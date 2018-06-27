圖片版權 AFP Image caption 香港年輕人負擔不起租金，有些只會租住一個狹小的牀位。

美世人力資源諮詢公司（Mercer）調查發現香港是全球外派人士生活成本最高的城市，上海、北京分別排行第7、9，台北排行27。

美世這份報告調查了全球逾209個城市，綜合計算各城市衣食住行、日用品和娛樂活動等200個項目價格。

調查得出了一些有趣的比較，例如倫敦的電影門票成本最高、莫斯科有最貴牛仔褲、首爾則有最貴的咖啡、蘇黎世有最貴的漢堡等等。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港戀人在這都市尋找私人空間。

去年香港曾經被安哥拉首都羅安達（Luanda）搶奪了首名的位置，但由於羅安達房地產市場有下調趨勢，令羅安達在排名榜中跌至第6位。

香港房價高企不是新鮮事，年初國際調查組織「Demographia」曾指，香港普通家庭要不吃不用超過19年才買到樓，是全球最難負擔的城市。

美世的調查發現多個大陸城市也有排名上升的趨勢，上海、北京、深圳、廣州、南京分別排行第7、9、12、15和25位。

美世全球移動產品解決方案部門負責人特拉伯（Yvoone Traber）說：「蓬勃的經濟、強勁的貨幣調控政策、推動人民幣成為國際貨幣，是中國城市在排名榜上升的原因。」

在亞洲地區中，日本東京、新加坡、韓國首爾分別排行第2、4、5位，反映亞洲地區仍然是外派人士工作成本最高的城市最集中的區域。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港最全球最擠迫的城市之一。

歐美地區

美世調查指，歐洲經濟逐步轉好，令美元對比其他貨幣較弱，令美國的城市在排名中下跌，其中紐約跌出10大至第13位。

而歐洲國家方面，多個歐洲城市因為歐洲貨幣趨強，成本有所上升。瑞士的城市穩佔歐洲之首，蘇黎世仍然是成本最高的歐洲城市，伯爾尼（Bern，又譯伯恩）位列第 10，日內瓦亦因為房地產市場下調，而跌了4位至第11位。

倫敦排行19位，比去年跳升10位；巴黎則上升至34，比去年跳升28位。其餘馬德里、羅馬、維也納等跳升了數十位。不過一些東中歐地區，例如莫斯科、基輔等就輕微下跌，原因同樣與當地貨值轉變有關。