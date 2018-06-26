美國股市普跌 貿易戰打擊了這些公司

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受中美貿易摩擦升溫影響，周一（6月25日）美國證券市場下跌，其中科技股首當其衝。周一收盤時，納斯達克指數下跌超過2%，道瓊斯及標凖普爾500跌幅均超過1.3%。

與此同時，兩國知識產權糾紛繼續。美國計劃本周宣佈一系列措施，限制中國對機器人、航空航天等美國關鍵科技領域的投資。

據彭博社報道，雖然美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）一直建議特朗普政府緩和對華對抗態度，但白宮仍計劃採取強硬立場。《華爾街日報》稱，白宮新政策可能會針對中方在美投資，中方資本佔有比例超過25%的公司的在美投資都會受到影響，同時還會對美國公司的科技出口加以限制。

美方認為，中國政府在一些有戰略意義的產業為中國公司提供不公平支持。

股市方面，英特爾（Intel）成為損失最大的公司之一，股價下跌超過3%。去年英特爾將近四分之一的銷售額來自中國。另一家科技巨頭蘋果股價下跌將近1.5%。蘋果在生產與銷售方面也很依賴中國市場。

姆努欽對彭博及《華爾街日報》的報道予以否認。他表示，美國的限制措施並不會單獨針對中國，但適用於「所有試圖偷竊我們技術的國家」。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與習近平

美國財長的發言給市場帶來了壓力，但稍後白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）的言論讓股市稍有回彈。納瓦羅接受CNBC採訪時稱，美國對於其他國家「絶對沒有任何考慮」。他還表示，市場錯誤理解了特朗普的計劃。

大部分經濟學家警告稱，包括美國對進口鋼鐵、鋁徵收的關稅在內，各種關稅正在干擾全球供應鏈，阻礙投資及企業招聘活動。

目前這些措施帶來的代價已經開始顯現。著名摩托車品牌哈雷戴維森（Harley-Davidson）稱，受歐盟對摩托車新關稅的影響，公司將承受更高成本，新增開支達數百萬美元，為避免成本，公司會將部分產品的生產移出美國。消息一出，哈雷戴維森股價狂瀉將近6%。

PNC銀行高級經濟學家亞當斯（Bill Adams）表示，「美國與中國政府都有強烈動機緩解貿易摩擦，但新的一報還一報的戰略使得貿易戰的預測不是那麼牽強。」

今年春天貿易談判破裂後，中美雙方均表示將向對方價值數百億美元商品加徵關稅，新的關稅從7月6日起實行。