中國人大委員長張德江巡視澳門　要抓青年政策？

圖片版權 AFP Image caption 這是張德江自2004年以中共廣東省委書記訪問澳門後再次官式來訪。

中國全國人民代表大會常務委員會委員長張德江到澳門巡視三天，據報將針對青年政策方面有所發表。

身兼中共中央港澳工作協調小組組長的張德江星期一（5月8日）中午時分抵達澳門。他在簡短講話中稱是受中國國家主席習近平委托前來視察。

這次是繼總理李克強去年10月出席中國—葡語國家經貿合作論壇後，北京中央領導官員再次到澳門調研。北京與澳門當局對其行程所言甚少。

澳門據報實施了嚴密保安措施，近日也先後有多名香港民主派政治人物與記者被拒入境，懷疑與張德江訪澳有關。

張德江在澳門要做什麼？

澳門特區新聞局此前公布稱，張德江這次是受行政長官崔世安的邀請來訪。張德江星期一抵達澳門機場後稱，他這次來澳門是要「感受」、「考察」和「鼓勁」。

新聞局對張德江的具體行程所言甚少，除了抵達、離開澳門以及聽取澳門特區政府工作匯報這三項外，供媒體報名採訪的被稱為「座談A」、「視察A」等等。

直到張德江抵達後，新聞局才公布張德江將在北京中央政府駐澳門聯絡辦公室（澳門中聯辦）專門接待政要的主教山新竹苑賓館會見崔世安，其後與中國全國政協副主席、前特首何厚鏵會面，晚上到竹仔室澳門禮賓府接受崔世安夫婦宴請。

圖片版權 Macau GCS Image caption 張德江（中）其後到澳門政府總部內聽取崔世安（右四）作工作報告。

另一項得到確認的行程是星期二（9日）早上到立法會視察。澳門頭號親建制報章《澳門日報》指出，這是1999年治權移交以來首次有中國國家領導人到訪澳門立法會。

澳門老牌民主派社團新澳門學社副理事長蘇嘉豪對BBC中文網說：「我估計不到開始的一刻都不知道（會面）形式。按照過去的情況，議員們很有可能只能聽（張德江）單向的訓示。」

澳門本身並不存在政黨，立法會的33名議員中只有四人被視為民主派背景，分屬三個社團。其中歐錦新、吳國昌兩名議員已表示將試圖向張德江遞交公開信，要求張德江關注崔世安至今沒有按照《基本法》規定啟動政改流程，實現立法會與特首雙普選。

澳門將於9月份舉行立法會換屆選舉，張德江此時巡澳，一些現任議員此前接受香港媒體採訪時說兩者關係不大，但蘇嘉豪認為還是有關係。

蘇嘉豪對BBC中文網說：「張德江在『兩會』期間已經打了『開口牌』：要確保愛國愛澳的人參選、當選，讓澳門中聯部和特區政府全力配合。」

「我不排除訪問立法會這事，從姿態上是要振奮軍心，對於已經佔絶大多數的建制派給些指示。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 這是澳門立法會首次有中國中央政府官員到訪。

餘下的行程方面，直屬中共港澳工委的香港《文匯報》透露，張德江將在星期三與教育界和高校代表座談，地點據稱為位於珠海橫琴澳門租界上的澳門大學。

澳亞衛視則對張德江此行列出四個看點：

對博彩業「一業獨大」提意見，體現對澳門適度多元發展的「支持」 談論「一帶一路」、「粵港澳大灣區」等澳門與周邊地區的經濟聯動 張德江會否如傳聞一樣，在澳門會見香港候任特首林鄭月娥 會否為澳門帶來「實實在在的惠澳政策」

澳門市面保安有多嚴密？

在張德江抵達澳門前夕，官方公布多處公共巴士改道、封閉澳門機場停車場等措施。到澳門採訪的香港記者則注意到，主教山、俗稱「澳門蛋」的東亞運體育場和立法會大樓外都有不同程度的封鎖。

BBC中文網接觸到的澳門網民均稱，星期一市面交通情況未見異樣，但一位大型賭場的職員對BBC中文網記者表示，早上賭廳內客人「特別少」，在24小時運作的賭場內並不常見。

不過，張德江抵達前多日，澳門也再次以「對內部保安的穩定構成威脅」為由，阻止香港立法會議員尹兆堅在內的數名民主黨派人士入境。一名香港《蘋果日報》記者星期天凖備入境採訪時也有同樣遭遇。

圖片版權 AFP Image caption 一些香港民主派人士和媒體記者在張德江抵澳前夕被拒絶入境。

自2009年澳門通過《維護國家安全法》後，這類情況在北京高官巡澳等「敏感日子」時有發生。香港立法會民主黨籍議員凃謹申接受本地媒體採訪時批評，港澳同屬中國特區，澳門當局在沒有充分證據下，以敵視態度拒絶港人入境，嚴重影響雙方關係。

親北京網民似乎很歡迎澳門的做法。一條有關《蘋果日報》記者被拒絶入境的新浪微博帖文形容澳門「真的超給力」。一位跟帖網民說：「港澳台地區，最讓國家省心的就是澳門，一個是愛家的乖孩子，兩個是耍鬧著離家出走的熊孩子。」

《澳門日報》在迎接張德江的特刊報道中特別重提，2015年10月澳門立法議員代表團訪京時，張德江對澳門立法會完成《基本法》第23條的國安立法表示肯定，又在社論中稱澳門實踐」一國兩制「的經驗值得推許。

「青年有關」之說怎麼來？

圖片版權 AFP Image caption 熱衷參與民主運動的澳門年青人並不罕見。

張德江這次巡澳，外界只知道將發表「重要講話」，但不久就傳出有關講話可能涉及青年政策。中國全國港澳研究會澳區理事楊道匡星期一齣席官方澳門廣播電視（TDM）的直播節目時說到，習近平2014年主持第四屆澳門特區政府就職時的講話提出了四項要求，其中就包括「繼續面向未來，加強青少年教育培養」。

全國港澳研究會是中國國務院港澳事務辦公室支持的官方智庫，前段時間在香港政改爭議以至於所謂「港獨」問題上時常高調表達北京官方立場。

新澳門學社的蘇嘉豪對BBC中文網說，崔世安日前向五位司長——特區政府最高級官員——下達行政長官批示，要求做好青年工作。他解釋說，利用「行政長官批示」這種方法來下達政策指示十分罕見，似乎是要配合張德江到訪作出宣示。

「這四場座談會，不排除其中一場會是那些青年團體，方向我想還是推動、灌輸年青人的所謂『愛國愛澳』的思想。」

蘇嘉豪還認為，北京重視澳門青年政策，與2014年先後爆發澳門反《離補法》示威和香港「佔領中環」抗議有關。這兩起事件後來分別被兩地社運人士稱為「光輝五月」和「雨傘運動」。

「社會發展並不會從任何曾經發生過的事情中抽離，哪怕是兩、三年前發生的事情還是會在青年人的思維中延續下來……年青人不會忽然因為事情發生了很久，他們當時受啟發的觀念就會消失掉，因此（北京）要及時『勒住』年青人。這跟香港『佔中』之後，年青人在社會進步上佔有主動角色很有關係。」

澳門市民有多歡迎張德江？

圖片版權 AFP Image caption 一批小孩在澳門機場停機坪喊起「熱烈歡迎」口號迎接張德江。

星期一的《澳門日報》有十多頁全版廣告，是各家企業、社團歡迎張德江到訪的啟示。與此同時，香港《蘋果日報》報道了一些澳門市民對張德江巡澳期間的封路措施可能造成擾民的擔憂。

這次張德江到訪前，港澳兩地民主黨派和社運團體均未表態要趁機發起遊行、示威，但過去的周末先後有不同團體到澳門政府總部或中聯辦遞交請願信，要求轉交張德江。

例如，據網站論盡媒體報道，扎鐵工人工會促請北京加大反腐敗，並在視察期間多了解民生民情；賭場職工工會要求立法保障工會合法行使權利。

蘇嘉豪向BBC中文網形容，這是澳門「長期累積下來的臣民心態，期望王帝拯救百姓蒼生」。市民認為向特區政府提出的訴求得不到回應，倒不如期望北京中央「老爸教小孩」。

他說，向中央官員反映對澳門內部事務的訴求，在他們眼中是「舍難取易」。但站在其政團立場，此舉有違「一國兩制」，他們認為值得商榷。