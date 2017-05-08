維權律師謝陽法庭改口稱未遭刑訊逼供

圖片版權 Twitter Image caption 謝陽在2015年7月被捕

中國一名人權律師周一在法庭對其"煽動顛覆國家政權"的指控認罪。律師謝陽的案件受到了國際媒體關注。批評者形容這是一場"作秀式的庭審"。

謝陽參與過一些被中共認為是政治敏感的案件，在2015年夏天的所謂"709案"中他和數百法律界人士和活動人士被拘禁。

謝陽在2015年7月被捕。中國媒體報道說，謝陽曾經是湖南律師，他在當地代理案件時組織他人干擾法庭，涉嫌擾亂法庭秩序罪；另一項罪名則是警方查明的謝陽涉嫌煽動顛覆國家政權罪。

"認罪"

中國的《環球時報》在推特帳號上發佈了審判視頻，視頻顯示一名法官問謝陽提問當局是否保障了他應有的權利，他回答說他的權利完全得到了保障。

當問到當局是否在案件中使用刑訊逼供，謝陽表示沒有刑訊逼供的行為，"更沒有遭到酷刑"。

此前，謝陽曾經指責警方對他施行限制睡眠，長期審訊，毆打，死亡威脅和其他凌辱行為。人權組織說，謝陽曾經對由其家人指定的律師提供過警方和檢察機關對他用刑逼供的證詞。

香港媒體先前播放了有關視頻，顯示謝陽在監牢裏的活動，快步跑上樓梯，還笑稱自己身體健康、一天睡9小時。視頻旨在說明謝陽未遭酷刑。

2017年初，加拿大、澳大利亞、日本、瑞士及法國、英國等7個歐盟成員共11國的駐華使館聯合致信中國公安部，要求中國官方對謝陽等人遭受的酷刑指控進行調查。

湖南檢方在調查報告中披露，所謂"謝陽遭遇酷刑"文章是由此前因涉嫌顛覆國家政權等罪名而被捕的維權律師江天勇所策劃，目的是"抹黑政府，干擾司法機關辦案"。

湖南長沙中級人民法院說，謝陽面對"顛覆國家政權和干擾司法辦案"的指控認罪。

法庭聽證記錄顯示，謝陽承認在香港和韓國接受過"培訓"。他在法庭承認自己受到了"西方憲政思想洗腦"，要在中國"推翻現存制度，發展西方憲政"。

庭審

湖南長沙中級人民法院周一結束了對謝陽的庭審，判決將在晚些時候做出。

長沙中院透露，參與此次庭審的旁聽人員包括中共人大代表、政協委員、謝陽親屬、中國境內媒體、境外媒體以及民眾共40餘人。

今年早些時候，流亡美國的謝陽的妻子說，事先沒有從當局那裏得到任何消息。她說，法庭雖然說被告家人出席了庭審，但是她無法同他們取得聯繫。

4月25日數十名謝陽的支持者和數名外交官聚集在長沙法院外等待參加庭審，但被告知審判被無限期推遲。外交官說，自那以後他們沒有得到審判進行的新日期的通知。

2015年7月9日是首位維權律師和活動人士"消失"的日期，所以他們被拘禁打壓被稱作"709案件"。大部分被拘禁的人士都獲得保釋，但去年法庭對6人判以重罪。