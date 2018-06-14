舊貨成新寵 世界天價手提包前世今生

圖片版權 Christie's Image caption 愛馬仕白色喜瑪拉雅尼羅鱷魚皮30公分鑽石柏金包（Hermes Birkin）

2018年6月，一個名牌手提包，在倫敦佳士得（Christie's）拍賣行賣出了21萬多美元，創下了手提包在歐洲拍賣市場上的最高價格。

拍賣槌落下震驚歐洲，輿論紛紛。有報道說：「二手」包賣天價；還有人說，「舊貨」成新寵。

的確，這個手提包已經有十年的「包」齡，於2008年製作，如今的狀況列為「二等」，手提包的表面沒有任何明顯的劃痕。

這應該是它沒有打破手提包拍賣紀錄的原因。

手提包的世界最高拍賣價格，是2017年在香港的一場拍賣會上創下的38萬美元紀錄。

而在2016年，同款的手提包就曾在亞洲拍賣市場上賣出30萬美元的高價。

這些拍賣出的手提包價格，在世界很多地方都能買下豪宅，更重要的是：它們都是愛馬仕白色喜瑪拉雅尼羅鱷魚皮30公分鑽石柏金包（Hermes Birkin）。

白色喜馬拉雅，指的是皮澤顏色彷彿喜馬拉雅終年白雪蓋頂的山峰，而手提包的扣環和商標掛鎖均由白金手工打造而成，並鑲嵌有數百顆鑽石。

名字由來

Image caption 1971年，珍·柏金與著名的法國文化名人賽日·甘斯布（Serge Gainsbourg ）。他倆的戀情持續了10年。

這款愛馬仕手提包被命名為柏金，還有一段故事。有人說，這算是愛馬仕公司極為成功的營銷故事。

上個世紀80年代初的一天，法國頂級老牌奢侈品公司愛馬仕的總裁杜馬斯在從巴黎飛往倫敦的航班上，正巧坐在英國演員兼歌手珍·柏金（Jane Birkin）的旁邊。

據說，柏金的草編手提包裏裝的東西從機艙行李箱上散落下來，她向坐在旁邊的杜馬斯抱怨說，找不到合適的手提包裝東西。

於是杜馬斯提議說要為她設計一款手提包，並問能否用她的名字命名。

柏金聽了連聲回答：好的！好的！好的！

之後，愛馬仕推出了以柏金命名的手提包，因為工藝精細、價格昂貴成為高端奢侈手提包中的極品。

2015年，柏金看到一段動物保護人士公布的視頻，其中鱷魚被養殖和剝皮的慘狀，曾令她高調要求愛馬仕停止用她的名字命名這款手提包。

不過，愛瑪仕在承諾將改善動物飼養和皮革製作程序後，柏金與愛馬仕的矛盾才得以化解。

收藏價值

愛馬仕旗下除了柏金包、還有以已故摩納哥王妃凱莉命名的凱莉包等。但柏金包，自問世至今一直是世界名媛明星們爭相擁有的奢侈品，堪稱手提包世界中的勞斯萊斯。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年在美國紐約拍賣的兩款愛馬仕凱莉包

要想擁有柏金手提包，並不是進店選貨這麼簡單。除了要求顧客有品位、有錢買，還需要足夠的耐心等待。

有的款式，顧客必須等待數年的時間才能拿到自己心儀的手提包，因為工匠們需要時間尋找合適恰當的材料來特製。

所以有一種說法是，某些珍罕愛馬仕柏金包每年僅製作一、兩個。

物以稀為貴，這就是那些由罕見皮革製成的愛馬仕柏金包如今成為拍賣行裏搶手貨的原因之一。

佳士得拍賣行的手提包和飾品專家瑞徹爾·柯夫斯基（Rachel Koffsky）介紹愛馬仕手提包時說，這些手提包幾十年以來都用同樣的工藝同樣的材料製作、而過去一百年來，很多其他的品牌在生產製作方面並沒有如此始終如一。

藝術品

圖片版權 Getty Images Image caption 歌星、名媛們追捧的愛馬仕柏金手提包，起價7000英鎊，想買必須排隊。

愛馬仕的柏金包、凱莉包以及用設計師凱瑟琳·查雷特（Catherine Chaillet）的孩子命名的康絲坦斯包（Constance）自問世以來基本沒有什麼改變。

佳士得拍賣行透露，名牌手提包國際二手市場近年來大幅擴張，市場價值在2011年僅為500萬英鎊，但到2016年時已經上漲到2600萬英鎊。

行內人士說，名牌手提包是回報率相當可觀的投資選擇；而且因為投資其他古董藝術品通常需要雄厚的資金，名牌手提包作為收藏界的新寵，起價較低，為更多人所能承受，因此也吸引了更為廣泛的收藏者。

而近年來，隨著「可穿戴藝術品」日益流行，名牌手提包作為「可穿戴藝術品」中的重要元素，銷量也隨之飆升。

另外，越來越多的女性將她們的手提包當成投資產品收藏的同時，還將它們視為個性的外延和表現。

東亞地區，尤其是中國大陸，是國際奢侈品的重要市場，也是名牌手提包的大市場。這或許是最貴手提包在香港賣出的原因。

而下一個最貴手提包會不會仍然出在香港呢？讓我們拭目以待吧。