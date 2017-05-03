觀察：郭文貴爆料攪動北京政治和海外輿論

圖片版權 Twitter Image caption 現在在美國的郭文貴繼續在網絡爆料揭發他所說的發生在中國最高層的政商黑幕

5月3日是聯合國設立的世界媒體自由日，同一天媒體報道說美國之音宣佈停職調查其參加直播採訪富豪爆料者郭文貴的幾名記者。

4月19日富豪揭秘者郭文貴接受美國之音中文直播採訪時把揭秘矛頭指向中國反腐最高領導人王岐山及其家人，但原定3小時的直播爆料被迫中斷，引發輿論反彈。批評者指美國之音對中國政府施壓屈服。

停播事件後，現在在美國的郭文貴繼續在網絡爆料揭發他所說的發生在中國最高層的政商黑幕。報道說，郭文貴爆料形成巨大的輿論衝擊已經波及北京政壇。郭文貴本人曾在社交媒體發言說，如果最高當局不直面處理他的指稱，即將召開的中共19大都會受到影響。

壓力來自何處？

有報道說，4月19日前中國外交部官員曾經敦促美國之音取消對郭文貴的現場直播採訪，說直播採訪是對中國內部事務的干涉。但美國之音斷播後，中國外交部表示直播中斷與中國無關。

據報道，最近美國之音負責人也說，美國之音的決定受到中共壓力影響是零。美國之音稱他們的決定是依據美國之音恪守的"核實，平衡，公平"的新聞原則。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 郭文貴在美國之音直播採訪中斷後，繼續在推特和其它社交媒體上披露有關他指責的腐敗內容。

自由亞洲電台報道說，讓美國之音中斷直播採訪的命令並非來自美國國務院和白宮。

事後直播採訪的美國之音記者發表採訪手記說，他們沒有想到採訪引起中國政府如此大的反彈，但中國的強烈反應令他們更堅定了維護新聞獨立和自由的決心。採訪手記透露，"美國之音上層強力要求"以及"各種壓力"導致直播停止。

記者被雙規？

周三（5月3日）的報道說，美國之音已經宣佈了對龔小夏、東方、李肅、寶申、楊晨等參與直播報道的幾個人停職接受調查的決定，並停止了龔小夏的普通話語部代理主任的職務。

但有評論把美國之音對這些記者的停職處理比作"中紀委"的雙規。雖然美國之音斷播事件在許多人看來是美國之音70年歷史上最大的醜聞，但美國之音重手處理一線記者也令許多人感到意外。觀察人士說，美國之音斷播引起的爭議會進一步擴大。

連續兩次讓郭文貴直播數小時爆料的海外媒體明鏡的創辦人何頻先生在社交媒體上發言，指美國之音屈從中國壓力中斷了對郭文貴的直播採訪，而且美國之音對參與直播的數名記者做停職處理，因此何頻本人及在美的異見領袖楊建利，盲人律師維權律師陳光城等人表示決定抵制美國之音，從此不接受美國之音採訪。

中共19大

美國華爾街日報的報道說，郭文貴發動的網絡輿論攻勢可能加劇今年晚些時候19大前高層領導幕後的爭斗，中國政府全力對付郭文貴利用媒體爆料說明了郭文貴效應對北京的影響程度之深。

報道說，習近平肯定會在19大上被任命繼續擔任中共最高領導人。但是黨內人士說習近平希望讓自己的盟友上位，削弱對手的努力避開爭議，但是郭文貴爆料的矛頭已經開始對凖了習近平的一個主要盟友王岐山。王岐山的主要職責就是推動習近平的反腐努力。

郭文貴爆料及其有關後續事件持續影響波及中國政治，掀起網絡輿論關於中國政治討論的浪潮，同時美國之音斷播後續爭議也在推動關於有關媒體自由意義的討論。