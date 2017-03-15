蔡英文首份防務報告：大陸軍事威脅增加

圖片版權 AP Image caption 台灣蔡英文政府發佈首份防務報告，強調大陸"威脅台灣"，"影響地區穩定"。表示台軍將"防衛固守，重層嚇阻"。

美國地區戰略未定之際，台灣蔡英文政府發佈首份防務報告，強調大陸"威脅台灣"，"影響地區穩定"。

媒體透露稱，台灣國防部周四（3月16日）將向立法院提出"4年期國防總檢討報告（Quadrennial Defence Review，QDR）"，其中涉及亞太安全部分稱，"因美國亞太政策是否調整未確定，均牽動亞太安全及我國的生存發展"。

報告就台海軍事狀況稱，中共持續增加軍費開支，加速國防與軍隊現代化，大幅提升軍力，"已引起周邊國家疑慮，對亞太穩定造成不利影響，並威脅我國防安全"。

這一報告內容分為7章，首章內容戰略環境包括亞太安全、台海軍情及國防安全挑戰等。

據稱，該報告說兩岸軍力持續失衡，解放軍對台已具備從東西岸同時進攻的能力，台軍無法在數量上抗衡，必須在在素質上爭取優勢。行之多年的"防衛固守，有效嚇阻"戰略指導，改成"防衛固守，重層嚇阻"。

北京表態

中國國務院總理李克強在周三（15日）的人大政協兩會記者會上今天對台灣記者強調說，"我們對台的方針是一貫的，明確的，就是要堅持體現'一個中國'原則的'九二共識'這個政治基礎，堅決反對'台獨'，堅決維護台海和平，維護兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞的福祉"。

特朗普當選總統後關於台灣、南海、中美金融貿易的一些言論，包括與台灣總統蔡英文通電話，打破了美中兩國過去的一些慣例。美國總統特朗普上任後尚未和中國領導人習近平會面。

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 中國大陸國防與軍隊現代化早已大幅提升軍力。

不過，特朗普上個月首次與中國領導人習近平通話，承諾堅持"一個中國"原則。

本周，美國國務卿蒂勒森前往亞洲訪問。與此同時，美國媒體報道稱，總統特朗普將在4月初與中國國家主席習近平在美國會面。

但中國方面尚未明確確認上述消息。中國總理李克強周三（3月15日）在記者會上確認，兩國外交部門正就元首會晤進行溝通。

中美關係和亞太局勢

李克強強調，中美關係不僅會影響兩國利益，而且涉及世界和地區安全和平穩定，要維護並前行。

但特朗普就任美國總統前後，中美兩國在南海問題上做出一些針鋒相對的表態。美國宣稱要保護航行自由，派軍艦巡航；而中國堅持說南海是中國領土，反對美國介入南海爭議。

日本也凖備派其最大的「凖航母」"出雲"號從5月份開始前往南中國海航行三個月，這是二戰後日本首次在南海地區顯示軍力。

在朝鮮半島上，隨著朝鮮拒絶包括中國在內的國際社會要求其停止核和導彈開發計劃，韓國凖備部署美軍"薩德"反導系統，中國認為"薩德"在事實上成為美國遏制中國戰略打擊能力的武器，因此強烈反對。