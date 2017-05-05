北京遭遇嚴重沙塵暴 上海發出污染警示

圖片版權 Reuters Image caption 5月4日，北京的天際線陷入沙塵暴。

3日開始，中國北方大部分地區遭遇今年以來最強沙塵天氣過程。包括首都北京在內的多個中國北方城市PM10濃度"爆表"。

中國氣象部門稱，受沙塵影響的地區涉及15省份，沙塵覆蓋面積已達到217萬平方公里。周五（5月5日）開始，北方大部分地區將有大風天氣。從周六起北方沙塵天氣將逐步結束。

但沙塵暴可能南下並對中國另外一座大城市造成嚴重影響。

上海市環境監測中心、上海中心氣象台4日發佈氣象提醒，預計5日傍晚起，上海市空氣質量將受到北方沙塵污染輸送影響，5日夜間至6日上午沙塵將明顯影響上海，空氣質量以輕度至中度污染為主，短時可達重度污染，首要污染物為PM10。

中國政府稱，此次沙塵暴的來源是蒙古國以及中國的內蒙古地區。

中國氣象部門的監測數據顯示：

3日23時，內蒙古的呼和浩特、烏蘭察布，PM10的濃度達到或超過了2500微克/立方米。

4日8點，中國北方出現橫跨西北到東北的沙塵區，多地局部地區最低能見度僅300米。齊齊哈爾、錫林浩特、張家口、大同、鄂爾多斯、金昌多地PM10濃度均超過1000微克/立方米。

4日4點多，沙塵主體到達北京，4日清晨，北京多個監測站點的PM10濃度破千。

4日8時，北京城六區的PM10濃度已達到1582微克/立方米，西北部、東南部和西南部的PM10均已超過2000微克/立方米。

這是北京近兩年來遭遇的最嚴重沙塵天氣過程。

圖片版權 Reuters Image caption 周四北京道路上的能見度極差。

中國網民在社交媒體上表達了對污染狀況的擔憂。

"沙塵暴正在襲擊北京，我感覺離肺癌越來越近。"一位網友在新浪微博上說。

還有人把沙塵暴和霧霾進行比較。

圖片版權 Reuters Image caption 政府建議兒童和老人盡量留在室內，以躲避惡劣天氣。

"我已經習慣了霧霾，現在嘗試一下新東西。如果非要做一個選擇的話，我寧願選擇前者。"另一位網友在微博上說。