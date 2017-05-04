中國全國人大擬立《國歌法》劍指「港獨」？

圖片版權 AFP Image caption 中國目前只有國旗、國徽的立法。

中國政府宣佈有意訂立《國歌法》，此舉在網絡上引起了活躍討論。

全國人民代表大會（NPC）在其網站發佈了有關計劃。這部立法草案將讓演唱「不當」版本國歌的行為可被法律制裁。這法案將於6月提交作初次審議。

國營媒體指出最近存在「噓國歌」的現象，而社交媒體用戶據此推測這意指香港的反建制示威者。

長期以來，香港反政府團體常見在體育場合上「噓國歌」，但沒有個別人士被懲處。

「混亂情況」

媒體是在人大常委會於5月2日官方發佈2017年立法工作計劃時注意到這部新的《國歌法》草案。

雖然常委會並未說明草案將涉及哪些範疇，但《北京青年報》刊登了對中共黨員，中國解放軍軍樂團原團長於海的專訪。

於海對該報說：「目前國歌版本比較混亂，一些存在錯誤的樂譜還在使用……比如一些人在唱國歌時嬉笑打鬧、打電話，甚至出現"噓國歌"的現象，就不合適了。」

「現在社會上對國歌不尊重、褻瀆甚至侮辱的現象非常多，我覺得必須要立法保護。」

圖片版權 AFP Image caption 身兼中國全國政協委員的於海已連續十年就《國歌法》立法提案。

「遏制港獨」

新浪微博的「頭條新聞」認證帳戶轉發了《北青》的文章，很快就引來了超過1000條評論。

許多用戶質疑為何有此一舉，另一些人就說對唱國歌感到「害怕」。

圖片版權 AFP Image caption 2015年香港球迷在世界杯外圍賽上噓中國國歌，導致香港足總被罰。

有網民調侃說「唱國歌跑調的直接判刑」，一名用戶譏諷說，國歌可以變成銷售榜榜首，因為人人都趕著要聽。

許多網民認為這是衝著香港而來的。「Gentle飛」說：「這條明顯是震懾港獨分子啊。」

「華軟的傑斯特」說「最好用於香港足球場」，似乎是在談論歷次香港足球迷噓中國國歌一事。

香港反建制球迷曾數次噓中國國歌，其中在2015年世界杯外圍賽，香港足球總會因此被罰款4萬港元（5100美元）。

然而這並未阻嚇到球迷，而且在政治敏感度持續升溫之下更趨激烈。《南華早報》注意到去年9月和11月兩場比賽中的噓聲，而就在上周，一支來自廣州的隊伍亮出了批判「港毒」運動的標語。

兩岸國歌

圖片版權 CNS

1911年10月4日——滿清政府頒布《鞏金甌》為中國第一首法定國歌，但武昌起義在七天後爆發

1911年10月10日——武昌起義爆發，清朝覆亡

1912年元旦——中華民國臨時政府成立，國歌待定

1912—1928——國歌經數度更迭

1928年5月——國民政府以孫中山先生「黃埔軍校訓詞」為國歌，國民政府遷台後沿用至今

1947年——國民政府採納《青天白日滿地紅》為國旗歌，並變更升旗禮禮儀：升國旗前唱國歌，升國旗時奏國旗歌，國民政府遷台後沿用至今

1949年9月27日——中國人民政治協商會議決議，在中華人民共和國國歌未正式制定前，以田漢作詞、聶耳作曲的《義勇軍進行曲》為代國歌

1949年10月1日——中共建立中華人民共和國

1978年3月5日——中國全國人民代表大會通過《義勇軍進行曲》新詞

1982年12月4日——全國人大通過恢復原有歌詞

1997年7月1日——香港政權移交，升降中國國旗、香港區旗時奏《義勇軍進行曲》

1999年12月20日——澳門治權移交，升降中國國旗、澳門區旗時奏《義勇軍進行曲》

2004年3月14日——全國人大通過的憲法修正案，規定中華人民共和國國歌是為《義勇軍進行曲》

資料來源：台灣行政院網站、中國政府網、其他網上資料

《國歌法》與香港

圖片版權 AFP

這部中國《國旗法》草案的細節目前仍未曝光，也未知道會否適用於香港。

從程序而言，香港與澳門的《基本法》均在第18條中規定，除列於兩部基本法附件三的法律外，不在港澳實施；列於附件三者由有關特區在當地公布或立法實施。全國人大常委會在徵詢香港或澳門之基本法委員會與相關特區之意見後，可增減附件三中的法律。

該條文同時規定，列入附件三的法律應限於有關國防、外交和其他依照《基本法》規定不屬於特區自治範圍的法律。

目前，兩部《基本法》的附件三均列入中國《國旗法》和《國徽法》為適用於兩個特區的全國性法律，兩地均透過立法會以本地立法方式實施《國旗法》和《國徽法》條文。

更多網民評論

圖片版權 Sina Weibo / @頭條新聞

@LauGimJoeng：是不是被港獨噓多了不高興啦

@墨爾本呂天樂：給港獨議員制定的。

@山之趾：我知道了，這是打擊台獨港獨的第一部。以後比賽，那群弱智再鬧事。就可以直接抓捕了。

@rony168：不會唱，可以閉嘴不唱，在公共開場合拿國歌來耍寶、耍醜、像香港那兩貨哪樣，就得有依據來收拾他們。

@貓晝山：香港人在放國歌的時候辱罵中國人該怎麼判刑

@天將明啦：最關鍵的，是國歌法會不會作為香港基本法的附件在香港實施，如果實施，將來有港獨噓國歌，如何執法？

@何力山：我會唱就行了為什麼要唱好？我就是不會唱歌的人你想怎麼樣？現在你們是在壓迫人民嗎

@飲酒梅子青：新型文革入法？

@_多恩_：這是被委內瑞拉那次搞傷心了麼？

@瘋癲癲逗逗：國歌法？強姦小孩猥褻小孩的慣犯就不能立個法好好管管嗎？

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以上部分資料為BBC中文網編輯所加。

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