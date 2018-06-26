從GE出局看道瓊斯指數的前世今生

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 1860年代的華爾街，買賣股票是沒有股指作參考的，股市大盤表現如何，也沒有統一的衡量指標。

《華爾街日報》創辦人查爾斯·道（Charles Dow）和統計學家愛德華·瓊斯（Edward Jones）1896年5月26日第一次發表他們首創的道瓊斯工業平均指數（DJIA）時，也許想像不到過了122年後，它會長成什麼樣。

2018年6月26日，通用電氣（GE）跌出道指（DJIA）成分組合。這意味著當年初創時的12隻元老成分股全部出局。GE是堅持到最後的元老，終於不敵時代大潮。取代通用電氣進入道指的也是一家百年老店，但經營的是連鎖藥房，代表的是美國經濟中日益壯大的醫藥保健領域。

不過，道和瓊斯對道指今天的「面目全非」應該不感到意外。畢竟，當年設計這個指數的目的就是用它來體現美國股市升跌和經濟冷暖走勢，讓股民和交易員做決定時心裏有數。

因此，入選這個指數的成分股就要有代表性，能夠盡量真實勾畫市場面貌和動態，而且需要經常調整更新。

選擇標凖包括市值規模、交易活躍度、發展持續、具行業代表性，成分組合平均每二、三年就有變化。

道指是美國歷史最悠久的股指，道指成分股代表了美國藍籌股，代表了美國經濟中各行業的領頭羊；道指本身也已超越平均股價、金融財務指標，成為世界金融文化的符號象徵。

道瓊斯工業平均30指數、納斯達克綜合100指數(Nasdaq Composite 100)和標凖普爾500指數（S&P 500）一起體現美股大局動態，不過碰到「股市表現怎樣」的問題時，通常首先會說「今日道指開盤如何，收盤如何」。

圖片版權 查爾斯·道 Image caption 查爾斯·道創立了道瓊斯工業平均指數，根據12隻工業股每天的收市價計算平均指數把脈大盤動態。成分股後來增加到30隻，計算方式也變得很複雜。

折射經濟

通用電氣出局，連鎖藥店上榜，此上彼下，官方解釋是為了凖確反映醫藥保健領域在美國經濟和股市的地位抬升。

也就是說，通用電氣代表的行業在今日美國經濟中跟醫藥保健行業的力量對比發生了重大變化。從另一個側面說，美國經濟的結構發生了變化。

現在的道指藍籌股裏包括蘋果、英特爾、耐克、高盛、埃克森美孚石油，也有麥當勞。

它們在美國經濟中的角色跟道指12元老成分公司在當年美國經濟中的地位或許無法機械對比，但說它們在各自所處的時代、各自所處的產業中都舉足輕重。

比如，除了通用電氣，道指原始成分股還包括美國棉籽油公司（現在是聯合利華集團的一部分）、美國糖業公司、美國煙草公司、芝加哥煤氣公司、美國皮革公司、美國橡膠公司、田納西煤、鐵和鐵路公司、全國鉛業公司等。

這些當年的巨頭歷經盛衰，有些通過併購、改組轉世投胎，改換門庭。它們陸續退出道指成分籃，也折射了它們代表的行業在美國經濟中的地位變遷。

還有自行解散或被當局拆分的，比如美國皮革公司1952年關門；供電控股企業北美公司1946年被監管當局拆分，美國煙草公司1911年按照反壟斷法被拆分。

它們的故事組成了美國經濟發展史的一部分。

圖片版權 Getty Images Image caption 1929年10月24日，紐約《布魯克林每日鷹報》頭版。經濟蕭條，華爾街崩潰，一片恐慌。

前世今生

道瓊斯工業平均指數是美國第二古老的股票指數，第一個是1885年發表的道瓊斯交通平均指數。

這兩個指數的前生是查爾斯·道從1884年開始每天發給客戶的股市平均指數，印在兩頁紙的每日通訊裏。

查爾斯只上過小學，自學成為財經記者前經營小農場。

他 1882年與布朗大學畢業的統計學專家愛德華·瓊斯在紐約華爾街15號創辦了道瓊斯公司，一台打字機一部電話，最初的業務就是編製每日通訊報道股市行情。

這份通訊7年後升級成《華爾街日報》，查爾斯·道任總編。他和瓊斯1896年開始編製工業平均指數，5月26日在《華爾街日報》上。

這是開先河之舉。在此之前沒有這樣透明、客觀的「冷冰冰」的數字供買賣股票的人做決策依據、參考，大盤走勢也是各說各樣。

據後來有的學者分析，道指的一個衍生作用是引進並推動了市場透明度的概念。

1929年，道瓊斯指數家族增加了一員，道瓊斯公用事業平均指數；後來又編製了基於道瓊斯系列指數的平均價格綜合指數。

這三個平均指數現在由標普全球（S&P Global）的分公司標凖普爾道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）運營。

圖片版權 Paul Thompson/Getty Image caption 1913年，美國女權運動先驅們凖備佔領紐約證券交易所。21世紀「佔領華爾街」的前世？

圖片版權 Getty Images Image caption 二十世紀以來，證交所交易大廳女性增多，也是時代變遷象徵之一。

怎麼選股？

道瓊斯工業平均指數裏的30隻股票，曾經很長一段時間就是工業股，市值 最高的產業公司，後來逐漸地成分越來越多元，工業股逐漸減少。

DJIA 現在離歷史上的傳統重工業相去甚遠，名稱裏「工業」二字基本上就是歷史遺留，不作為挑選成分股的標凖。

選股的原則是市值、表現和行業代表性。

現在道指30個成分股裏大部分跟重工業無關，與現在美國經濟結構關聯更大。

成分股的與時俱進是道指得以保持生命力和「接地氣」的重要原因。

自創立以來，道瓊斯工業平均指數成分股組合總共變了52次。

從1916年的12隻成分股擴編到20隻，1928年又增加到30隻，一直保持到現在。

但這30隻成分股幾乎每二、三年就有變動，以保證股價平均指數盡可能「接地氣」。通用電氣1907年入選，2018年出局，堅持的時間最長。

圖片版權 Getty Images Image caption 通用電氣是道指1896年創立時成分股12元老之一。

上市公司被納入道指後，出來又進去的情況也不少。

較近的例子包括2015年蘋果（Apple）公司取代了電信公司AT&T；美國國際集團（AIG）2004年進道指，2008年被食品公司卡夫（Kraft）取代；2012年卡夫食品分拆為兩個公司後被聯合健康集團（United Health Group）。

現在，說起股市，直接反應就是道指。

不過，隨著經濟組成日益多元化，上市公司倍增，金融日益複雜化，道瓊斯30平均指數的局限性也受到更多關注。

一種較多人接受的看法認為， 基於500家最大、交易最活躍、覆蓋領域更多的股價計算的標普500指數，以及保羅一切的紐約證券交易所綜合指數更貼近市場全貌，更有意義 。

紐約證券交易所現在有 2800多家公司掛牌交易，日交易量約15億。

圖片版權 Thinkstock Image caption 後來根據道指和其他指數設計的指數基金被譽為金融投資發展史上重要創舉。指數基金是指數的衍生產品之一。

怎麼計算？

隨著證券市場和金融業的現代化和美國經濟結構的演變，道指的組成和算法也因時應勢更新。

最初道指算法很簡單，就是成分股股票價格總合除以股票總數。這在初期階段沒有什麼問題。

隨著股票分拆的情況增多，指數偏離市場真實動態的情況就變得很明顯。1928年9月，道瓊斯開始用經過複雜的公式調整的"除數"取代原來的股票總數，來校正股票分拆和公司併購的影響。

簡而言之，按照今天的算法，任何一隻道指成分股價格升或跌1美元，就會牽動道指升或降6.8483點。

道指的升跌主要取決於美國經濟內相關領域的表現，但國內國際政治動態，比如大選、戰爭和恐怖主義襲擊，還有天災人禍等因素對它也有很大影響。