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每年中國人大、政協兩會召開期間公布的國防開支數據都受到廣泛關注。中國財政部本周證實，2017年度軍費預算同比增長7%，約為10443億元人民幣（1515億美元），是首次突破1萬億元大關。

而作為全球軍事強國，美國國防開支一直被用作比較對象。

以下我們透過八組數據來比較中國和美國的軍事實力差異。

軍費

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中國財政部3月6日證實，2017年度軍費預算同比增長7%，約為10,443億元人民幣（1,515億美元）

美國總統特朗普2月底提交上任後首份財政預算，計劃增加2018年度軍費540億美元至6030億美元，增幅10%，但這並未包括數以十億美元元計的海外軍事行動開銷

人員

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中國大多數兵力仍然集中在陸軍

這數字並未包括解放軍預備役和武警部隊人員

美國海岸防衛隊（海岸警衛隊）被國防部算入軍事人員序列，但由國土安全部領導

軍備

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美聯社的分析認為，美軍艦艇數目遠少於中國——中國714艘：美國415艘——但從艦艇種類上看美國無疑佔更大優勢

這尤其體現在美國現有10艘航空母艦，而中國只有一艘遼寧號

圖片版權 AP Image caption 遼寧號仍是解放軍唯一一艘在列航母。

在眾多機種當中，兩軍在直升機機隊數目的差距要算最大：美軍擁有超過6000架，解放軍有802架

戰鬥機方面，兩軍都在更新機隊之際，第五代F-22與F-35服役讓美軍與解放軍之間存有數年的技術差距

美軍已使用隱形戰鬥機多年，而中國自主研發的隱形戰鬥機仍處於樣機試驗階段

圖片版權 CNS Image caption 殲-20樣機前不久在珠海中國航展上首次亮相。