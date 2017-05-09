徐曉冬噤聲：「我正在關門自省和學習」

你的器材不支持播放多媒體材料 徐曉冬：「我正在關門自省和學習」

中國"格斗狂人"徐曉冬周二（5月9日）對BBC中文說，他現在正在關門自省，學習傳統武術知識。

4月27日在成都和"太極雷公"雷雷進行了一場"武林對決"後，徐曉冬受到廣泛關注。當天對決的視頻網絡點擊量達到數千萬。徐曉冬的新浪微博粉絲每天增長數萬人，他還在中國一些直播平台上進行網路直播，觀眾規模高達數百萬。

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徐曉冬5月4日接受BBC中文電話採訪時表示，"我只是一個在武林中打擊虛假'武術大師'的普通人"。他說自己正在挑戰的是一百年來某些中國傳統武術中的欺騙，打的是"傳統武術中的假"。

但在5月7日，徐曉冬在各個網絡平台上宣佈，取消原定於當天舉行的一場"全球新聞發佈會"。隨後，粉絲數已經超過40萬的徐曉冬微博賬戶從網上消失。

徐曉冬稱，對微博被封號一事"沒法解釋"，並表示"我不會發佈任何消息，這段時間我都在學習"。

"我沒遇到任何事，我現在生活的非常好，只是在關門自省。我要好好反省學習……我要研究傳統武術一些古代的知識，我對這些知識還是很膚淺，我需要去學習，"他補充說。

徐曉冬最近一次在中國網絡直播平台"斗魚"上接受採訪時說，"我只是打假，但現在我成為了打擊對象。發佈會（指5月7日的全球新聞發佈會）必須要開，記者能來，謝謝！不能來，理解。"但他承認對記者會在哪兒開還"不知道"。

這是能夠查詢到的徐曉冬最後一次網上亮相，具體時間不詳。"斗魚"上的相關視頻目前已經無法觀看。

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徐曉冬5月4日接受採訪時透露，自己做了點擊率極高的視頻併發佈了打擊虛假武術大師的聲明後，工商、稅務、消防等多個部門正在找他"處理問題"。但他認為"政府這樣做對我是一種保護"，因為"我是有了一點名氣的人"。