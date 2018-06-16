中美貿易戰徵稅能否擊中要害 解讀關稅清單透露的訊號

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中美貿易戰一觸即發。周五（6月15日），美國與中國各自宣佈，將向對方價值500億美元商品加徵25%關稅。這一舉動讓中美貿易摩擦急劇惡化，雙方又來到了接近貿易戰的邊緣。

最近一段時間，這兩個世界上最大的經濟體之間貿易爭端不斷，形勢陰晴不定。今年4月美國公布過一份價值500億美元的中國商品徵稅名單，北京也宣佈通過向相同價值的美國商品徵稅進行回擊。雙方此後進行多輪貿易談判，暫時擱置貿易戰，但目前看來，這些談判顯然沒有什麼實質性成果。

這次雙方公布關稅清單，可以看作是4月清單的延續，但也顯示出，中美兩國的貿易爭端比以前更加危險。

雙方清單重點

美國清單：

共涉及1102個項目，價值約500億美元。

清單分兩部分。第一部分有818個項目，這些項目在4月清單中已出現，價值約340億美元，於7月6日起徵稅。

第二部分為新增的284個項目，價值160億美元，主要包括半導體、電子、塑膠等產品。美國稱這些產品受益於「中國製造2025」等產業政策。這一部分清單將接受公眾審核，具體生效日期未定。

與4月相比，新清單移除了平板電視、醫學用呼吸儀器、空調組件等商品，但仍會針對汽車行業。

中國清單：

涉及659項商品，價值約500億美元。

清單也分兩部分。第一部分有545項，價值約340億美元，包括農產品、汽車、水產品等，7月6日起徵稅。

第二部分價值160億美元，具體實施時間另行公告。

中美各自重點不同

圖片版權 Getty Images Image caption 受中美加徵關稅影響，美國大豆價格下跌。

雖然兩份清單價值相差無幾，但根據具體內容可以看出，兩國針對的重點有所不同。

特朗普周五發佈聲明指出，這份清單針對「工業重要技術」商品，其中包括「中國製造2025」計劃有關產品。

「中國製造2025」公布於2015年，中國政府想要通過這項計劃，在10年時間內從製造大國發展為製造強國。美國政府認為，「中國製造2025」計劃會使中國政府在一些新興產業上為本國企業提供政策傾斜，不利於市場自由競爭。

特朗普說，這次徵稅「對防止美國技術和知識產權進一步以不公平形式轉讓給中國至關重要，且將保護美國就業機會」。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年3月，特朗普簽署備忘錄，對中國徵收大規模關稅。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，打造符合自身需要的製造業發展計劃是發展國內經濟的通常做法，西方發達國家也都經歷過類似歷程。「『中國製造2025』是中國國家發展的既定目標，絶對不會因為某些外部因素的可能干擾而止步不前，」他告訴BBC中文。

復旦大學國際關係與公共事務學院學者馬蕭蕭則表示，「中國製造2025」是中國的「底線」，美國的針對不會讓這一計劃有致命性打擊。「影響肯定會有，」他說，「但我們應該還是有自己的方式來解決這個問題，會有國內具體的政策措施應對。」

馬蕭蕭還指出，中國的關稅清單瞄凖的是美國共和黨的「票倉」。美國即將在11月舉行中期選舉，中國清單涉及到農產品、水產品、汽車等行業，這些產業對共和黨傳統票倉所在州意義重大。

根據法新社報道，目前很少有美國農民直接指責特朗普。美國第二大農業聯盟全國農民聯盟（National Farmers Union）負責人約翰遜（Roger Johnson）表示，該團體支持美國削減貿易逆差的決定。但約翰遜同時強調，他們的擔心正在「日益變多」。

這次加徵關稅還得到了美國一些民主黨人的支持和共和黨人的反對。美國參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）稱，中國是美國「真正的貿易敵人」，表示中國「竊取知識產權與拒絶讓美國公司公平參與競爭的做法威脅美國未來數以百萬的工作機會」。而反對的共和黨人希望，可以縮小清單範圍，減少對美國產業的影響。

貿易談判為何沒用

圖片版權 Getty Images Image caption 美商務部長羅斯6月2日前往北京，進行貿易磋商。

今年3月以來，中美已經進行過多輪貿易談判與磋商，雙方達成過一些初步協議，包括中國購買更多美國產品等，但都沒能阻止兩國貿易摩擦升級。分析人士指出，中美貿易談判背後的邏輯遠不止貿易問題這麼簡單。

朝鮮核問題可能是影響中美貿易爭端的一個因素。一名美國官員向路透社表示，由於美國已經與朝鮮建立了直接對話渠道，特朗普不再將中國對朝鮮的影響作為中美關稅之爭的考慮因素。「我們現在擁有獨立於朝鮮的渠道了，」這名要求匿名的官員說。

刁大明表示，此次徵稅是特朗普「美國優先」政策的體現，但同時也凸顯了特朗普政府「險隘的選舉政治導向」。

馬蕭蕭認為，這其中還有美國國家戰略的考量。2017年12月，特朗普政府向國會提交的首份《國家安全戰略報告》中提到，中國和俄羅斯是美國的競爭對手，試圖「挑戰美國的實力、影響和利益，試圖侵蝕美國的安全和繁榮」。

「通過這個可以看出，他（特朗普）針對中國不是僅僅因為兩國貿易經濟上有摩擦，而是在戰略上把中國當做最大威脅了，」馬蕭蕭向BBC中文表示。

「貿易戰中國是不願意的，是美國主動發起的，但同時也顯現了中國在中美貿易或中美關係中仍處於守勢，比較被動，」他說。

未來博弈還有空間

圖片版權 Getty Images Image caption 中國意在通過《中國製造2025》發展先進製造業。

總部在英國的凱投宏觀（Capital Economics）認為，就算美國向中國總值1500億美元的產品徵收關稅，對中國經濟影響不大，低於年度經濟增長不足半個百分點，很容易就可以透過其他財政措施彌補，預料中國將決心，不想被外界認為是屈服於外國壓力，雙方都不會讓步，貿易矛盾或陷入膠著的狀態。

刁大明認為，從現在形勢判斷，未來一段時間，美國與包括中國、歐盟在內的主要貿易伙伴之間的貿易摩擦可能會長期存在。

路透社引述消息指，美國已經凖備好下一輪可能的徵收關稅清單，或對中國總值1,000億美元的產品開刀。據新華社報道，中國國務院關稅委員會辦公室一位負責人表示，中國對此「將保留採取相應措施的權利」。

馬蕭蕭表示，目前中美貿易摩擦的激烈程度比之前有所升級，如果7月6日雙方真的開始互加關稅，「貿易戰可能即將開始」。

他指出，中國對美國是貿易順差，同等額度下雙方加稅，中國在額度上不佔優勢。「到時可能會擴展到其他領域……那個時候就比較危險了，」馬蕭蕭說。

「如果按照當前的模式走下去，肯定對兩個國家都不是好事情，」馬蕭蕭表示。「兩方應當也都有這個考慮，這次只有340億，還留了160億的活口，沒有把路全部堵死，給雙方博弈留了一個空間。」