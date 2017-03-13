「候鳥」湧入三亞 七成購房人來自外地

圖片版權 Getty Images Image caption 三亞港口經常泊滿了豪華遊艇。

中國海南三亞近年成為避寒勝地，每年冬天數以十萬計的退休人士如同「候鳥」南遷三亞。

三亞學院專門研究養老保障的黃誠教授對法新社表示，三亞每年冬天吸引60至70萬老人家，差不多是當地人口的兩倍。

三亞原本是一個落後漁村，現在有許多高端酒店﹑豪華遊艇，被稱為中國版的佛羅里達。

當中約一半「候鳥」是來自中國東北省份，例如是黑龍江﹑吉林和遼寧，因為這些地方的冬天，有時候低至攝氏零下三十度，所以許多退休人士都希望南移，三亞氣候明顯較為暖和，對多病痛的老人家來說，那是一個理想的居住的環境。

而當地空氣污染也比較嚴重，在三亞，他們能夠呼吸新鮮的空氣。

圖片版權 Getty Images Image caption 當地房產以養生福地作為廣告。

圖片版權 Getty Images Image caption 陽光與海灘也是三亞旅遊的一大賣點。

這個現象由2000年開始，三亞吸引了無數人前來買房子和做生意，他們邀請親朋好友加入，「雪球效應」下，人數愈來愈多，退休人士南移三亞也不愁寂寞。

這兒針對長者的娛樂中心也愈來愈多，退休人士可以在這兒打麻將﹑下棋﹑書法和打乒乓球。

當地政府本來想把三亞打造成高檔次的旅遊區，興建了眾多大型高級酒店﹑高尚住宅區﹑遊艇和高爾夫球場。

但這批退休人士喜歡本土市場多過新式大型商場，喜歡打麻將多於高爾夫球。

圖片版權 AFP Image caption 房價上漲成為當地一大難題。

壓力

黃教授稱，在三亞過冬天的退休人士，其中三分之一主要是鋼鐵﹑煤礦工人，他們靠每月兩千至三千元人民幣的退休金生活。

但也有一批較富裕的人在這兒買房子。

對當地人來說，這些「候鳥」湧進來會構成壓力，帶來房地產及食品價格上漲的問題。

官方數字顯示，在2015年，七成在當地買房子的人，都不是當地居民。

由於候烏大多是老年人，醫院同樣有壓力，隨著中國人口老化，對社會福利﹑設施的壓力只會愈來愈大。

中國統計局數據指目前中國有2.12億六十歲以上人口，在2030年，這個群組的人數將佔整體人口四分一。

其他南部省分，例如廣西、雲南，也有類似的現象。

面對「候鳥」湧入，他們能和當地人融洽相處，對環境會有影響嗎？

中國三亞新聞網報道，三亞市委書記嚴朝君表示，會組織這些「候鳥」群體參與生態建設﹑城市管理的志願者活動，盡力保護當地良好生態環境，亦有助促進「候鳥」和當地人的和諧氣氛。