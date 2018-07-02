圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普與加拿大總理特魯多

美國政府向加拿大加徵鋼鋁產品關稅後，加拿大政府做出反擊，對美國的金屬、飲料等產品徵收高關稅。

周日（7月1日）起，加拿大對美國的數種金屬產品徵收25%的關稅，對威士忌、橙汁等250種其他美國產品收取10%的關稅。據估計，受影響的美國產品總價值達166億加元（約合95億英鎊）。

加拿大高級官員表示，這次措施是要向美國施加政治壓力，讓他們意識到這會對貿易產生什麼影響。

他們認為，特朗普政府一個月前向加拿大、歐盟和墨西哥徵收的鋼鋁關稅「非法」且「不公平」。

路透社報道，白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）披露，美國總統特朗普與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）周五晚間曾通電話，討論貿易和其他經濟問題。

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大外交部長方慧蘭稱：「我們當下和未來的策略是，我們不會加劇（緊張局勢），但也不會退縮。」

根據加拿大方面發佈的聲明，特魯多在電話中對特朗普表示，加拿大別無選擇，只能採取反擊措施。聲明還稱，兩國領導人同意繼續保持密切聯繫。

周五（6月29日），加拿大宣佈，將提供20億加元來保護鋼、鋁行業，為受到影響的企業提供資金支持。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）在宣佈提供資金時稱：「我們當下和未來的策略是，我們不會加劇（緊張局勢），但也不會退縮。」

歐盟和墨西哥已經回擊了美國加徵關稅的舉措。6月22日，歐盟向美國波本威士忌、摩托車和橙汁等價值24億英鎊的產品加徵關稅。墨西哥也對美國鋼鐵、藍莓和波本威士忌酒等價值30億美元的產品加收關稅。

美國徵收關稅的舉措招致墨西哥、加拿大和歐盟的激烈反應，稱其為「純粹的保護主義」，並誓言採取報復措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國徵收關稅的舉措招致墨西哥、加拿大和歐盟的激烈反應，稱其為"純粹的保護主義"，並誓言採取報復措施。

加拿大和美國的關係日趨緊張。加拿大總理特魯多曾表示，關稅是對美國和加拿大之間長期盟友關係的「侮辱」，尤其侮辱了「數以千計與他們的美國戰友在阿富汗共同戰鬥並犧牲的加拿大軍人們」。

美國貿易戰的另一對象中國也發聲駁斥美國向歐盟、加拿大、墨西哥鋼鋁產品徵收高關稅的做法。中國外交部發言人華春瑩在6月1日的記者會上稱：「在當前經濟全球化深入發展、各國利益日益交融的情況下，以鄰為壑，讓子彈亂飛，絶不是有效和有益的方式，也絶不具有任何建設性。」

除了金屬產品關稅外，關於木材、奶製品、酒產品還有爭議，可能還將徵收更多關稅。5月，特朗普下令對汽車進口進行國家安全調查，這可能導致汽車行業加收關稅。