史上最多六人競選 百年國民黨能年輕化？

圖片版權 CNA Image caption 國民黨黨主席競選政見發表會，六位候選人一字排開接受拍照

史上最多人

台灣的中國國民黨於5月6日舉辦黨主席選舉電視政見發表會，六位候選人紛紛上台闡述對黨的理想與抱負。這次的選舉也是該黨史上最多人角逐，包括現任主席洪秀柱在內，還有郝龍斌、吳敦義、詹啟賢、潘維剛與韓國瑜五人。

六位候選人中，最年輕的是即將於6月滿60歲的韓國瑜，而最年長的洪秀柱與吳敦義將滿70歲，可說是"花甲戰爭"。然而，他們之前也都表示一個共同訴求，就是"重用年輕世代"。

而除此之外，各個候選人政見依舊圍繞在"捍衛中華民國"與"反對台灣獨立"，甚至也有人把過去的總統蔣經國再度搬出，強調要"不忘經國先生精神"。

其中，民進黨的施政與過去李登輝前總統的執政也成為政見發表會批評的對象。對於去蔣化、台灣人的身分認同等也有許多意見。不過核心問題是，在許多老一輩的當政下，國民黨年輕人是否可以走出一片天。

訴求年輕化？

1994年出生，現任國民黨青年團團長與中常委的呂謦煒，接受BBC中文網訪問時表示，年輕人在國民黨，爭的就是"公平、希望的競爭空間"。不過談到這兩次的黨主席選舉政見會，他仍直言"不太滿意"，甚至有點失望。

呂謦煒說，除了洪秀柱與郝龍斌外，剩下幾位候選人還是言論較空泛，甚至只想打倒執政的民進黨，沒有具體的政見表示要如何帶領黨向前走。 "還有一些候選人一直提當年勇，強調以前汗馬功勞，但對未來國民黨就是不說清楚"。

但他也強調，國民黨常常提起蔣經國，不是活在過去，而是正視過去蔣經國"與民同在"的精神，而洪秀柱接任黨主席來，他也確實感受到這段時間洪秀柱願意傾聽年輕世代聲音，也表示很多年輕心聲"有被採納"，青年團也在規劃"藍領計劃"，未來將培養35歲以下年輕人成為領導幹部。

只是呂謦煒也跟特約記者坦承，國民黨中央跟地方的聲音還是有落差，黨內年輕跟老一輩也有落差，甚至在台灣20至29歲年輕人間，國民黨支持度也是"低迷"。他說，不論執政的民進黨，還是新的政黨"時代力量"，國民黨在搏得年輕人認同還需多努力。

"別與青年對立"

對於這樣的說法，時代力量發言人李兆立則跟特約記者表示，國民黨至今在年輕世代沒有顯著支持，問題還是在於許多議題站在年輕人的對立面，比如"轉型正義"、"黨產"、"去蔣化"甚至"年金改革"等等。

李兆立也認為，就他們政黨立場來看，這六位候選人不論誰當選，也不會替國民黨帶來什麼改變，未來掌權的多數"絶對是老一輩"。台灣年輕一輩已不再迷信過往權威、而是希望一切透明公開，全民參與，根據事實來討論。

李兆立分析，國民黨組織太過龐大，就好比開個中常會，永遠是那些老一輩佔據發言空間，年輕人可能偶爾發個聲，當作"青年參與"意見，但是擁有權力跟能夠發聲終究是兩回事，"權力還是在那些老人手上"。

他也認為，國民黨內部年輕人可能也都認為黨產，甚至兩蔣都不再重要，未來怎麼走比較重要。但沒辦法是，老一輩是無法擺脫這些過去兩蔣還有黨產的包袱，甚至稍有異聲，老一輩都會群起攻之，年輕一輩自然壓力大。

最後他建議，國民黨應該要去思索自身組織再造的問題，包括組織"扁平化"，把過去各派系林立山頭的狀況整頓，並且做到讓每位登記的黨員清楚地知道黨團運作、讓黨員們實質參與。

選後恐分裂？

目前從台灣媒體選舉民調來看，若是這次的投票率有達到59%，吳敦義則以46%的支持度奪冠。但在未過半的情況下，勢必還是要進入第二輪的投票。

就有其他媒體預估，要是外省背景的洪秀柱或郝龍斌當選，可能會引發本土派系"出走潮"，若是吳敦義當選，恐怕也是會引發一些外省派系出走，都會出現些許分裂狀況。

然而，呂謦煒卻對此不擔心，他跟特約記者說明，過去不論是出走的新黨、親民黨甚至台聯等政黨，都不免要瀕臨泡沫化，未來國民黨退一萬步來說，縱使有"分裂"，但泡沫化掉的絶不是國民黨本體。

而目前民進黨執政，雖然遭受許多批評，但國民黨的民調並沒有因此相對迴轉，這次的黨主席選舉也在台灣政治圈中相對低調。無論是年輕族群還是其他方面，國民黨"挽救民調"還有很長的路要走。