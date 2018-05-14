特朗普鬆口救中興 這事在中美關係中有多重要

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美國總統特朗普周日鬆口，稱要幫助被美國處罰的中國科技公司中興通訊盡快恢復業務。這一表態讓許多中美關係分析人士始料不及，為接下來兩國貿易、外交關係走向帶來新的轉折。

北京時間周日（5月13日）深夜，特朗普發推表示，正與習近平一起努力，讓中興「快速恢復業務」，同時提及中興事件導致「中國太多工作機會受損」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月13日

這與特朗普此前對中美貿易關係的表述形成巨大反差。一直以來特朗普都在抨擊中國「竊取美國工作機會」，對中國長期「受惠於不平衡的中美貿易」十分不滿。而對中興解禁是最近兩國貿易談判中方提出的要求之一，對中國意義可見一斑。

雖說特朗普一向「難以預測」，此番表態還是引發了兩極反應，且刷新了許多人對近來中美形勢的認知。

「十分讚賞」與 「無言以對」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普對中興的表態引發兩極反應。

中興去年在美國認罪，承認違反美國禁令，非法向伊朗、朝鮮輸送美國技術與商品。後因執行和解協議時撒謊被美國商務部處罰，七年內禁止採用美國零件與技術生產產品。

作為中國第二、世界第四大電信設備製造商，中興超過四分之一的配件來自美國合作伙伴，「七年禁令」導致擁有近8萬名員工的中興「主要經營活動無法進行」。據中國媒體《財經》雜誌預計，如果中興「死亡」，將有包括產業鏈與渠道商在內的數十萬人受到影響。

因此特朗普「拯救中興」表態一齣，受到中方極大歡迎。中國外交部發言人陸慷表示，「十分讚賞」美國的「積極表態」。《環球時報》評論稱，這是一個「好決定」，不僅對中興有益，對中興的美國供應商也是好事一樁，同時還有助於維護美國的商業聲譽。

如《環球時報》所說，這一決定會對中興的美國供應商影響重大。代表中興部分美國供應商的律師道格拉斯·雅各布森（Douglas Jacobson）認為，中興事件已從制裁與出口管控上升到地緣政治高度，特朗普的表態對於這一極不尋常的事件來說是「非常棒的進展」。

但美國國內也有強烈反對聲音。曾在奧巴馬執政期間以助理商務部長身份調查中興的凱文•沃爾夫（Kevin Wolf）對《金融時報》表示，這一情形令他 「無言以對」，「從來沒有一個美國總統像這樣干預過一起執法事務。」

特朗普「中國工作崗位受損」的言論還引來一些在野黨民主黨議員批評。紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）表示，「不如先幫助一些美國公司如何？」加州議員希夫（Adam Schiff）則稱，「比起中國的工作崗位，你更應該關心國家安全。」

「讓步」之舉？

圖片版權 Getty Images Image caption 劉鶴（最右）今年3月」兩會「上宣誓就職國務院副總理，他本周二將以中美貿易對話中方牽頭人身份赴美進行第二次貿易談判。

眼下正值中美已開展展開貿易談判，兩國在朝鮮半島等諸多國際問題上也存在合作。中興事件的戲劇化轉變，成為觀察中美關係的重要窗口。

4月初美國貿易代表團曾到訪中國，但在與中國副總理劉鶴牽頭的中方代表團短暫會面後未達成明顯成果。從隨後媒體披露的會談細節來看，中方提出的條件包括解禁中興。

上周白宮宣佈，劉鶴將於本周訪問美國繼續協商貿易問題。但中方遲遲未公布劉鶴具體訪美日期等細節，導致不少人認為行程有變。然而特朗普「拯救中興」推文發佈後，中國外交部周一（5月14日）即宣佈劉鶴將以習近平特使以及中美全面經濟對話中方牽頭人身份於5月15日-19日訪美，繼續就經貿問題磋商。

路透社稱特朗普的做法是第二輪貿易談判前的一次「讓步」，會緩解全球最大兩個經濟體之間的緊張關係。而《紐約時報》還把這一舉動放在「特金會」的特殊時間節點下，稱中國已經將自己打造為對朝中間方，特朗普在會見金正恩前的「關鍵時刻」表示挽救中興，是釋放中美關係壓力之舉。

中國停止補貼高新技術研發？

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雖然特朗普已表示願意幫助中興回到正軌，但中興風波給中國帶來的影響離結束尚遠。

此前美方禁令已對中國起到警示作用，令中方更加堅定發展芯片等核心技術。整個4月，中國媒體不斷強調加強國產芯片產業，反思與美國在高科技產業的差距。

前美國對華助理貿易代表雷明（Claire Reade）對路透社表示，中興事件後，中國更加不可能在停止補貼先進技術研發一事上做出讓步，「中國可能已經強化自身意願，不會再讓自己陷入被美國如此對待的境地。」

在第一輪沒有實質性成果的中美貿易談判中，美國明確要求中國停止對計算機微芯片等高端製造業行業的補貼，可以看出，中國高新技術產業發展將是下一步美國貿易對話中的一個焦點議題。