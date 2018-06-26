圖片版權 Reuters Image caption 特朗普曾形容哈雷是"美國的標記"，但分析指出哈雷多次成為特朗普貿易政策的受害者。

美國摩托車製造商哈雷戴維森（Harley Davidson，簡稱「哈雷」）宣佈要把生產線搬到歐洲後，引來美國政府反彈。美國總統特朗普在社交網站說，他對哈雷的決定感到驚訝，但分析卻認為哈雷這一步無法避免。

特朗普在社交網站發文，形容哈雷是「舉起白旗投降」，又指哈雷只是把歐盟的關稅威脅，變成自己把廠房搬到海外的借口。

歐盟早前宣佈會向摩托車、波本威士忌和橙汁徵收額外關稅，報復美國對歐盟鋼材徵收巨額關稅。哈雷指，歐盟的措施令旗下摩托車的售價每輛平均增加2200美元，它必須擴大美國國外的生產線，避過歐盟對美國進口的關稅，才能繼續以具吸引力的價錢把摩托車賣到歐盟市場。

「美國的標誌」

哈雷預計，搬遷生產線大約需時9至18個月，搬遷過程期間哈雷不會將因歐盟關稅而增加的成本轉嫁消費者，以免影響摩托車的銷量。哈雷去年在歐洲賣出超過四萬輛摩托車。

哈雷目前在澳大利亞、巴西、印度和泰國都有工廠，也將透過擴大這些工廠的規模取代美國工廠的生產線，但哈雷沒有透露將擴充哪家工廠。

除了特朗普，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在哈雷宣佈擴充海外生產線後，也批評歐盟的措施等同利用「不公平和帶有歧視性」的貿易政策來懲罰美國工人。

特朗普成為總統後，哈雷高層人員曾親自拜訪他。特朗普也曾大讚哈雷是一家「偉大的美國公司」，稱讚哈雷堅持在美國製造摩托車，是「美國的標誌」。他2017年在美國國會發表演說時，引述公司員工說其他國家向哈雷徵收「十分重的關稅」，也聲言要代表哈雷等美國公司向其他國家爭取「公平的貿易」。

但哈雷卻成為不少特朗普貿易政策的受害者。哈雷在四月曾指，特朗普向外國進口的鋼材徵收關稅，令哈雷購買鋼材的花費大增75%。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普也曾大讚哈雷是一家"偉大的美國公司"，稱讚哈雷堅持在美國製造摩托車，是"美國的標誌"。

砸自己的腳？

哈雷摩托車在美國的銷量近年不斷下跌，早前甚至關閉一條在密蘇里州的生產線，降低成本。路透社分析指，這是因為哈雷的摩托車並不受年輕美國人歡迎。哈雷在美國國內的銷量在今年首季下跌了12%，但在歐洲、中東和非洲等市場的銷量卻上升了差不多7%。

但美國與歐盟和中國的貿易糾紛卻威脅哈雷進軍國際市場的計劃。除了歐美貿易糾紛，中國早前也威脅要向包括哈雷摩托車等美國產品徵收額外關稅。

特朗普對哈雷的決定嚴厲批評，但其他共和黨人卻把矛頭指向特朗普向歐盟增加關稅的決定。

圖片版權 Reuters Image caption 哈里摩托車在美國銷量下跌，在歐洲和中東等地卻漸受歡迎。

共和黨參議員薩瑟（Ben Sasse）指，問題的根源不是哈雷是否「愛國」，而是關稅本身就是一件「愚蠢的事」，因為向入口產品徵收關稅跟向美國人徵收稅款沒有分別。

總部設於美國的金融服務公司Baird Equity Research分析指，哈雷的決定可以保障自己在歐盟的市場，其實是一個「明智的決定」，但警告在哈雷明確地宣佈搬遷計劃前，短期內業務可能受影響。