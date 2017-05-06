台灣才女作家林奕含父母:還有三人遭同一補習老師侵犯

圖片版權 Facebook / Yihan Lin Image caption 女作家林奕含父母再發聲明

女作家林奕含自殺震撼台灣，根據台灣媒體報道，林奕含父母周五（5月5日）深夜再次發出聲明，指還有三名女學生遭同一位補教老師「傷害」。

立法委員林俊憲對BBC中文網說，這篇來自通訊軟體旳聲明的確出自林奕含父母。林俊憲早前對媒體說，事發後每天都有跟林奕含父親、台南名醫林炳煌聯繫。

林俊憲說：「他們還沒有決定下一步行動，因為他們還在悲傷的狀態。」

林奕含4月27日在台北家中自縊，她的父母其後通過出版社發聲明指，林奕含自殺是因為她在八、九年前被補習班名師「誘姦」，引起各界關注。

林奕含的遺作《房思琪的初戀樂園》描述多位女主角被補習班老師侵犯的遭遇，林奕含在生前曾否認自己就是房思琪。

最新聲明內容

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣補習風氣很重，不少學生都為了升學參加補習班

根據多間台灣媒體報道，林奕含生前曾向父母透露另外還有三名受害人，其中一名被黑道威脅被逼拍攝裸照，一名是林奕含在台南女中的學妹，另一位是通過網上討論區PTT控訴的女學生。

為了保護這三名女生，林奕含從未透露她們的名字。

聲明結尾寫著：「正因為我們知道，受害女學生不只是奕含一人，所以我們才會那麼希望，要預防！不要再有下一個房思琪！」

但最新聲明跟第一份聲明有不一樣地方。最初的聲明說，書中女角的遭遇「都是女兒一人的親身遭遇」，但今次聲明卻指還有三名受害者。

林奕含專訪獨白曝光

圖片版權 Facebook / Guerrilla Publishing Image caption 書中角色李國華是一名補習班名師，幾名女生都被他侵犯

網站「Readmoo閲讀最前線」周五（5月5日）發佈林奕含的視頻專訪，當中林奕含作出16分鐘的獨白，剖析自己小說《房思琪的初戀樂園》的命題。訪問在她輕生八天前進行。

她說：「這個故事其實用很簡單的大概兩三句話就可以講完，很直觀、很直白、很殘忍的兩三句話就可以把它講完，就是，有一個老師，長年用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生，很簡單的兩三句話，然而我還是用很細的工筆，也許太細了的工筆，去刻畫它。」

「我要做的不是報導文學，我無意也無力去改變社會的現況，我也不想與那些所謂大的詞連接，也不想與結構連接。」

案件發展

圖片版權 Facebook / Yihan Lin

根據《自由時報》報道，台南地檢署的婦幼專組專責檢察官已展開調查，不過台南地檢署指由於林奕含案是疑似性侵犯的案件，現時不會對外公布調查細節。

不過，據台灣傳媒報道，台南地檢署仍未聯絡到林奕含的父母。

台灣中央社周四（5月4日）報道，台南市警局已成立專案小組調查，但亦指林奕含雙親至今從未報案。

法律問題

台灣國立成功大學法律學系李佳玟教授早前接受BBC中文網採訪時表示，由於「誘姦」在法律上是指誘使一個人脫離家庭，林奕含一案明顯不符這個法律定義。

根據台灣《刑法》第227條，假如當事人未滿16歲，不管使用甚麼手段、當事人是否願意，與16歲以下的對象性交必然是違法行為。

但據林奕含父母所言，林奕含在八、九年前被「誘姦」，所以事發時林奕含應該已經超出年齡。

李佳玟指出，林奕含案可能與《刑法》第221條及228條相關。

Image caption 性侵對受害人來說帶來無窮傷害

第221條規定，任何人以「違反其意願之方法」強迫性交，則屬犯罪。但李佳玟指出，假如當事人沒有明顯的拒絶或反抗動作，取證會有很大的困難。

第228條底下，因任何關係──包括親屬、監護、教養等等──受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為性交者，也是犯法。

李佳玟說：「即便這個人答應，兩人權位相差太多，你在用你的權勢地位，（法律）還是會成立。」

林奕含一案尚有很多疑問，只能待相關政府、司法機關查明。

女作家生前說自己無意亦無力改變社會。諷刺的是，她的離去卻讓社會不得不凝視誘姦和強暴等禁忌話題──但她已經無法知曉這一切。