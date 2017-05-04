中國發新規嚴控新聞採編 微信微博受影響

圖片版權 GREG BAKER Image caption 中國網民是世界上最大的網絡群體

中國網信辦出台新規進一步控制互聯網新聞採編。

新規規定，通過互聯網站、應用程序、論壇、博客、微博客、公眾賬號、即時通信工具、網絡直播等形式向社會公眾提供互聯網新聞信息服務，應當取得互聯網新聞信息服務許可。

其他新聞採編人員應當接受政府培訓和考核，並持有廣電總局頒發的記者證。

新規將使官方對新媒體和傳統媒體的要求保持一致。

該規定將於6月1號起開始實施。網信辦在《互聯網新聞信息服務管理規定》中稱，規定是為了"加強信息內容管理"和"促進互聯網新聞信息服務健康有序發展"，並在相關法律下制定的該規定。

公眾利益

未獲得當局許可的公司將不能提供有關政治、經濟、軍事、外交等社會公共事務的報道、評論，以及有關社會突發事件的報道、評論。

採編和經營分開，非公有資本不得介入互聯網新聞信息採編業務。

任何組織不得設立中外合資經營、中外合作經營和外資經營的互聯網新聞信息服務單位。

違規公司將被吊銷許可，並被處以高達3萬人民幣的罰款。

谷歌、推特和臉書等網站和一些外國新聞網站在中國被禁。

分析：凱麗（Kerry Allen），BBC媒體觀察部

中國近期的媒體新規將使得大陸的商業媒體更難生存。因為很多信息提供者是網絡的獨立製作人。

中國的網絡媒體從業者已經很難取得活動的媒體記者證，但例如《財經》雜誌和財新網在網上有很大的粉絲群，因其有公信力的調查報道，其它門戶網站也常轉載和分享其文章。

但中國網信辦近期收緊對網絡媒體的控制，尤其是對直播平台和視頻網站的控制。

2016年兩會期間，鳳凰網"鳳凰財經"、"風直播"等欄目因新聞自採和擅自轉載外電，被要求停止更新並整改。

2016年8月，網信辦引入新規規定直播網站需要監管。同年12月，網信辦規定每一個視頻直播的主播需要持有相關許可。