中美首輪貿易談判「不歡而散」背後的困境

圖片版權 Getty Images Image caption 美國財政部長姆努欽率領的代表團扔出中國最不願接受的條件

本周四和五（5月3日和4日），美國財政部長姆努欽率團訪問中國，開展貿易對話。雙方討論貿易不均衡、知識產權、合資技術和合資企業的問題。

短短兩天的行程，就像中國外交部發言人所言，「考慮到中美經濟的體量以及關係的複雜性，指望通過一次磋商解決所有問題，可能不太現實。」

但首輪談判還是釋放出新的信號，有助於看清貿易戰未來發展的重點。

「不歡而散」

談判前，中國官方媒體《環球時報》就給代表團打了預防針，認為有兩項內容沒法談——一是，要中國一年降低對美順差1,000億美元等要求，「讓全世界都覺得很過分」，「誰都知道這不可能做到」；二是，反對中國《中國製造2025》對高科技企業實施補貼，「發展高科技產業是中國的主權」。

事後，《環球時報》又降低調門稱，「細讀談判結果不難看出，與美方一開始的漫天要價已經有了很大差別。」「中美沒有達成結束貿易衝突的協議，但雙方願意保持對話進程。」

但實際情況可能有所出入。路透社、《金融時報》、《華爾街日報》等都聲稱，美國在提交給中國的一份文件中要求，美國計劃在從6月1日開始的一年時間裏把美中貿易逆差削減1000億美元，並在2019年6月至2020年5月之間再削減1000億美元；美國還要求中國立即停止向《中國製造2025》計劃涉及的先進技術領域提供補貼。

美國扔出的恰恰是中國最不願接受的條件，而且還進一步加碼，從減少1000億美元提高到減少2000億美元。中國輿論和一些媒體將其解讀為「奇恥大辱」「不歡而散」和「打臉」。

圖片版權 Getty Images Image caption 姆努欽的談判對手中國副總理劉鶴（右），他是經濟學者出身，曾在美國留學。

為何談不攏？

減少逆差並非分歧的重點，問題在於方式。

中國曾表示願意減少逆差，但希望通過購買更多的美國高技術產品來實現，中國領導人曾呼籲美國開放這些產品的購買限制。而華盛頓擔心的是，高技術產品被用於軍事領域，或者造成知識產權流失。美國希望的是，中國開放市場，尤其是美國在全球有競爭力的行業領域，或者直接購買美國的資源，比如天然氣。

而限制《中國製造2025》計劃的提議，對中國來說則沒得談。

路透社援引中國政府一名高級官員稱，北京不會就核心利益進行談判，不願與美國就任何限制《中國製造2025》計劃的問題進行談判，中國把美國的要求看作是美國阻止中國的經濟發展和技術進步。

對美國而言，這點或許更重要。香港科技大學經濟系教授朴之水（Albert Park）曾對BBC中文表示，經濟發展根本上還是被創新所驅動，而美國對中國最大的優勢在於創新質量和技術發展能力的引領地位。因此，這也是美國在堅決捍衛的。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國代表稱將向美總統報告中興事件的中方立場

談成了什麼？

本次會談最大的成果或許是建立了溝通機制。中國國務院副總理劉鶴與姆努欽同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。中國官媒將其解讀為，「在談判與貿易戰之間，天平開始朝前者傾斜。」

中國也有緩解事態的動作。路透社援引兩位知情人士稱，中國已向美國提出，購買更多美國商品並降低包括汽車在內的一些美國商品的關稅，以解決正在升級的貿易糾紛。

此外，備受關注的中興事件也被提及。中國商務部新聞發言人本周四（5月４日）表示，中方在磋商中就中興公司案與美方進行了嚴正交涉。美方表示，重視中方交涉，將向美總統報告中方立場。