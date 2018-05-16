中美貿易戰：美國吹暖風 談判現轉機

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中國中央財經領導小組辦公室主任劉鶴周二（5月15日）抵達美國首都華盛頓，與美國代表進行第二輪商貿談判。外界預期，中國在這輪會談期間會提出讓步，令美國公司更容易進入中國市場，而美方也會減少對中國公司施加壓力。

劉鶴抵達美國前夕，美國總統特朗普突然改變態度，在社交網站推特上宣佈將與中國國家主席習近平合作，讓中國科技公司中興的業務「盡快返回正軌」。美國商務部早前宣佈禁止美國公司向中興出售零部件，指中興違反美國對伊朗的禁令。中國外交部發言人陸慷周二在例行記者會上說，中方「十分讚賞」特朗普的表態，同時透露中美雙方正在就落實幫助中興的細節保持密切溝通。

美國商務部長威爾伯∙羅斯（Wilbur Ross）也為談判吹暖風，指出中美雙方的分歧「仍然十分大」，但他相信總統特朗普和中國國家主席習近平之間「深厚的個人關係」會幫助中美兩國達成協議。有專家指出，中美的經濟互相依賴，如果它們之間爆發貿易戰，後果必然是「兩敗俱傷」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國財政部長姆努欽率領的代表團早前與中方談判期間，據報要求中方一年內削減1000億美元的貿易逆差。

中美雙方近月多次就貿易問題交鋒。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）五月較早時率領代表團到北京與中方展開對話，據報要求中國在6月1日起的一年間把中美貿易逆差削減1000億美元，並在2019年6月至2020年5月之間再削減1000億美元；美國還要求中國立即停止向《中國製造2025》計劃涉及的先進技術領域提供補貼，兩國最後無法達成共識。

香港《南華早報》引述上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，美國就中興問題向中國讓步，顯示它對緩解中美貿易爭議持「開放」態度。中方也會回禮，提出讓美國公司可以更容易進入中國市場的措施。

但專家認為，中美雙方不可能在經過這一輪談判後，就能達成共識。BBC經濟事務記者沃克爾（Andrew Walker）認為，中國和美國目前的關稅政策都是經過長年的討論累積下來的，雙方正式讓步前，它們都不可能改變各自的關稅政策。

「沒有贏家」

渣打銀行大中華區研究部主管丁爽指出，中國和美國的經濟非常依賴對方。雙方比較下，中國經濟目前還對美國經濟的依賴較多。但丁爽留意到這個情況正在漸漸轉變：中國發展自身的經濟時，慢慢不再需要美國的幫助；反而美國越來越需要中國的幫助。

美國貿易代表處在2016年發表的數字顯示，美國向中國出口約1156億美元的貨物，同年從中國入口約4626億美元的貨物，造成約3470億美元的貿易逆差。

丁爽指出，貿易戰沒有贏家，只有「輸得較少的一方」。他認為，如果中美之間爆發貿易戰，短期內中國利益受損會最多，但外界也不能忽視貿易戰給美國農業、汽車製造業、能源業和金融市場的長遠影響。

圖片版權 AFP Image caption 作為中國主管經濟的副總理，劉鶴同時是中美貿易談判的中方首席代表。

中國「改革的契機」？

丁爽認為， 中美貿易談判是中國進一步改革市場的契機。他指出，中國長遠的經濟發展目標是要開放服務業、降低進口關稅和加強保護知識產權，而中美貿易談判的結果很可能與中國這些長期目標吻合，為中國的市場改革提供動力。

但BBC經濟事務記者沃克爾（Andrew Walker）留意到，中國的科技發展似乎引起了美國不安。三月，美國總統特朗普宣佈禁止新加坡電子芯片製造商博通（Broadcom）收購美國同業高通（Qualcomm）。路透社當時分析指，白宮叫停收購是因為美國軍方擔心如果博通成功收購高通，將會製造空間讓華為等中國公司控制芯片市場。

沃克爾認為，中國的科技發展將會是這輪中美談判「重要一環」。