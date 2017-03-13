「候鳥」湧入三亞 七成購房人來自外地

  • 2017年 3月 13日
Luxury yachts sit docked at the Visun Royal Yacht Club in front of fishing boats and residential developments in the Sanya Bay district of Sanya, Hainan Province, China, on Monday, April 7, 2014. 圖片版權 Getty Images
Image caption 三亞港口經常泊滿了豪華遊艇。

中國海南三亞近年成為避寒勝地，每年冬天數以十萬計的退休人士如同「候鳥」南遷三亞。

三亞學院專門研究養老保障的黃誠教授對法新社表示，三亞每年冬天吸引60至70萬老人家，差不多是當地人口的兩倍。

三亞原本是一個落後漁村，現在有許多高端酒店﹑豪華遊艇，被稱為中國版的佛羅里達。

當中約一半「候鳥」是來自中國東北省份，例如是黑龍江﹑吉林和遼寧，因為這些地方的冬天，有時候低至攝氏零下三十度，所以許多退休人士都希望南移，三亞氣候明顯較為暖和，對多病痛的老人家來說，那是一個理想的居住的環境。

而當地空氣污染也比較嚴重，在三亞，他們能夠呼吸新鮮的空氣。

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Image caption 當地房產以養生福地作為廣告。
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Image caption 陽光與海灘也是三亞旅遊的一大賣點。

這個現象由2000年開始，三亞吸引了無數人前來買房子和做生意，他們邀請親朋好友加入，「雪球效應」下，人數愈來愈多，退休人士南移三亞也不愁寂寞。

這兒針對長者的娛樂中心也愈來愈多，退休人士可以在這兒打麻將﹑下棋﹑書法和打乒乓球。

當地政府本來想把三亞打造成高檔次的旅遊區，興建了眾多大型高級酒店﹑高尚住宅區﹑遊艇和高爾夫球場。

但這批退休人士喜歡本土市場多過新式大型商場，喜歡打麻將多於高爾夫球。

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Image caption 房價上漲成為當地一大難題。

壓力

黃教授稱，在三亞過冬天的退休人士，其中三分之一主要是鋼鐵﹑煤礦工人，他們靠每月兩千至三千元人民幣的退休金生活。

但也有一批較富裕的人在這兒買房子。

對當地人來說，這些「候鳥」湧進來會構成壓力，帶來房地產及食品價格上漲的問題。

官方數字顯示，在2015年，七成在當地買房子的人，都不是當地居民。

由於候烏大多是老年人，醫院同樣有壓力，隨著中國人口老化，對社會福利﹑設施的壓力只會愈來愈大。

中國統計局數據指目前中國有2.12億六十歲以上人口，在2030年，這個群組的人數將佔整體人口四分一。

其他南部省分，例如廣西、雲南，也有類似的現象。

面對「候鳥」湧入，他們能和當地人融洽相處，對環境會有影響嗎？

中國三亞新聞網報道，三亞市委書記嚴朝君表示，會組織這些「候鳥」群體參與生態建設﹑城市管理的志願者活動，盡力保護當地良好生態環境，亦有助促進「候鳥」和當地人的和諧氣氛。

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