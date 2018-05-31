中國政府要求多間航空公司寫明香港、台灣是中國的一部分，此事近期引發連串爭議。中國官方媒體新華社發表評論，指如果外國企業在華經營，就要尊重中國主權和領土完整，「不能一邊賺著中國人民的錢，一邊做傷害中國人民感情的事」。

台灣輿論對做法感到反感，認為此舉意圖「矮化」台灣，削弱台灣在國際事務上的話語權。台灣外交部指，大陸透過政治影響力「粗暴干預民間商業行為及國際企業營運」，給予「最嚴厲譴責」。美國白宮批評，中國這種做法是「奧維爾式的胡說八道」。

近年，多家在大陸經營的國際公司因為把台灣放在「國家」欄目，或把台灣當成「中國以外的地區」而引來中國官方和民間抨擊，企業在處理兩岸業務時變得更加小心翼翼，擔心稍有不慎會觸動中國政府的神經而影響生意。

5月28-29日，BBC中文翻查了100間不同類型的國際公司的官方網頁，了解它們如何定義台灣，部分公司仍然把台灣列在「國家」欄目，但一些公司則改以「中國台灣」、「中華台北」稱呼台灣。

11間公司把台灣放在「國家」欄目

BBC中文隨機選擇的100間國際公司分別來自餐飲、時裝、化裝品、汽車、酒店、旅遊、電器、電腦或互聯網等行業。進行樣本選擇時，BBC盡量考慮多元性，但無法全方位涵蓋所有在華開展業務的國家公司。

一般國際企業的英文官方網站，設有目錄讓用戶按自己的區域或語言，選擇相應的官方網站，有時候，這些網站收集用戶資料，會要求用戶填寫涉及國家或地區的選項。

調查發現大部分公司在網站上並不會直接使用「國家」這一字眼，而是改用「地區」、「位置」、「城市」或是「國家或地區」來進行分類。

100間公司中，有11間公司仍然會把台灣列在「國家」的欄目，例如時裝品牌普拉達（Prada），香奈兒（Chanel）、ASOS、H&M的台灣版網站、彪馬（Puma）、連鎖快餐店肯德基、汽車公司菲亞特（Fiat）、智能手機品牌HTC。

圖片版權 H&M Image caption H&M的繁體中文版網站，會把台灣放在「國家」欄目。（官方網頁截圖）

圖片版權 Asos Image caption ASOS讓用戶選擇「國家」時，也可以找得到台灣。（官方網頁截圖）

圖片版權 Prada Image caption 用戶在普拉達（Prada）登記個人資料時可以在「國家」欄目找到台灣。（官方網頁截圖）

圖片版權 fiat Image caption 汽車公司菲亞特（Fiat）也是把台灣放在「可選取國家」的欄目。（官方網頁截圖）

日本百貨公司三越伊勢丹的英文官網查詢台灣分店資料時顯示的地址，則用上「中華民國」及「Republic of China」。

而無法打入中國市場的推特（Twitter）和網飛（Netflix）也是把台灣列在「國家」欄目。

連鎖百貨公司沃爾瑪（Walmart）在台灣沒有業務，但在英文官方網頁上的地圖中，點選中國時，中國大陸的版圖著色時，台灣被忽略在外。記者又翻查沃爾瑪中國版網頁，按地圖時則看到中國地圖包括香港、澳門、台灣、甚至南海諸島。

圖片版權 Walmart.com Image caption 沃爾瑪在台灣沒有業務，但在英文官方網頁上的地圖中，點選中國時，台灣被忽略在外。（官方網頁截圖）

100間公司的調查結果

把台灣放在「國家」選項欄目，或把台灣稱為「中華民國」：推特（Twitter）、網飛（Netflix）、HTC、普拉達（Prada）、香奈兒（Chanel）、ASOS、H&M台灣版網站、彪馬（Puma）、三越伊勢丹、肯德基、菲亞特汽車（Fiat） 把台灣稱為「中國台灣」、「中華台北」、「台灣地區」：聯想（Lenovo）、惠普（HP）、路易威登（Louise Vuitton）、標緻汽車（Peugeot）、本田汽車（Honda）、戴姆勒（Daimler，即奔馳汽車）、福特汽車、希爾頓酒店（Hilton） 不提「國家」或是使用「國家/地區」、「城市」、「位置」等進行分類：亞馬遜、雅虎、Google、Facebook、蘋果公司、微軟、eBay、領英（LinkedIn）、戴爾（Dell）、Android、宏碁（Acer）、松下電器（Panasonic）、飛利浦（Philips）、西門子、三星、博世（Bosch）、索尼（Sony）、諾基亞、LG、阿瑪尼（Armani）、迪奧（Dior）、範思哲（Versace）、博柏利（Burberry）、Calvin Klein、華倫天奴（Valentino）、Zara、Topshop、GAP、菲拉格慕（Ferragamo）、耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、SK-II、花王（Kao）、佳麗寶（Kanebo）、莎莎、Gatsby、M.A.C.、多芬（Dove）、蘭芝（Laneige）、雅詩蘭黛（Estee Lauder）、倩碧（Clinique）、妮維雅（Nivea）、科顏氏（Kiehl's）、美寶蓮（Maybelline）、無印良品、宜家家居、家樂福、樂天、星巴克、咖世家、麥當勞、可口可樂、漢堡王、摩斯漢堡、必勝客、7-eleven、日產汽車（Nissan）、大眾汽車、booking.com、hotels.com、Agoda、Trivago、客涯（Kayak）、貓途鷹（Tripadvisor）、智遊網（Expedia）、天巡網（Skyscanner）、凱悅酒店集團、卡爾森酒店集團、喜達屋酒店（Starwood）、雅高酒店（Accor）、洲際酒店集團（IHG） 其他：

古馳（Gucci）：在國際版網站的顧客服務查詢欄目，可以在國際目錄中找到中國，但找不到台灣，然而可以點擊中國版網頁後找得到台灣的資料；

Zara：國際版網站中台並列在地區，中國版網頁寫「中國台灣地區」；

Uniqlo：國際版網站中台並列在地區，中國版網頁寫「台灣地區」；

GAP：中國版網頁會找到台灣業務資料，近期GAP因為一件T恤沒有把台灣列入中國地圖而致歉；

沃爾瑪（Walmart）：在台灣沒有業務，但在國際版網站，地圖標記中國部分時，並沒有包括台灣；

寶馬BMW：:官方網站國家列表中包括中國，沒有台灣，但台灣也有自己的網頁；

豐田：在國家/地區選項中，香港、台灣特別放在線底下，以顯示與「國家」的不同；

萬豪酒店：集團網頁的列表是以「國家－語言」來分類，但惟獨「繁體中文」沒有填寫任何地區，而其繁體中文網站亦正在更新；

Instagram：無法查詢有關內容；

露得清（Neutrogena）：在「更改國家」的欄目中，用戶可點擊旗幟找到各區網站，香港身在此列，但沒有區旗，而在國際版目錄找不到台灣專頁。

注： BBC中文從帳戶申請、官方介紹不同地域業務，以及地域分類目錄中查找相關資料，無法查證網站中每一角落。

「中國台灣」、「台灣地區」、「中華台北」

在香港從事跨國酒店業務的陳先生（化名）對BBC中文表示，許多跨國公司以前並沒有這種敏感度，沒有三思便會把「國家」一字放在網頁上，但近年中國政府要求作出改變，公司為不得罪中港台的客戶，現在都會避開「國家」的字眼。他認為仍然有公司把台灣列作國家，只是因為沒有注意，特別是外國企業未必在意「COUNTRY（國家）」這個字。

「公司絶對不敢再把台灣、香港放在國家的選項。如果大陸要求我們在任何有關台灣的資料上，都加上中國一字，我們只有跟隨，改動網頁總比大陸人杯葛我們公司好，」陳先生說：「公司管理層不會想政治，他們只會想利潤，而大陸的市場明顯比台灣大，台灣人不會因為寫上中國台灣就不訂你的酒店。」

BBC中文在今次調查發現，標緻汽車（Peugeot）、福特汽車（Ford）及戴姆勒（Daimler，即奔馳汽車）會在網站上把台灣稱為「中國台灣」，英文則是「Taiwan, China」，或是「Taiwan（China）」；本田汽車（Honda）則把台灣稱為「中華台北（Chinese Taipei）」；電腦品牌聯想（Lenovo）、惠普（HP）以及時裝品牌路易威登（Louise Vuitton）則會寫上「台灣地區（Taiwan Region）」。

圖片版權 Honda Image caption 本田汽車（Honda）則把台灣稱為「中華台北（Chinese Taipei）」。

圖片版權 Louis Vuitton Image caption 路易威登（Louise Vuitton）寫上「台灣地區」。

在希爾頓酒店集團的網站上查詢台灣的酒店時，地址亦會寫明是「中國台灣」（Taiwan, China），在其網站搜尋器尋找酒店，輸入「台灣」（Taiwan）時也會順帶出現「中國台灣」（Taiwan, China）在後面。

圖片版權 Hilton Image caption 希爾頓酒店集團網站搜尋器輸入「台灣（Taiwan）」時會出現「中國台灣（Taiwan, China）」。

時裝品牌古馳（Gucci）的國際版網站顧客服務查詢欄目，可以選擇的國家列表中會找到中國，但找不到台灣，然而點擊到中國版網頁，就會找到台灣業務的資料。

BBC中文亦發現大部分跨國企業的中國版網頁，並不會包含台灣業務，但也有少數公司會這樣做，並在提及台灣時寫成「台灣地區」。

這樣做有甚麼影響？

從事市場營銷、在台灣土生土長的張小姐對BBC中文說， 大陸這樣做是要嘗試把台灣踢出國際舞台。

「是的，我們會被迫在買機票、訂酒店的時候，點選『中國台灣』，但不代表我們認同自己是中國人。大陸這樣做只會令我們更反感，反而加強了我們是台灣人的身份認同。」

她承認，對普通百姓來說，大陸強迫企業把台灣寫成「中國台灣」，在生活上未必會構成很大的影響。

「大家還是會網購和訂機票酒店去旅行，但如果大陸影響力增加，會不會令台灣失去免簽國？」

「還有另外一個問題，我們有時候網購時，如果地址被迫寫上中國為國家，那郵包去了中國後會否受到審查，會不會時間上更久一點，或是有些貨物到了中國後就被扣押？這些都是實實在在的擔心。」

圖片版權 AFP Image caption 五月份，台灣失去兩個邦交國，中國外長王毅（右）呼籲台灣邦交國轉投中國懷抱。

中國在外交以至經濟上試圖削減台灣在國際舞台上的影響力。兩岸角力的戰場還包括台灣邦交國、以及台灣在國際組織與事務上的參與等等。

台灣兩岸政策協會研究員張宇韶認為，大陸種種更強硬的施壓，反映十九大以來，習近平的對台策略。他預計，在主權國家為前提的國際空間，台灣的自主性會因為中國施壓而愈來愈低，但並不代表台灣沒事可做。

他認為台灣自身也要努力讓國際社會了解，台灣跟中國大陸現在的狀態：「如果自己都不願意說清楚、做些甚麼的話，怎麼期待國際社會對台灣有更多的關注？」

他認為，台灣可以在國際間發揮軟實力，有別於大陸所實行的銳實力，而台灣實行的民主政治與自由經濟是台灣自身的籌碼，以至民間組織、非政府組織，都有發揮空間。

圖片版權 AFP Image caption 雖然台灣沒獲邀請出席世界衛生大會，但台灣福利部部長陳時中仍然帶代表團到場表態。

對於有評論認為，台灣政府在連串事件除了發聲外，難以有實質行動。

曾任民進黨中國事務部副主任的張宇韶認為台灣政府一直有在這方面努力，例如台灣未能受邀參與世衛大會，今年得到美國、德國、加拿大、日本、澳紐等多國發表挺台言論，不過他承認，當中涉及地緣政治與美中角力的因素。