紐約華爾道夫酒店會否變為中國國有資產

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5月10日，靴子落地，安邦董事長吳小暉在上海被判18年有期徒刑。吳小暉隕落後，外界的注意力迅速集中到下一個問題——安邦在全球瘋狂收購的海外資產何去何從？

而這些海外資產中，令吳小暉聲名大噪的紐約華爾道夫酒店則成為矚目焦點。這家百年酒店在美國歷史上留下過舉足輕重的痕跡。

安邦及其旗下的3萬億資產，目前被中國保監會接管。一些有國有背景的企業被指派對安邦的資產進行處置，華爾道夫酒店新東家會是誰，是重歸舊主，還是成為中國國有資產？

「打了個大廣告」

對於吳小暉而言，買華爾道夫酒店就是「打了個大廣告」。他曾在公開場合稱，「我們收購華爾道夫酒店的消息在整個中國都刷屏了，這就會帶來額外的品牌效應和商業機會。」

的確，收購這次豪擲千金讓安邦在國內出盡風頭。中國經濟高速發展，帶來高昂的民族自信。安邦收購美國地標建築，恰好迎合了這一情緒。當年收購後，安邦高層向中國媒體宣稱，「這可以看作是一個《北京人在紐約》的新的故事，也可以看作一次令中國人自豪的收購」。

圖片版權 Reuters Image caption 對於吳小暉而言，買華爾道夫酒店就是"打了個大廣告"

一時間，類似《安邦拿下紐約核心地標》標題的新聞充斥媒體頭條，寂寂無聞的安邦迅速被公眾知曉。

在海外，安邦的這次收購也讓他走上全球資產競購的牌桌。很快，安邦先後斥資在美國、加拿大、荷蘭等國收購地產、酒店、保險等各類資產。高峰時控制資產超過三萬億元。

去年達沃斯論壇上，中國前總理朱鎔基之子朱雲來，在發言中先後用「空手套白狼」、「天上掉餡兒餅」來形容這個收購案。此前，安邦的董事名單中曾出現過朱雲來，以及開國元帥陳毅之子陳小魯兩人的名字。

「一切文明匯聚之處」

收購一家酒店何以產生這麼大影響？這源於華爾道夫在美國歷史上屢屢留下重要印記。

華爾道夫酒店最早修建於1893年，是世界上第一所摩天大樓酒店。後來因為要建帝國大廈，因此於1931年拆掉後搬遷到現址公園大道。

圖片版權 Getty Images Image caption 1930年11月14日，兩個侍者在紐約上空的鋼架上，服務兩名建築工人用午餐。他們正在建造的是華爾道夫酒店在公園大道新址上的建築。

再次開業的華爾道夫擁有超過1000個房間，是當時世界上最大的酒店。當天美國總統胡佛在白宮通過廣播稱讚華爾道夫酒店「是這個國家在力量、舒適性和藝術性上的進步，是整個國家勇氣和自信的一次展示」。

此後，酒店見證了美國及世界歷史諸多重要事件，比如，1946 年二戰結束後，美、英、法、蘇，四個戰勝國代表在這裏簽訂《世界和平協議》。

1993年，華爾道夫酒店成立100週年，美國媒體評價，「它不是紐約最大的酒店，也不是紐約最昂貴的酒店。但論及聲望，它卻無與倫比。當各國政要來到紐約，他們以此為家。國王和王后們也把這裏當成他們的家外之家。」

「家外之家」名副其實。美國總統艾森豪威爾的遺孀、美國總統胡佛都曾將此選為永久居所。好萊塢明星瑪麗蓮·夢露也曾再次長住。英國首相丘吉爾、法國總統戴高樂、英國女王伊麗莎白二世訪問美國時也都下榻於此。

圖片版權 Getty Images Image caption 1960年10月，肯尼迪和尼克松在華爾道夫酒店的一個晚宴上。

在中國，華爾道夫也非籍籍無名。1897 年李鴻章訪美時，就成為歷史上下榻該飯店的首位華人政要。此後，宋美齡、鄧小平、江澤民、習近平，到了紐約，都會選擇華爾道夫。

華爾道夫酒店作為美國的文化地標還多次出現在影視作品中。著名電影《聞香識女人》的探戈橋段，即取景於華爾道夫酒店的宴會廳。

這部電影中還有一段台詞描繪酒店：

「我們在哪裏？」

「一切文明的焦點——華爾道夫酒店。」

圖片版權 Getty Images Image caption 1940年代，華爾道夫酒店一名理髮師在酒店外抗議。

國資接管，還是回歸舊主？

希爾頓集團從1949年開始，掌管華爾道夫酒店。但近年來這家酒店的命運跌宕起伏。2014年它被出售給安邦，而吳小暉僅僅擁有華爾道夫酒店不到三年，就轟然倒地。

今年2月12日，中國保監會發公告稱，未來一年將對安邦實行接管。原因是，「鑒於安邦保險存在違反保險法規定的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，為保護保險消費者合法權益，維護社會公共利益。」

「由於我們不允許保險公司破產，一旦一家公司陷入困境，政府就需要出來救它。」北京大學匯豐商學院風險管理與保險研究中心主任雎嵐在接受媒體採訪時表示。

多位業內人士也認為，官方擔心的是安邦為數眾多的保險客戶受損而引發群體性事件。更重要的是，用一切代價防止「雷曼時刻」的來臨，那意味著違約和大規模廉價出售資產，負面影響迅速擴散而衝擊健康的金融機構。因此，官方會接管，然後委托機構穩妥出售資產，償付債務。

圖片版權 Spencer Platt Image caption 再次開業的華爾道夫擁有超過1000個房間，是當時世界上最大的酒店。

其中一種可能是，國有企業接盤安邦的資產，進行處置。事實上，安邦的國內資產已經被這樣安排。

5月10日，吳小暉被宣判當天，遠洋集團發佈公告成立的平台公司，接手安邦保險集團在國內的不動產項目，包括商業地產、寫字樓。遠洋集團具有國企背景。

但澎湃新聞援引接近遠洋的渠道稱，華爾道夫酒店等海外資產並不在遠洋集團接管的範圍內。

分析人士表示，如果華爾道夫酒店等海外資產被保監會指派給某家國企，後者不太可能持有或者是轉賣給國有企業。

"因為中國整體經濟政策是降低槓桿率，安邦的資金來源大多在國內，而海外資產風險較高，會被優先出售。"

彭博社在今年初曾報道，當年將華爾道夫酒店出售給安邦的美國黑石集團，目前正與安邦洽商回購酒店，但報道同時稱，洽談具有高不確定性。

圖片版權 Getty Images Image caption 安邦的計劃將華爾道夫酒店1413個房間中的1100個改造成"全球頂尖的住宅"出售。

重回輝煌，還是就此沒落

華爾道夫的命運在被安邦收購的一刻就被改變了。

由於擔心中國政府對私營企業有極大的影響，酒店被中資收購後，作為政要們「家外之家」的定位被大大削弱。

在出售給安邦後的第二年，美國國務院決定不把華爾道夫酒店作為當年聯合國大會一系列活動的據點，而此前類似活動每年都選擇該酒店。時任美國總統奧巴馬參加聯合國大會期間，也一改慣例，不再入住。美國媒體報道稱，因「擔心被竊聽」。

如果華爾道夫的所有權落入中國國有企業，這種擔心很有可能進一步加劇。

然而，即便華爾道夫重回美國企業的手中，也有一個懸而未決的大問題。

在去年三月，華爾道夫正式關閉，聲稱開始至少為期兩年的裝修。按照安邦的計劃，華爾道夫酒店原本的1413個房間，將撤掉1100個，改造成「全球頂尖的住宅」出售。

將華爾道夫「公寓化」可以快速收回收購成本。按照這一計劃，安邦將支付1億美金的員工遣散費和10億美金的改造費用。據金融時報估計，項目完成後，安邦可以獲得40億美金的利潤。

但如果華爾道夫再次易手，這一工程是繼續、是停工，還是改變計劃，都打上問號。