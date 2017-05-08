你問我答：蔡英文上任一週年 你最關注什麼？

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5月20日是蔡英文就任台灣總統一週年，同性戀權益、兩岸及中美台關係、年金改革、食品安全……你最關注的議題是什麼？

日前總統府公布「365天我們一起完成的事」統計報告，稱新政府上任後，出口年增率由負轉正。對比2016年馬英九執政時期，2016年下半年對中國出口成長率成長9.4%。失業率下降、來台外籍旅客較一年前成長25萬人次。

但在過去一年中，蔡英文政府在同性婚姻合法化的進程被挺同團體批評為「違背選舉承諾」。「一例一休」等勞工議題、年金改革也引發多次抗爭。

在兩岸關係方面，中國方面認為蔡英文沒有正面承認「九二共識」，兩岸官方交流停擺。其中引發多起政治事件，如將海外電信詐騙犯遣送中國、台灣活動人士李明哲赴中國被拘留至今等等。

中美台關係方面，2016年底，當時為美國候任總統特朗普與蔡英文通電話，引起國際關注。但隨著習近平訪美與特朗普會面，中美台關係仍是受高度重視的複雜議題。

BBC中文網邀請讀者提問，蔡英文執政一週年，你最關注的議題是什麼？

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表格提交時間至英國時間2017年5月14日，敬請把握提問機會。