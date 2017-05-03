同維基百科競爭：中國2018年推出電子版《中國大百科全書》

圖片版權 PHILIPPE LOPEZ Image caption 中國可以查閲維基百科，但有一些內容被屏蔽。

中國將於明年推出電子版的《中國大百科全書》以同維基百科競爭。

中國官方表示，約有 2 萬人已經在編撰《中國大百科全書》的項目工作之中，內容包含 30 萬個條目，每個條目約為 1000 字。

不同於維基百科的"平民化"編輯，即任何人都可以公開編輯條目。中國的在線百科全書由指定高校的學者編輯創立。

中國可以查閲維基百科，但有一些內容被屏蔽。

《中國大百科全書》執行總主編楊牧之在四月份時表示"《中國大百科全書》不是一本書，而是一座文化萬里長城"。

楊牧之把維基百科視為競爭對手，並表示中國面臨國際壓力，要創立自己的平台來引導"公眾和社會。"

《中國大百科全書》書於1993 年以書面形式首次出版，並得到了眾多學者的支持。並於2012年再版。

但批評人士表示，政府資助的作品會因政治目的而省略或扭曲一些內容。

《中國大百科全書》電子版在 2011 年已經獲得項目批准，但近期才開始進行編纂工作。

《中國大百科全書》電子版將直接與一些公司展開競爭，比如百度的百度百科和奇虎的360百科。以及最大的競爭者——維基百科。

目前用戶可以閲讀維基百科的內容。但敏感詞如"達賴喇嘛"和"習近平"的相關搜索結果被屏蔽。

圖片版權 Twitter Image caption 上周，土耳其當局在沒有理由的情況下在國內屏蔽維基百科。

牛津大學互聯網研究中心研究員亞瑟裏（Taha Yasseri）對BBC表示："中國的信息需求使得人們通過反過濾工具來使用維基百科，這對於威權國家來說並非理想之選。所以這一舉措是要吸引更多的用戶閲讀和參與國家批准的內容。"

但亞瑟裏的同事賴特（Joss Wright）認為這個平台可以提供"中國國內用戶更喜歡"的"更獨特"的中國經驗。

"優秀"的作家團隊

楊牧之去年接受一家中國紙媒採訪時表示，維基百科"網友共同編輯"的做法對中國人來說很具吸引力。

楊牧之指出："我們擁有世界上最大最優秀的作家團隊，我們有能力完成自己的百科全書。我們的目標不僅僅是追趕，而是超越。"

上周，土耳其當局在沒有理由的情況下在國內屏蔽維基百科。

2014年，俄羅斯也宣佈了維基百科的替代版計劃，其目的是提供有關該國家的更好的信息，而不是維基百科上的信息。