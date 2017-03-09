中國兩會：從八組數字看中美軍力差異
每年中國人大、政協兩會召開期間公布的國防開支數據都受到廣泛關注。中國財政部本周證實，2017年度軍費預算同比增長7%，約為10443億元人民幣（1515億美元），是首次突破1萬億元大關。
而作為全球軍事強國，美國國防開支一直被用作比較對象。
以下我們透過八組數據來比較中國和美國的軍事實力差異。
軍費
- 中國財政部3月6日證實，2017年度軍費預算同比增長7%，約為10,443億元人民幣（1,515億美元）
- 美國總統特朗普2月底提交上任後首份財政預算，計劃增加2018年度軍費540億美元至6030億美元，增幅10%，但這並未包括數以十億美元元計的海外軍事行動開銷
人員
- 中國大多數兵力仍然集中在陸軍
- 這數字並未包括解放軍預備役和武警部隊人員
- 美國海岸防衛隊（海岸警衛隊）被國防部算入軍事人員序列，但由國土安全部領導
軍備
- 解放軍比美軍更重視火箭等炮彈，兩軍炮彈儲備量差距明顯。
- 就在2016年1月，解放軍重組領導機關時就成立了火箭軍
- 分析人士認為，美軍側重於空中支援和特種部隊的戰鬥力量
- 美聯社的分析認為，美軍艦艇數目遠少於中國——中國714艘：美國415艘——但從艦艇種類上看美國無疑佔更大優勢
- 這尤其體現在美國現有10艘航空母艦，而中國只有一艘遼寧號
- 在眾多機種當中，兩軍在直升機機隊數目的差距要算最大：美軍擁有超過6000架，解放軍有802架
- 戰鬥機方面，兩軍都在更新機隊之際，第五代F-22與F-35服役讓美軍與解放軍之間存有數年的技術差距
- 美軍已使用隱形戰鬥機多年，而中國自主研發的隱形戰鬥機仍處於樣機試驗階段
- 具體來說，解放軍可供發射這些核彈頭的，計有150枚陸基彈道導彈和48枚海基彈道導彈
- 中國正在研發的東風21D型導彈據稱能摧毀航空母艦，但目前並未在實戰中得到驗證