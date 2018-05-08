劉鶴訪美：「自說自話」的貿易談判
不管貿易戰有沒有打起來，中美間的貿易談判仍在繼續。繼特朗普的美國貿易談判代表團上周訪華兩天返美後，美國白宮宣佈中國副總理劉鶴下周將赴美繼續經貿磋商。
作為中國主管經濟的副總理，劉鶴同時是中美貿易談判的中方首席代表，外界普遍關注這次訪問是否會改變雙方「自說自話」的局面，能為兩國貿易摩擦帶來多大轉機。
雖然尚不清楚劉鶴將在美國見到哪些人，但此次美國行本身已經傳遞很多信息。中國外交部發言人耿爽表示，劉鶴訪美「表達了美方希望就經貿問題同中方達成共識的願望，是積極信號」。
而此前美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）牽頭的美國代表團4月3至4日訪問北京，雙方短暫碰頭後沒有達成明顯成果，美方代表團離開中國時沒有就會談表態。
劉鶴訪美面臨的挑戰
從第一會合的談判來看，雙方自說自話、各執一詞，劉鶴訪美面臨較大挑戰。
美國戰略國際研究中心中國專家甘思德（Scott Kenney）向《華爾街日報》表示，美國想要中國成為真正的市場經濟，但中國想要在保持「國家資本主義制度」的同時，讓美國市場對中國產品、投資全面開放，「將所有中國想要的東西賣給中國」。
但有專家認為談判仍有很多空間。
花旗集團首席中國經濟學家劉立剛認為，上周的談判美國要求太多，中國可能不會全盤接受，但中美在市場凖入、知識產權保護、貿易慣例及《中國製造2025》計劃等方面仍有很多對話空間。「雙方在這些領域都有一些迴旋空間，可以進行建設性對話」，他在與彭博的採訪中表示。
首輪會談評價不一
美國代表團返美後與特朗普會面，特朗普在聽取代表團匯報後發推表示，中國「被對美國的貿易獲利慣壞了」。
《金融時報》5月8日發表社論稱，特朗普對中國提出的要求是「非理性」的。文章稱特朗普提出的議程「極端」且「不可能」，中方的回應裏有合理內容，但也有「一樣荒謬」的部分。
而中國媒體對會談的評價更加積極。《人民日報》表示，中美同意繼續保持溝通，建立相應工作機制。《中國日報》則稱，儘管仍有「很大分歧」，但一個保持公開對話的機制已是「積極進展」。
新華社與《人民日報》評論稱雙方討論「坦誠、高效、富有建設性」。但一位中國政府人士就此向《南華早報》解讀時表示，「坦誠意味著討論激烈，高效意味著對話很短，建設性意味著雙方間仍有很大鴻溝」。
中美各列八項提議
兩國官方雖未公布談判具體內容，但其中一些細節已被中外媒體逐步公開。路透社、《華爾街日報》與《紐約時報》等媒體均披露，美國代表團會談中向中國提出八項要求，涉及削減美中貿易逆差、降低關稅及《中國製造2025》計劃。《紐約時報》詳細列出了要求中的八項內容：
- 削減2000億美元貿易順差。今年6月開始，一年內削減1000億美元貿易順差，並在隨後一年內繼續削減1000億美元；
- 將關稅降低至與美國目前同樣水平；
- 加強知識產權保護；
- 採取措施停止對美國商業網絡的商業間諜活動；
- 停止《中國製造2025》計劃中對中國高端製造業的補貼及其他優惠。這一計劃包含飛機製造業、電動汽車、機器人、計算機微芯片及人工智能等10個領域；
- 接受美國可能會限制《中國製造2025》中涵蓋產品的進口；
- 接受美國對中國在敏感領域的投資進行限制，中國不採取報復性措施；
- 開放中國的服務業和農業，充分迎接美國的競爭。
而《華爾街日報》報道稱，劉鶴領導的中方團隊也提出一份貿易框架作為回應，其中也包括八項內容，以下是其中幾點：
- 停止對中國收購美國公司敏感技術公司的調查；
- 停止威脅對1500億美元中國商品加徵關稅；
- 中國科技公司得到更好對待，允許美國公司與政府機構從中國公司處購買科技設備，解除對中興禁令；
- 允許中國公司購買半導體等更多美國高科技產品；
- 同意有效降低進口汽車關稅；
- 同意與美國就放寬在中國上映的美國電影數量進行溝通。