對投資者保障較好，股東可通過「集體訴訟」維權；但香港並無類似機制，投資者難以通過法律途徑維權。