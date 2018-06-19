圖片版權 AFP Image caption 繼中國表示要同樣向500億美元美國商品加徵關稅後，特朗普再度威脅向2000億美元中國商品徵收關稅。

中美貿易緊張態勢加劇。美國總統特朗普威脅稱，要在中美貿易戰中繼續加碼，對價值2000億美元的中國商品徵收10%關稅。中國表示將「不得不」採取數量與質量結合的措施，做出反制。

這一舉動令兩國貿易戰持續升溫。

由於星期一是中國和香港的公共假日，周二成為美國宣佈對500億中國商品加徵關稅後的首個A股及港股交易日。當天中國股市大幅下跌，上證指數收盤跌3.78%，盤中跌幅一度超過4%，深證成指收盤下跌5.31%，滬深股市超過1300支股票跌停。

特朗普周一發表聲明表示，「如果中國拒絶改變其做法，而且像最近宣佈的那樣堅持徵收新加關稅」，美國的新關稅措施將會生效。

特朗普堅稱，多年以來中國一直從兩國不平衡的貿易關係中獲益，認為這對美國很不公平。就在上周，美國剛剛宣佈向價值500億美元的中國商品徵收25%的關稅。北京隨即進行反擊，稱要對同等規模的美國商品徵收相同比例關稅。

特朗普表示，已要求貿易顧問確定額外徵收關稅的中國商品名單。他說，「如果中國再次增加關稅，我們將會追加向另外2000億美元商品額外徵收關稅。美中之間的貿易關係必須更加平等」。

中國商務部6月19日表示，如果美國「失去理性、出台清單」，中國將「不得不」採取「數量型和質量型相結合」的綜合措施，進行反制。

根據中方統計，2017年中國對美出口額為4297億美元，進口額為1539億美元，對美貿易順差為2758億美元。

美國意在通過此舉，讓中國停止鼓勵轉移知識產權。美國認為，中國政府一直通過法規與政策向外國公司施壓，使得這些公司必須向中國公司轉讓知識產權。

然而許多美國經濟學家與商人表示，新徵關稅可能會傷害一些特朗普政府想要保護的行業，這些行業依賴中國提供零配件及組裝服務。

中美兩個「500億清單」重點

美國清單：

共涉及1102個項目，價值約500億美元。

清單分兩部分。第一部分有818個項目，這些項目在4月清單中已出現，價值約340億美元，於7月6日起徵稅。

第二部分為新增的284個項目，價值160億美元，主要包括半導體、電子、塑膠等產品。美國稱這些產品受益於「中國製造2025」等產業政策。這一部分清單將接受公眾審核，具體生效日期未定。

與4月相比，新清單移除了平板電視、醫學用呼吸儀器、空調組件等商品，但仍會針對汽車行業。

中國清單：

涉及659項商品，價值約500億美元。

清單也分兩部分。第一部分有545項，價值約340億美元，包括農產品、汽車、水產品等，7月6日起徵稅。

第二部分價值160億美元，具體實施時間另行公告。

股市連鎖反應

受中美貿易戰影響，全球股市普遍下跌。

歐美股市周一以跌勢收盤。華爾街道瓊斯與標凖普爾分別下跌0.4%與0.2%，德國達克斯指數下跌1.4%，巴黎Cac下降0.8%，英國FTSE100指數開盤下跌後平穩收盤。

周一是中港台三地的端午節公共假期，周二成為美國宣佈加徵關稅後中國內地A股及港股的第一個交易日。當天中國和香港股市大幅下跌，上證指數收盤跌3.78，盤中跌幅一度超過4%，深證成指收盤下跌5.31%，滬深股市超過1300支股票跌停。截至下午發稿為止，香港恆生指數下跌近3%。

CMC Markets分析師麥登（David Madden）認為，中美貿易持續緊張，雙方沒有達成和解跡象，使得投資人士進退兩難。紐約B. Riley FBR首席市場策略師霍甘（Art Hogan）表示，除非局勢出現重大改變，預計貿易戰會一直成為影響股市的頭號因素。