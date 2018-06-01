圖片版權 Reuters Image caption 歐盟威脅將採取所有必要手段進行回應。

5月31日，美國商務部長羅斯訪華前夕在巴黎宣佈，美國將對歐洲和北美的主要盟友徵收鋼鐵和鋁關稅。

美國聲稱將對從歐盟、加拿大、墨西哥進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅。這一決定6月1日生效。

此舉立即招致墨西哥、加拿大和歐盟的激烈反應，稱其為「純粹的保護主義」，並誓言採取報復措施。美國的傳統盟友英國也對美國的決定「深表失望」。

此舉在美國國內也遭到質疑，質疑者認為，關稅將提高美國製造業、建築業和石油業廣泛使用的鋼鋁製品的價格，使這些行業承受損失。

中美貿易談判團隊近期互動

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美國商務部長羅斯將率團於6月2日到6月4日訪問中國，兩國團隊繼續就經貿問題進行磋商。

這是美國代表團近期就解決美中貿易爭端的第二次中國行，上一次訪問中國是5月3日到5月4日。接著，劉鶴率領的中國代表團5月15日到19日訪問華盛頓，經過幾天的磋商，美中雙方發表聯合聲明。雙方在聲明中同意，採取有效措施實質性減少美國對華貨物貿易逆差，中方將大量增加購買美國的商品和服務。這被中國方面解讀為中美同意不打貿易戰。

反對聲一片 誓言報復

歐盟貿易委員馬姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）稱，這是「對全球貿易而言糟糕的一天」。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）認為美國的行為「完全不能接受」。

容克說，歐盟「別無選擇」只能在世貿組織提出訴訟，並對美國產品施加關稅。歐盟此前已提出了一份報復清單，包括美國波本酒、蔓越梅和牛仔褲等。法國貿易官員透露稱，歐盟的反制措施將在6月中旬之前完成。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）稱，「把與加拿大的貿易視為對美國國家安全的威脅簡直荒謬可笑。」他還表示，關稅是對美國和加拿大之間長期盟友關係的「侮辱」，尤其侮辱了「數以千計與他們的美國戰友在阿富汗共同戰鬥並犧牲的加拿大軍人們」。

特魯多稱，加拿大計劃從7月1日開始對美國價值130億美元產品施加關稅，包括一些鋼鐵製品，施加25%的關稅，同時對其它一些美國商品施加10%的關稅，包括酸奶、威士忌，以及咖啡。同時加拿大也計劃向世貿組織提出訴訟。他表示，「我們不得不相信某一天常識將會勝出，但我們在美國今天的行為中完全看不到這一跡象。」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 加拿大總理特魯多稱，關稅是對美國和加拿大之間長期盟友關係的"侮辱"。

墨西哥經濟部稱，計劃對美國的鋼材、豬腿和帶肩前腿肉、蘋果、葡萄、藍莓加稅。

中國外交部發言人華春瑩周五對此評論稱，以鄰為壑，讓子彈亂飛，絶不是有效和有益的方式，也絶不具有任何建設性。

美國的貿易政策已從主要針對中國，擴展到針對多個貿易伙伴的全面打擊。輿論擔憂更大範圍的貿易戰將影響世界經濟。

香港中文大學副教授沈旭暉向BBC中文表示，"特朗普政府一向以做生意方式從事外交談判，'開天殺價落地還錢'，各項談判都是反覆無常，目的有點像朝鮮一貫的邊緣政策，不斷製造危機、又在危機激化前剎停，製造不可測性，以謀求最大利益。相信這只是策略，並非希望真的開打貿易戰。"

「打擊嚴重」

包括英國在內的歐洲鋼鋁生產商擔心關稅將導致美國需求下降，同時擔心因美國實施關稅而轉銷到歐盟的鋼材激增，加劇區域內的競爭。

英國鋼鐵行業協會貿易負責人斯蒂斯（Gareth Stace）稱，這種混亂將使英國鋼鋁產業遭受嚴重打擊。據該組織稱，英國鋼鐵行業約有31,000名員工，其出口約7％是出口到美國。

貿易戰對美國鋼鐵市場的影響也不容樂觀。加拿大、墨西哥和歐盟去年共向美國出口價值230億美元的鋼鐵和鋁，佔當年美國鋼鐵和鋁進口總額的近一半。

自特朗普3月份宣佈實施關稅以來，一些依賴鋼鐵原料的美國公司已報告感受到進口鋼價上漲，但美國生產商又無法滿足需求。經濟學家和美國企業已經警告，金屬成本上升將會擾亂供應鏈，並最終轉嫁給美國家庭，並導致依賴這些材料的公司的工作崗位流失。

羅斯駁斥了對金屬原料成本上漲的擔憂，認為這種影響很小。

周四美國鋼鐵生產商股票上漲，而依賴金屬的公司股票則下跌，比如波音。

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大、墨西哥和歐盟去年佔美國鋼鐵和鋁進口總額的近一半。

如何開始？

美國總統特朗普3月份宣佈，出於「國家安全」考慮，美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%的關稅。特朗普稱，由中國引起的全球鋼鐵和鋁產能過剩，威脅美國本土鋼鋁生產者，而他們對美國鋼鋁自主供應有著至關重要的作用。

此後，韓國、阿根廷、澳大利亞和巴西同意自己限制對美出口鋼鋁的總量，以換取關稅豁免。

美國延長對歐盟、墨西哥和加拿大等國的關稅豁免期，以開展對鋼鐵出口限制的談判。延長後的豁免期將在6月1日結束。

美國商務部長羅斯在巴黎宣佈實施關稅的決定，他在這裏與歐盟領導人們進行談判，後者一直試圖避免關稅的實施。

羅斯稱目前談判所取得的進展不足以再次延長豁免期，無論是加拿大、歐盟還是墨西哥。

「我們繼續保持對所有這些相關國家談判的意願。」羅斯說，但是特朗普總統保持任何時候實施和更改關稅的權力。

BBC商務記者西奧•萊格特（Theo Leggett）分析

特朗普政府下決心使全球各地的貿易伙伴都讓步，為此不惜開打貿易戰。他認為廉價進口產品損害美國工業，減少美國工人的工作機會。競選期間，他承諾了一個更公平的交易——看來他很樂意冒著貿易戰的風險以獲得他想要的東西。事實上，特朗普之前曾經說貿易戰是「好的，而且容易取勝」。

那麼會發展到貿易戰那一步嗎？當然，歐盟和墨西哥似乎凖備實施報復，加拿大也表示要採取行動。所以形勢不容樂觀。但如果看看華盛頓是如何應對其主要貿易目標中國的，事情似乎不那麼簡單。

有幾次，雙方言論升級，互相威脅，然後立場緩和。目前，全面貿易戰已被避免。中國做出一些讓步。

所以也許這就特朗普的談判方式——在喧囂的輿論中，吵鬧地進行。