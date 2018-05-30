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隨著劉鶴訪美、中美雙方達成框架性協議，中美貿易摩擦一度傳遞出休戰消息。正在外界普遍認為中美兩國正從摩擦對峙轉向談判和解的時候，美國突然宣佈加徵中國產品關稅的消息，使這場已經持續兩月的摩擦再度變得撲朔迷離。

這一次對華「開火」，不是從特朗普的推特開始，而是由白宮5月29日發佈的聲明。聲明稱，將在6月15日前發佈針對中國500億美元產品加徵25%關稅的最終產品清單，在6月30日前公布對華技術投資和加強技術出口管控的限制措施。

這一措施並非無中生有，而是此前特朗普政府「301調查」結果的延續。今年4月，美國宣佈擬對價值500億美元的中國出口產品徵收關稅，並公布清單。但隨後又宣佈，清單的公示天數將從30天延長至60天，公示期間美國並未清單上的中國產品加徵關稅。

復旦大學國際關係與公共事務學院學者馬蕭蕭表示，此前這些動作可以看作「子彈上膛」，但是真正「扣動扳機」是宣佈關稅清單正式生效。本次美國再為公布清單設下期限，可以看作再次提醒中國「子彈已上膛」。

美國的招數

然而，在5月19日，中美共同發表聯合聲明，雙方同意避免貿易戰。美國財長姆努欽表示，中方承諾顯著增加對美國農業和能源產品進口，而美方則會叫停對中國出口美國的產品加徵關稅的計劃。

姆努欽這一表態招致國內批評者的攻擊，認為政府對華軟弱，不應該將談判的重點放在縮減貿易逆差，而應推動中國進行制度性改革，使中美貿易實現長期平衡。

中國商務部本周二深夜回應稱，「這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。」觀察人士認為，美國貿易決策過程中，在對華問題上發生嚴重分歧， 鷹派佔據上風，因此政策出現反覆。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月17日

但更多意見認為這是美國在為商務部長羅斯赴華談判爭取加碼的「權力遊戲」。6月2日至4日，美國商務部長羅斯將率代表團訪華，繼續談判磋商。這次磋商在美公布最終關稅清單的日期前。

中國商務部也稱白宮的聲明是「策略性」，並「感到出乎意料，但也在意料之中」。

美國雪城大學經濟學教授羅夫利向《金融時報》表示，這一消息標誌著華盛頓方面壓力升級，這好像是特朗普的典型做法——「在我手下的人動身之時，我會加大壓力」。

作為特朗普政府慣用談判策略，在6月12日特朗普和金正恩會面前，美國態度也多次扭轉。

中美競爭實質

從關稅政策到中興禁令，雖然在中美貿易摩擦中兩國互不相讓、言辭激烈，但為何美國一直掌握進攻主動權和談判籌碼？

「中國一直在小心避免貿易戰，因為中國依然想進入美國市場和進行對外投資。」香港科技大學商學院經濟發展研究中心主任黎麟祥教授表示。

另一方面，中國採取「守勢」是因為在兩國貿易中，中國享受大量貿易順差；同時，中國未能按時履行加入WTO時承諾的對外開放措施，因此美國佔據了道德高地，發動「攻勢」則可以理解。

長期來看，中美貿易相互依存度高，很難真正打起貿易戰。黎麟祥稱，貿易戰即使真正爆發，也不會持久，涉及範圍也不會很廣。

圖片版權 Reuters Image caption 上海自貿區最先試點負面清單

因為貿易雖然是中美關係的「壓艙石」，但並不是全部，南海問題、台海問題，也是中美博弈的戰場。黎麟祥認為，尤其是對美國而言，迫在眉睫的朝核問題，非常需要中國配合。

香港中文大學商學院國際商業及中國企業課程聯席主任李兆波認為，中國意識到，貿易戰將會產生「雙輸」的結局，作為一個大國，開放市場是遲早的事，十九大後，習近平的權力加強，可以更高效地落實開放政策。

專家們表示，這類開放舉措既符合中國利益，也有利於平衡中美貿易，長期來看，是緩解甚至解決中美貿易的可見路徑。