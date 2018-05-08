劉鶴訪美：「自說自話」的貿易談判

圖片版權 AFP Image caption 作為中國主管經濟的副總理，劉鶴同時是中美貿易談判的中方首席代表。

不管貿易戰有沒有打起來，中美間的貿易談判仍在繼續。繼特朗普的美國貿易談判代表團上周訪華兩天返美後，美國白宮宣佈中國副總理劉鶴下周將赴美繼續經貿磋商。

作為中國主管經濟的副總理，劉鶴同時是中美貿易談判的中方首席代表，外界普遍關注這次訪問是否會改變雙方「自說自話」的局面，能為兩國貿易摩擦帶來多大轉機。

雖然尚不清楚劉鶴將在美國見到哪些人，但此次美國行本身已經傳遞很多信息。中國外交部發言人耿爽表示，劉鶴訪美「表達了美方希望就經貿問題同中方達成共識的願望，是積極信號」。

而此前美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）牽頭的美國代表團4月3至4日訪問北京，雙方短暫碰頭後沒有達成明顯成果，美方代表團離開中國時沒有就會談表態。

劉鶴訪美面臨的挑戰

圖片版權 Reuters Image caption 美國財政部長姆努欽（中）牽頭的美國代表團兩天訪華，但沒有達成明顯成果。

從第一會合的談判來看，雙方自說自話、各執一詞，劉鶴訪美面臨較大挑戰。

美國戰略國際研究中心中國專家甘思德（Scott Kenney）向《華爾街日報》表示，美國想要中國成為真正的市場經濟，但中國想要在保持「國家資本主義制度」的同時，讓美國市場對中國產品、投資全面開放，「將所有中國想要的東西賣給中國」。

但有專家認為談判仍有很多空間。

花旗集團首席中國經濟學家劉立剛認為，上周的談判美國要求太多，中國可能不會全盤接受，但中美在市場凖入、知識產權保護、貿易慣例及《中國製造2025》計劃等方面仍有很多對話空間。「雙方在這些領域都有一些迴旋空間，可以進行建設性對話」，他在與彭博的採訪中表示。

首輪會談評價不一

美國代表團返美後與特朗普會面，特朗普在聽取代表團匯報後發推表示，中國「被對美國的貿易獲利慣壞了」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Our high level delegation is on the way back from China where they had long meetings with Chinese leaders and business representatives. We will be meeting tomorrow to determine the results, but it is hard for China in that they have become very spoiled with U.S. trade wins! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月5日

《金融時報》5月8日發表社論稱，特朗普對中國提出的要求是「非理性」的。文章稱特朗普提出的議程「極端」且「不可能」，中方的回應裏有合理內容，但也有「一樣荒謬」的部分。

而中國媒體對會談的評價更加積極。《人民日報》表示，中美同意繼續保持溝通，建立相應工作機制。《中國日報》則稱，儘管仍有「很大分歧」，但一個保持公開對話的機制已是「積極進展」。

新華社與《人民日報》評論稱雙方討論「坦誠、高效、富有建設性」。但一位中國政府人士就此向《南華早報》解讀時表示，「坦誠意味著討論激烈，高效意味著對話很短，建設性意味著雙方間仍有很大鴻溝」。

中美各列八項提議

圖片版權 AFP Image caption 中美在談判第一回合各自開出條件。

兩國官方雖未公布談判具體內容，但其中一些細節已被中外媒體逐步公開。路透社、《華爾街日報》與《紐約時報》等媒體均披露，美國代表團會談中向中國提出八項要求，涉及削減美中貿易逆差、降低關稅及《中國製造2025》計劃。《紐約時報》詳細列出了要求中的八項內容：

削減2000億美元貿易順差。今年6月開始，一年內削減1000億美元貿易順差，並在隨後一年內繼續削減1000億美元；

將關稅降低至與美國目前同樣水平；

加強知識產權保護；

採取措施停止對美國商業網絡的商業間諜活動；

停止《中國製造2025》計劃中對中國高端製造業的補貼及其他優惠。這一計劃包含飛機製造業、電動汽車、機器人、計算機微芯片及人工智能等10個領域；

接受美國可能會限制《中國製造2025》中涵蓋產品的進口；

接受美國對中國在敏感領域的投資進行限制，中國不採取報復性措施；

開放中國的服務業和農業，充分迎接美國的競爭。

而《華爾街日報》報道稱，劉鶴領導的中方團隊也提出一份貿易框架作為回應，其中也包括八項內容，以下是其中幾點：