朝中媒體互詰　中國說仍然希望做好鄰居

圖片版權 Getty Images Image caption 朝中社周二的報道說，"魯莽的軍事挑釁把朝鮮半島推倒了核戰爭邊緣。

中國周四表示希望同朝鮮成為好鄰居，之前朝鮮國家通訊社對中國發表了罕見的批評，批評中國國家媒體要求更嚴厲制裁朝鮮核項目的評論。

朝鮮中央通訊社的評論說，"動搖中朝關係基礎的魯莽行動將導致嚴重後果，中國對此要深思熟慮。"

朝中社的文章強調朝鮮在過去70多年一直站在反美鬥爭的第一線，"保障了中國內陸的和平和安全，中國應坦率承認朝鮮的貢獻，對朝鮮說聲謝謝"。

美國敦促朝鮮唯一的主要盟友中國作出更大努力，約束朝鮮的核武器和導彈項目。朝鮮的武器項目已經引起特朗普政府咄咄逼人的反應。美國說"戰略耐心期"已經過去。

圖片版權 AFP Image caption 中國周四表示希望同朝鮮成為好鄰居（圖為中國丹東與朝鮮接壤的鴨綠江大橋）。

冷戰思維？

中國外交部發言人耿爽回應關於朝鮮中央通訊社報道的提問時說，中國的立場是一貫和清楚的，中國的立場是同朝鮮發展友好的睦鄰關係。

耿爽重申，中方堅定不移地致力於實現朝鮮半島無核化，維護朝鮮半島和平穩定，推動透過對話協商解決問題

《人民日報》海外版的微博版上針對朝中社的文章評論說，很明顯朝鮮的核項目和導彈活動構成了對中國的威脅。

《人民日報》的評論說，朝鮮還沒有也不想擺脫冷戰，陷入自己編織的對抗不能自拔。中國一再表示樂意幫助安排談判，但是最終要靠美國和朝鮮自己解決他們之間的分歧。

朝中社文章指中國《人民日報》和《環球時報》最近發表的評論說，他們"被普遍認為是代表中共和政府正式立場的媒體"。

圖片版權 xinhua Image caption 中國周四表示希望同朝鮮成為好鄰居（2013年7月，中國副主席李源潮訪問朝鮮，參加紀念朝鮮戰爭《停戰協議》簽署60週年閲兵式，資料照片）

《環球時報》發表文章反駁說，擁核的朝鮮"陷入了一種非理性思維"，"平壤沒有理解中國外交大格局下'國家利益'的含義，也不理解中國東北三省對污染風險的關切程度"。

"核戰爭邊緣"

外交官分析說，華盛頓和北京正在討論聯合國安理會作出更強硬反應的可能性，諸如對朝鮮多次發射彈道導彈進行新制裁。

朝中社報道指責中國媒體文章企圖讓平壤為中朝關係惡化以及美國在地區部署戰略資產承擔責任。文章還指責中國誇大了朝鮮核試驗對中國東三省的危害。

朝鮮報道說，中國媒體呼籲朝鮮放棄核項目是"惡意侵犯（朝鮮）獨立和合法權利，尊嚴和最高利益"，構成了"對一個具有悠久歷史和友好傳統的誠實鄰國的赤裸裸的威脅"。

朝中社文章還對中國說，就算冒著失去與長期盟友、最大貿易伙伴的友好關係的風險，北韓也將繼續推進核武器計劃

本周美國已經派遣了核動力航空母艦前往朝鮮水域以及兩架戰略轟炸機參加同韓國和日本的軍事演習。朝中社周二的報道說，"魯莽的軍事挑釁把朝鮮半島推倒了核戰爭邊緣。"

中國《環球時報》的評論回應似乎對中朝關係顯得更加淡定，認為兩國關係的主動權操在北京手中，中朝關係不會因為媒體批評而改變。