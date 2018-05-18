中美貿易逆差「一年內減一半」？分析質疑可行性

圖片版權 EPA Image caption 中美間去年的貿易逆差是3750億美元。

路透社引述美國官員指，中方在中美最新一輪貿易談判期間提出了一系列建議，包括撒銷美國農產品的進口關稅，可望每年減少2000億美元的中美貿易逆差。

在這之前，中美對談判的進展都三緘其口。美國總統特朗普日前與正在當地參加中美貿易談判的中國中央財經領導小組辦公室主任劉鶴見面，也在社交網站發佈兩人的合照，但沒有透露談判的進展。

但中國外交部否認曾提出這個建議。發言人陸慷在周五（5月18日）的例行記者會上，形容路透社報道內那名美國官員的說法只是「謠言」，中美雙方仍然在磋商。

中美去年的貿易逆差是3750億美元，如果中方的建議屬實，表示逆差將減少超過一半。分析也指出，若中美兩國著手減少貿易逆差，必然會影響美國與其他國家的貿易關係，其政策實施也必須得到美國私人公司的配合。因此各方專家質疑這個目標能否在短期內兌現。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月17日

路透社周五的報道中，沒有提及中國向美方提出的具體要求細節。美國《紐約時報》此前早些時候曾報道，中國會要求美方撒銷中國科技產品入口美國的關稅，也會要求美方放寬美國公司向中方出售敏感技術的限制。

美國財政部長姆努欽率領的代表團，五月初曾在北京與中方談判。據報，美方要求中國自6月1日起的一年間，削減中美貿易逆差1000億美元，並在2019年6月至2020年5月之間再削減1000億美元。如果路透社的報道屬實，中方提出的數字符合美方這個要求。

特朗普5月13日深夜通過社交網站透露，他與中國國家主席習近平在「一起努力」，讓早前受美方制裁的中國科技公司中興盡快恢復業務，分析認為特朗普的表態是要為中美貿易談判吹暖風。但美國眾議院在周四（5月17日）通過議案，決定維持針對中與的制裁措施。

另外，中國商務部周五宣佈，將停止向從美國進口的高粱收取懲罰性關稅，指當局發現關稅會影響依賴這些進口高粱的中國生畜行業。中方在公告指，當局調查發現近期中國國內豬肉價格持續下降，許多養殖戶生計面臨困難，因此認為在這情況下，針對進口高粱的關稅「不符合公共利益」，但商務部沒有註明中方的舉動是否與中美的貿易談判有關。

圖片版權 Reuters Image caption 作為中國主管經濟的副總理，劉鶴同時是中美貿易談判的中方首席代表。

BBC經濟記者金·吉特爾森（Kim Gittleson）指出，美國必須大幅增加向中國的出口，才能實現中國提出的目標，但這必會同時影響美國對加拿大、墨西哥等其他國家的出口。

美國《華爾街日報》亞洲經濟副編輯皮普爾（Andrew Peaple）接受BBC採訪時，以美國飛機製造商波音公司為例子，指波音目前全球積存的訂單為6000架飛機，需要七年時間才能完全付運。皮普爾說，波音當然可以優先處理來自中國的訂單，協助減少中美間的貿易逆差，但波音大概不會願意把生意集中到一個顧客上，「這個例子顯示出中美要減少兩國貿易逆差的難度。」

但皮普爾留意到，中國改革經濟的其中一個目標，是要利用中國公眾的消費能力推動經濟發展。他認為，而這些消費者終有一天，會想要購買海外製造的產品。「因此，我們可以說，中國經濟目的的發展方向可能有助改善中美的貿易逆差。」