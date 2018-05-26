圖片版權 Getty Images Image caption 低價成為外籍中產階層在越南買房的主因，他們本身財產有限，但又想讓自己的投資組合更加多元化。

今年，中國一二線城市紛紛收緊樓市限購政策。僅5月，貴陽、成都、哈爾濱等城市就出台政策以各種形式限制購房。中國被抑制的購房需求， 轉向海外——中國內地和香港盯上房價低廉的越南、泰國等東南亞國家，迅速炒熱當地房產市場。

擠滿中國人的芽莊

越南著名旅遊城市芽莊得到投資者青睞，遊客邊看景邊看房。越南媒體報道，近期，芽莊房地產價格因為來自中國強大的購房需求而快速上漲。

芽莊的房產銷售手冊大多有中文簡體和繁體的版本。大量中國人則借著在芽莊旅遊的機會，邊看景邊看房，看上的直接成交買房。

圖片版權 Linh Pham/Getty Images Image caption 中國遊客湧向芽莊

芽莊一個樓盤，從不久前的700萬越南盾/平米（2400港幣/平米），快速漲至目前的1000萬越南盾/平米（約3400港幣/平米），漲幅超過40%。

當地一家報紙稱，中國人常常僱傭越南人作為自己的代理，在芽莊購買土地。通過這種方式交易的土地價值數百億。

中國人不僅在芽莊市內購買土地，還在沿海地區的幾個公社大量購買房產。

越南慶和省土地註冊部門的一位官員表示，在越南，外籍人士允許直接從開發商手裏購買房屋和土地，但不許在個人間買賣。

他還聲稱，現在越來越多的越南人開始出售土地。

「為了防止這種情況，負責審查的特別部門應該加強審查力度，收緊審查措施。」

中國的易居企業集團CEO丁祖昱則號召越南修改法律，允許外籍人士持有產權從現在的50年放寬到100年。

中國炒房者的「香餑餑」

在5月23日早晨，胡志明市房價為港幣2800元/平米，這一價格大約是香港平均房價的14%，或者新加坡平均房價的18%。在胡志明市的中心地帶的豪華樓盤從港幣3000元/平米到6000元/平米不等。這一價格不到曼谷7000到9000元港幣/平米的價格的一半，還不及香港的此類樓盤房價的10%。

低廉的房地產價格，使越南成為中國內地和香港炒房者的「香餑餑」。

2017年，來自中國大陸、台灣、香港的買房者，佔據所有外籍買房者的25%。2016年，這一數字是21%。進入2018年，這一數字絲毫減緩的跡象，繼續加速上升。今年一季度，越南房產市場的需求量上漲了300%，遠超去年同期的漲幅。

低價成為不少外籍中產階層考慮在越南買房主要原因，他們本身財產有限，但又想讓自己的投資組合更加多元化。舉例而言，70萬元人民幣（約86萬港幣）可以在越南購買一所住宅，而在美國和澳大利亞，很可能要超過500萬人民幣（約613萬港幣）。

此外，外籍人士在越購房也是法律允許的，越南房地產業允許將每棟住宅樓30%的公寓賣給外籍人士，但外國人只能持有房屋50年產權。

不僅投資者看好，開發商也紛紛挺進越南房地產市場。新加坡知名地產公司凱德集團，在胡志明市進行樓盤開發，該項目在香港開售，60-100平米的房產售價在180萬元港幣左右。該項目預計2020年第四季度完成。

一位在香港金融領域工作的外籍人士，他的中國妻子在胡志明市花200萬元港幣買下87平米的公寓。他表示，「我們買房主要是為了投資。越南的社會主義政府比較穩定，我們認為這個國家會像中國一樣快速發展。」

越南之前，已炒完泰國

泰國一線城市房產價格較越南一線城市高出一倍不止，中國人在泰購房需求高了這一房價。泰國房地產開發商尚思瑞的總裁在公開場合稱，去年上半年該集團銷售額同比增長20%，其中外國人購房者貢獻越來越大，中國人則是「主力軍」，增長最為迅猛。該公司也因此於去年把在中國的辦事處從一個擴展的四個。

分析人士稱，從去年開始的中國人赴東南亞買房的熱潮主要有兩個原因——中國開展全國範圍的樓市調控措施，使全國房地產市場的交易量大幅下降，投資需求被極大抑制；與此同時，東南亞各國的房地產市場普遍疲軟，需求低迷，使房價處於地位，投資吸引力高。再者，這些地區多為旅遊目的地，中國人比較熟悉，旅遊還能帶來租賃預期，有著高於國內房產的投資回報率。

與此同時，加拿大、英國、澳大利亞等國家都在稅費等環節上加大了對外國人投資的限制，一緊一松之下，更加劇了這一趨勢。

但從此前在泰國投資的中國人反饋而言，也不是沒有缺點，比如高昂、不透明的物業管理費，不規範的房產中介；此外，除了曼谷這類大城市，泰國芭提雅、普吉等城市的交通配套還有待完善，也為房地產投資帶來不確定因素。