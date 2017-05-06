中國國企謀求收購緬甸皎漂港 總價值73億美元

圖片版權 Getty Images Image caption 4月10日，中國國家主席習近平在北京會見緬甸總統吳廷覺。

一個由中國國有企業中信集團牽頭的財團正凖備與緬甸商討，收購該國一個瀕孟加拉灣的港口，被視為中國「一帶一路」政策的一個重要舉措。

路透社引述消息人士指，如果財團與緬方達成共識，可望取得位於緬甸西部若開邦的皎漂港（Kyaukpyu）70%到85%股權。該港口估計價值大概73億美元。

消息也指出，如果交易成功，中方願意放棄早前在爭議聲中停工的密松大壩（Myitsone dam）。

圖片版權 AFP Image caption 中國企業早前接管了位於巴基斯坦的瓜達爾港，它同樣比鄰孟加拉灣。（資料圖片）

路透社指，中方放棄密松大壩的條件之一，是要緬甸讓中方投資其它北京認為具戰略價值的地方，包括皎漂港。

北京政府十分重視皎漂港的原因，可能是因為運油船可以直接在該港卸下從中東運來的石油，並透過油管輸送到中國，不用再取道馬六甲海峽和南中國海。

緬甸總統吳廷覺四月訪華期間，兩國就簽署了協議正式啟用一條連接孟加拉灣與中國雲南省的輸油管。

緬甸政府在皎漂港交易中似乎處於十分被動的位置。消息指，它只能在中信集團四個建議中選一個，但不論它選哪一個，最終對皎漂港的控制權都不會超過30%。

路透社也指，緬方擔心這會讓中方對港口有絶對控制權，但礙於財政問題，它大概沒有其他選擇。

圖片版權 AFP Image caption 緬甸民眾反對密松水電站的抗議活動得到了當時的民主派領導人昂山素季的支持。（資料圖片）

交易還包括在皎漂港附近興建一座投資總值23億美元的工業園，用以發展一個經濟特區。緬甸政府希望以這個工業園振興鄰近地區的經濟。

緬甸環保部門將會審視這個計劃能否符合當地的環境評估。但當地有反對聲音指當地居民不會在計劃中得益，也有人權組織指計劃會迫使20,000多名當地居民遷離家園。