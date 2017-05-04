中國「格斗狂人」徐曉冬爆紅：「我正站在風口浪尖」

圖片版權 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐曉冬因為4月27日和一位「太極大師」的對決引來關注。

4月27日晚上和"太極宗師"雷雷在成都舉行那場總耗時不到半分鐘的"巔峰對決"之前，徐曉冬是一名在北京長大的普通拳館教練。

徐曉冬的微博簽名是，MMA（Mixed Martial Arts，又稱"混合武術"、"無限制格斗"）最早運動推廣人，MMA綜合格斗教練，最早在北京推廣綜合格斗……

他的微信簽名則是：北京西城，"必圖拳館"館長，"什剎海格斗聯盟"主教練，"元武道館"主教練。

"427巔峰對決"之後，徐曉冬的微博粉絲數以每天數萬的速度爆增，5月4日，他的微博粉絲已經超過35萬。

想加入他的微信朋友圈？這需要耐心等待。"微信我可以加你。但我現在三個手機的微信全滿了，我得先刪再加。我一天有五六萬條微信要回，微博每天十萬私信。"徐曉冬告訴BBC記者。他在網絡直播中還說，自己每天手機上的未接來電多達2000多個。

徐曉冬爆紅的速度驚人，5月3日，他以"冬哥辣評"進行了三場網絡視頻直播，每場直播的累計觀看人數（直播加重播）都是百萬級別，最高的當天累計觀看人數超過500萬，直播觀看人數最高達到100萬。

至於那場"427巔峰對決"的視頻，當天晚上在徐曉冬個人微博上發出後不到半小時，點擊量就超過了200萬。現場錄製的各種版本視頻隨後在各個網絡平台上瘋傳。

"我現在是全世界的焦點，"徐曉冬周五（5月4日）接受BBC採訪時說，"甚至有人報復我，污蔑我，有人說我正在挑戰整個中國傳統文化，把這種帽子扣我頭上，我正站在風口浪尖。"

格斗"約架"太極

圖片版權 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐曉冬（右）和太極大師雷雷（左）在成都決鬥。徐曉冬只用了不到10秒便把雷雷擊倒在地。

4月27日，"太極宗師"雷公（雷雷）與"格斗狂人"徐曉冬在成都亦禪道館如期對決，20秒內，雷雷認輸，結束了這場自去年12月就開始的關於太極和現代搏擊間的 "約架"。

現場視頻中，徐曉冬從裁判宣佈開始時就發起進攻，而雷雷只能被迫後退，幾秒鐘後，雷雷就倒在了地上，被徐曉冬用雙拳猛錘。雷雷被打得頭破血流的直播場面不斷在網上發酵，播放次數達到千萬級別。

中國媒體《新快報》報道稱，雷雷原名魏雷，雷公太極創始人，啟蒙老師是楊氏太極第四代傳人。

雷雷在"約架"結束後接受《新快報》採訪時表示，自己關閉微博"只是不想和單純看熱鬧的人討論太多"。他說和徐曉冬對決的初衷是，面對挑戰"我們需要一個平等對話的平台，需要一個人站出來"，希望打動徐曉冬，化干戈為玉帛，讓他放下成見一起弘揚傳統武術，但事與願違。

徐曉冬對BBC記者回憶說，從開始到結束一共20秒，"我從打他到結束一共是用了7秒"。

"太極90%是這樣的（不堪一擊），10%是有真東西的，比例是9：1。"徐曉冬說。

包括中國富豪馬雲在內的很多人在這場對決後提出了對決規則的問題。徐曉冬對此回應說，"規則相當不對等，我其實很吃虧。"

"傳統武術要穿鞋，可以抓、撓，可以踢襠、插眼，格斗的世界規則是不准踢襠、不能插眼、不許撓人。傳統武術要求我們必須這麼做，必須穿著鞋，不能在擂台，還不戴護具。比賽是在不公平的條件下做的，我們等於是吃虧。"他說。

眾議

儘管對這場對決的規則存在諸多質疑，但很多網友看重的只是結果。

有網友調侃這場"功夫對決"稱："別跟我說你功夫有多深，師傅有多厲害，門派有多深奧……錯的，躺下嘍，站著的才有資格講話，你說這話對嗎？"

一些網友表示，太極壓根就不是一種武術，應該承認只是一種和瑜伽類似的健身操。

圖片版權 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐曉冬說，自己要挑戰的是中國傳統武術中的欺騙行為。

這場對決甚至已經引發了關於中國傳統文化的討論。中國官方的《人民日報》海外版，以及一些名人也紛紛跟進。

自稱曾跟多位太極大師學習的中國富豪馬雲撰文稱，這是一場"唱戲的"和"看戲的"互動得最好的一場"秀"。但"用自由搏擊的搏擊能力去和太極拳的搏擊比，規則不一致，根本無從談起，這就好像一定要拿籃球的進球數和足球的進球數相比，說足球不如籃球，這是拿鴨和雞比。如果是比賽，規則就得先設定好，今天連斗蟋蟀都要先稱體重。"

中國作家章詒和則評論說，"無論線上還是線下，無論是輸還是贏，武林沒紅，紅了一個徐曉冬。"

《人民日報》海外版公眾號發表評論，點出了河北的"太極大師"閆芳，稱"武術正在成為一門語言藝術"，呼籲提防"這些被歪曲繼承的傳統文化，成為極端民族主義的載體"。

擁有眾多粉絲的微信公眾號"聶聖哲"乾脆說，像雷公這種拳師，如果再組建義和拳，號稱"刀槍不入"，保凖還是有人信的。

"這就是中國傳統糟粕文化——沒有真本事，靠這些服飾、臉上的一撮山羊胡和一招一式的花拳繡腿來壯威，""聶聖哲"問到，"領導人的保鏢咋就沒有太極拳大師這樣的'傳武'呢？"

挑戰傳統？

對於自己被加上的標籤，徐曉冬對BBC記者說，"'格斗狂人'我認可。因為建國六十多年，中國沒有人能像我這樣挑戰武林當中的假，而且挑戰的還是太極拳，這可是中國武術的標誌。"

"大家在網絡上叫我格斗狂人徐曉冬，我不狂還有那麼多粉絲嗎？" 在接受一家中國媒體採訪時他說，自己甚至想和中國拳擊奧運冠軍鄒市明"約架"，"但很遺憾，鄒市明說職業跟業餘沒得打。"

"但我不是一個反叛傳統的人。這麼多年，傳統武術的造假之風愈演愈烈，我只是一個在武林中打擊虛假'武術大師'的普通人"，他補充道，"我現在挑戰的是欺騙。我正在挑戰的是一百年來某些中國傳統武術中的欺騙，一百年來沒有人挑戰，我需要來挑戰，就是這樣。我打的傳統武術中的假。"

但徐曉冬也承認，這樣做肯定傷害到了一些中國人的民族自尊心。"但我知道這裏面有一些東西是假的。我沒有完全否認太極拳，我只是覺得太極拳中的某些人是假的。我把這些人點出來，（然後）來打假。"

"我動了一些人的奶酪"

徐曉冬否認自己故意站在中國傳統武術的對立面。"我原來也是學習傳統武術出身，怎麼可能打擊傳統武術呢？我打的只是傳統武術中的假，就像吃肉，要吃一些健康的肉，比如豬肉、牛肉，不能吃老鼠肉。"

圖片版權 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐曉冬稱，有人篡改其微博內容，並誣陷他是「賣國賊」。他對BBC說，自己動了一些人的奶酪。

"我動了一些人的奶酪。這是被我動了利益的人對我污蔑。我現在微博被黑客進入，改了我的內容，改成反動的、報復社會的來誣陷我。"5月3日晚上，徐曉冬專門就此進行了一場視頻直播，憤怒地回應一些被他稱為"假微博"的內容。

"在打假過程中，其它一些人和門派感覺到我威脅了他們。現在這些人報復我，污蔑我，就變成了我挑戰整個中國武林，還有人說我正在挑戰整個中國傳統文化，把這種帽子扣我頭上，所以我站在了風口浪尖。"

但在闢謠的同時，徐曉冬也開始注意自己在社交媒體上的評論，5月3日晚上，他刪除了一些過去發佈的微博內容。在當天晚上直播的視頻中，他聲淚俱下、情緒激動地駁斥關於他賣國、出國從事"特務行為"的指稱，但這條視頻當天晚上已經無法重播。

網紅生意

"我不狂還有那麼多粉絲嗎？"這是徐曉冬被廣為引用的一句話。

BBC記者發現，粉絲數迅速增長，給徐曉冬帶來的不僅是名氣，還有實實在在的利益。

徐曉冬在新浪微博開通了有償問答，其中一個問題的"旁觀者"超過7500人，每位旁觀者需要為看到該問題的答案付一元人民幣。

圖片版權 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐曉冬的微博問答吸引了眾多粉絲，最多的一個問題引來超過7500人付費旁觀。

圖片版權 Xu Xiaodong Weibo Image caption 關於李連傑的問題吸引了超過3700人付費旁觀。

5月2日，向徐曉冬提問的價格是8元或者18元，當天凌晨2-3點，超級忙碌的徐曉冬回答了46個提問。

5月3日，向徐曉冬提問的價格固定為18元，在同一時段，徐曉冬回答了19個問題。

這些提問的"旁觀者"從數百人到數千人不等，因此僅在答問一項，徐曉冬就已經收入不菲。再加上他進行網絡直播時多達數百萬觀眾人群中很多慷慨打賞，僅從這幾天看，他的確把名氣轉化為了實實在在的收入。

徐曉冬說，這周日還要舉行一場"面向全球"的新聞發佈會，接下來他還要繼續挑戰和決鬥"武林大師"，還凖備去台灣會一會同行。