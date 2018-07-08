第一槍打響後 中美全面貿易戰硝煙彌漫

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中國周五（7月6日）對美國加徵關稅的貿易措施進行了回擊。全球兩個最大經濟體之間的爭端正在加劇，前景變得不可預知。

中國商務部發言人稱，美國違反世貿規則，發動了"迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰"。中國將向世界貿易組織（WTO）進行投訴。在美國關稅政策生效後，中國立即宣佈執行同等規模的懲罰性關稅。

就在經濟學家警告中美貿易摩擦升級將威脅全球增長、引發經濟海嘯的同時，美國總統特朗普威脅稱，將進一步對總額高達5000億美元的中國輸美商品加徵關稅。一家美國法院周五還宣佈，將對涉嫌盜取貿易機密的中國華銳風電處於最高150萬美元的罰款。

經濟學家和貿易專家分析，因為中美貿易存在巨額順差，中國難以對等額美國商品徵稅。此外，中國在高新科技方面仍然處於劣勢。然而，一旦全面貿易戰爆發，中國可能從在華美國企業、美國債券、貨幣匯率等方面採取多種反制措施。

中國的彈藥庫

圖片版權 Getty Images Image caption 中興事件證明，中國在高新科技方面仍然無法和美國競爭。然而，一旦中美全面貿易戰爆發，中國可能對在華美國企業採取反制措施。

查水表-法新社引用牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲分析員高路易（Louis Kuijs）的話稱，湯姆•克魯斯的電影、星巴克咖啡、蘋果手機以及別克汽車在中國都是暢銷商品。一旦貿易戰蔓延，中國當局會想方設法對這些美國商品設置障礙。

"中國在加徵關稅方面沒有太多剩餘彈藥，但歷史經驗表明，它能讓美國公司感受到更多痛苦。"他列舉稱，加大衛生健康、安全以及稅務等檢查力度，延誤美國商品進關，抵制美國貨，這些都是可能的報復手段。

"限美令"-通用汽車在華銷售額超過美國本土，還有很多美國公司在快速發展的中國市場獨佔鰲頭。如同去年鬧得沸沸揚揚的"限韓令"，中國可能會動用宣傳等手段地址類似別克汽車這樣的美國商品。

凱投宏觀（Capital Economics）馬克•威廉姆斯（Mark Williams）說，北京可能會開展一場宣傳大戰，讓一些官員在可控範圍內打擊美國商品的銷售。

"這在過去打擊韓國和日本時非常有效，"他說，"甚至曾經讓這些國家的汽車品牌銷售量一個月內下降了一半。"

限制赴美留學- 中國可能會採取措施限制赴美旅遊，並對每年高達35萬的赴美留學生規模施加影響。

馬克•威廉姆斯表示，在教育和旅遊方面，中國人在美國的消費幾乎等同於美國大豆和飛機對中國的出口總額。大豆和飛機是美國對中國金額最大的出口商品。

"但是，美國大學可能對當局政策影響有限。限制赴美留學人數還可能對中國提高科技實力造成影響。"

圖片版權 Getty Images Image caption 在教育和旅遊方面，中國人在美國的消費幾乎等同於美國大豆和飛機對中國的出口總額。

波音訂單- 波音公司製造的飛機四分之一銷往中國，而且在中國市場波音面臨歐洲老對手空客的激烈競爭。中國大多數航空公司是國有公司，儘管它們已經和波音達成了未來五年的生產訂單，但官方媒體《環球時報》已經威脅稱，波音可能"需要調整銷量"。

國債和人民幣- 中國政府持有大約1.2萬億美元的美國國債。據報道中國官方已經在放緩買入美國國債的速度。但減持或拋售美國國債對中國政府也是一把雙刃劍，可以威脅到華盛頓，但也會傷及自身。

中國央行也可能讓人民幣貶值刺激出口。但這也會帶來負面效果，比如刺激資本外流。

凱投宏觀（Capital Economics）的朱利安•埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，人民幣貶值會抵消關稅上漲帶來的壓力，但也會在更廣範圍影響金融穩定。

朝鮮問題- 如果經濟手段不夠，北京還可能採取政治手段。在對付金正恩的擁核野心時，特朗普非常依賴中國，尤其是維持對朝鮮的制裁。一旦貿易戰蔓延，特朗普會發現，北京在朝鮮問題上不會像以前這麼容忍。

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美國下一步

中美貿易戰打響，中國的反制手段是對價值340億美元的545種美國商品加徵25%關稅，涉及汽車、大豆和龍蝦等等。

特朗普立刻威脅說，懲罰性關稅將瞄向價值5000億美元的中國輸美商品——這是中國2017年出口到美國的全部商品總額。

白宮已經表示，將針對價值160億美元的中國輸美商品進行關稅方面的諮詢。

BBC駐白宮記者麥凱維（Tara McKelvey）分析稱，貿易戰背後，也反映出特朗普團隊的一些矛盾衝突。白宮內部，像納瓦羅（Peter Navarro）這樣的強硬派聲稱，美國應通過對抗日益咄咄逼人的中國來保護自己。但一些從奧巴馬政府留任至今的留守派官員則希望平息中美爭端。

"我曾經目睹兩位強硬派爭著上講台闡述特朗普的強硬經濟觀點，但那些留守派則安靜地站在一旁。"麥凱維回憶說。

貿易戰走向

圖片版權 Getty Images Image caption 有經濟學家擔心，目前中美的貿易戰有可能繼續升級，演變成一場全面貿易戰。

美林銀行分析師預測認為，中美貿易戰可能只會有適度的升級，但"不能排除全面爆發的、導致衰退的貿易戰"。

荷蘭國際集團（ING）首席亞洲經濟學家羅伯特•卡內爾（Robert Carnell）說，"這不是像世界末日那樣的大決戰。我們還沒有到需要用大棒覓食的程度。"

"但這也說明全球經濟其實缺少可持續（復蘇）的勢頭。"

企業面對的挑戰更加直接，汽車製造商寶馬已經表示，自己設在美國南加州斯帕坦堡的工廠向中國出口時，難以消化增加的25%關稅成本，因此將不得不漲價。

中美之外的經濟體也在密切關注這場貿易戰的未來走向。國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德周日（7月8日）在法國艾克斯舉行的一場經濟論壇上表示，中美兩大經濟體代表著截然不同的兩種資本發展形式，歐洲尤其是歐盟可以在中美貿易戰中打出一張「特別牌」。在貿易方面歐洲對於中美雙方都具有戰略重要性。