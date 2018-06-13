中興恢復交易後股價狂瀉四成　禁令餘慮未消

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中興被美國商務部處罰後停牌兩個月，恢復業務後在香港股票交易所複牌首日，收市股價較停牌大跌41%，是該公司2004年上市以來最大跌幅，市值蒸發30億美元。

與華府達成和解，不代表中興事件已告一段落，因為替代和解協議仍有可能被美國國會推翻。美國共和、民主兩黨議員已就恢復對中興處罰，提出一項《國防授權法案》修正案。

中興最終能否起死回生，仍存在不少變數。

替代協議的具體內容是什麼?

去年，中興承認違反美國禁令，向伊朗、朝鮮兩國輸送美國技術與商品，後又在履行和解協議時涉誤導美方，被美國商務部處罰，禁止採用美國零件及技術生產產品長達七年。

中興是中國第二大電訊商，在四月停牌前，中興市值達200億美元，是全球第四大電訊設備製造商；中興超過四分之一的配件來自美國合作伙伴，「七年禁令」導致擁有近8萬名員工的中興「主要經營活動無法進行」。

由於中興約有20%至30%元器件，包括基帶芯片、射頻芯片、存儲等設備從美國採購，美國制裁中興，將有效遏制中國這一領域的發展，令中國輿論意識到中國在芯片等核心技術上與美國的差距，引起極大憂慮。

中興於6月12日發佈公告稱，已與美國商務部工業與安全局達成《替代的和解協議》，中興將支付14億美元民事罰款，支付後局方將終止今年四月實施的拒絶令，並將中興自《禁止出口人員清單》中移除。

與此同時，中興將在由6月8日起計30日內，撤換所有現任高級副總裁及以上層級的高層領導，並承諾不再重新僱用他們。

該協議或被推翻？

雖然特朗普表明會與中國國家主席習近平「一起努力」令中興重啟業務，但這項舉動遭到美國民主黨和共和黨的議員批評，他們更在參議院每年表決的《國防授權法案》提出修正案，恢復對中興的處罰。

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美國參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）曾批評替代協議顯示特朗普奉行的不是美國優先而是中國優先，並指這項跨黨派修正案旨在推翻特朗普政府有關中興案的替代協議，並顯示了特朗普在中興問題上讓步是「大錯特錯」，強調國會將會確保特朗普履行對華強硬的承諾。

包括該修正案在內的法案即將表決，外界預期這項法案將在參議院獲得通過；兩院就《國防授權法案》達成一致後，將由總統簽署實施，但總統亦可選擇否決。

美方即將公布關稅清單

中興事件是中美貿易戰的標誌性事件，目前懸而未決，另一場風暴亦即將吹至。

白宮早前公布，將於6月15日公布徵收25%關稅的中國企業清單，並於30日再公布針對中國的投資及出口限制，以保護美方的知識產權。

白宮五月底發佈的聲明稿稱，將對總值500億美元的大陸進口商品徵收25%，涵蓋「重大工業科技」及「中國製造2025」項目的相關企業。