韓國大選：文在寅當選　習近平道賀　媒體問薩德

圖片版權 Reuters Image caption 「薩德」反導系統所引發的中韓緊張關係成為文在寅就任後要處理的「燙手山芋」。

韓國人權律師文在寅當選並就任韓國第19任總統，中國國家主席習近平向其道賀。

官方新華社報道，習近平星期三（5月10日）向文在寅拍發了賀電，稱願與文在寅一道努力發展中韓關係。

文在寅是因前總統朴槿惠被揭發「閨蜜干政門」系列腐敗案而被罷免，朴槿惠在任時批准部署美軍「薩德」（THAAD）反導系統，這套韓美兩國所稱用以防範朝鮮軍事威脅的系統被中國視為對華國家安全威脅，使中韓關係急凍。

在習近平履行外交禮節之際，中國國家級官方媒體紛紛圍繞文在寅將如何處理「薩德」問題放話，對這位新總統的立場提出質疑。

中國的賀電說了什麼？

新華社通稿稱，習近平指出，中韓建交25年，「兩國關係全面深入發展，各領域交流合作成效顯著，為兩國人民帶來了實實在在的利益，也為地區和平與發展作出了積極貢獻」。

「習近平強調，我始終高度重視韓國和中韓關係。中方願同韓方共同維護中韓關係來之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基礎上，鞏固政治互信，妥善處理分歧，加強協調合作，推動兩國關係健康穩定發展。」

「我願為此同你一道努力，使中韓關係發展更好地惠及兩國和兩國人民。」

至於習近平有否提及「薩德」系統與朝鮮核問題，新華社通稿沒有提及。

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中國媒體都怎樣質疑文在寅？

在文在寅當選消息星期二（9日）晚確認後不久，中共《人民日報》系報章與社交媒體平台的評論接踵而來，各篇文章都帶著一些質疑。

《人民日報》客戶端寫手岳小喬：「雖然文在寅曾表達過對韓國部署『薩德』的不同意見，但他的立場卻並不堅定，表態也時有搖擺。」

「雖然文在寅入主青瓦台不一定馬上會讓韓國部署『薩德』反轉，但從文在寅此前的立場看，暫緩部署『薩德』、重新討論決定也不是沒有可能的。」

「然而，對於文在寅來說，除了'薩德'問題和朝鮮半島局勢，如何恢復國民對政府的信任、如何處理與中美的關係，也是接下來要面對的難題。這位『臨危上任』的新總統，之後的執政之路注定不會太平坦。」

《人民日報海外版》微信公眾號俠客島「資深半島問題專家三江匯友」：「說到底，中韓關係的新發展必須重新啟動，重新設置。」

「事實都得分開看。好的方面是，文在寅團隊中『中國通』比較多，可以確定的是新政府至少不會像朴槿惠那樣比較極端地完全無視中國、背後捅刀子的政策取向，但正因為其熟悉中國，因此也不一定很好打交道。」

你的器材不支持播放多媒體材料 文在寅的選舉「軍師」宋永吉於選前接受BBC中文網專訪，談未來韓美與韓中關係。

環球網微信公眾號寫手客舍青青：「此次韓國總統選舉其實是一個早產兒……早產的風險很多時候是流產，甚至夭折。」

「事實上，美國與黃教安主政的韓國匆匆部署『薩德』，目的就是搶在大選前將生米做成熟飯，擔心在韓部署『薩德』計劃可能隨著新政府上台夭折。」

「拔掉『薩德』這根毒刺，韓國不是為了中國，而是為韓國自己。不然，創傷將越來越大，直至：病入膏肓。」

《環球時報》社評：「韓國保守派政府強行加快『薩德』部署，試圖製造『不可逆轉的既成事實』。然而對的事情都難保證沒有變數，更何況『薩德』這樣一個錯誤的決定。」

「中韓兩國沒有根本的利害衝突，只要排除關鍵障礙，兩國民間的互視態度必將迅速發生重大改觀。毫無疑問的是，大選勝出的文在寅總統現在手裏握著一把鑰匙。」

中國的「賀禮」是……導彈試射？

就在星期二韓國總統選舉投票之際，中國國防部新聞局證實，解放軍火箭軍部隊「近日在渤海某海域進行新型導彈武器作戰檢驗，達到了預期效果」。

國防部稱，此舉是為了「提高部隊遂行任務能力，有效應對國家安全面臨的威脅」。

解放軍東部戰區陸軍機關報《人民前線》星期三在其微信公眾號發文說：「敲黑板，請注意這三個重點：1、時間是近日，也就是'薩德'在韓部署的時候；2、地點在渤海某海域，也就是離韓國距離較近的地方；3、新型導彈武器作戰檢驗，不是其他武器是導彈武器，不是其他演練是作戰檢驗。」

圖片版權 Getty Images Image caption 試射在渤海進行，但軍媒暗示朝鮮並非目標。

文章說：「話說到這個份上，聽話聽音，弄明白了嗎？」

「中國肯定不會眼睜睜看著『薩德』在韓落地吃這個'啞巴虧'，一直持堅決的否定態度。無論是民間的抵制樂天還是中國政府在各種場合的聲明，都明確表明了這一點。」

「全球戰略講究的是一種平衡……任何一個大國如果想通過發展導彈防禦系統，只讓本國可以打別的大國而讓別的大國打不了自己，從而使自己處於絶對安全之下，這就是破壞了戰備平衡，肯定不會被另外的大國所接受。」

「韓國必須明白，他讓美部署的不是'薩德'，而是給自己未來引進的災禍。現在韓國總統大選已經結束，下任總統對部署'薩德'持何種態度，自己看著辦。」

韓國媒體重視「薩德」問題嗎？

韓國多家主要媒體星期三也重點甚至首要談論了文在寅新政府該如何處理「薩德」系統問題。

《中央日報》記者劉智惠：「文在寅總統強調由韓國主導解決朝核問題，為此必須要與周邊國家進行合作。但現在堆積了很多敏感的議題。目前，在韓半島部署末段高空區域防禦系統（THAAD，薩德）的問題，與韓國新政府如何邁出對美和對華外交的第一步直接相關。 」

《朝鮮日報》記者庾龍源：「如果按照文在寅此前的公約，薩德部署當即將遭遇難題……由於薩德部署決定過於倉促的印象過於強烈，因此無論以何種形式都極有可能對薩德部署決定過程展開調查。」

圖片版權 Reuters Image caption 部署在星州郡的「薩德」系統在選舉前數天「投入運作」。

圖片版權 EPA Image caption 韓國國內也有反對「薩德」系統的聲音。

《韓民族日報》社論：「對於文在寅總統而言，應當將國政遺留問題中放在首位的問題便是外交安保領域。」

「針對不斷加劇的朝核危機，美國和中國展開緊急行動，朝核危機正在進入一個至關重要的十字路口。稍有不慎，韓國便會像大韓帝國末期一樣，本國的命運需聽憑周邊強國左右。」

「文在寅總統就任後應該……以堅決而柔和的姿態與朝鮮展開接觸，開創韓朝關係新局面。在大選前進入實戰部署階段的薩德問題也需要回到原點重新研究。同美國和中國等相關國家展開廣泛協商，並在國民協商的基礎上，尋找合理解決之策。」

韓聯社北京分社：「多方預測，中方很可能與文在寅政府共同尋求打破僵局的方案……但韓中兩國在『薩德』問題上尋求突破口不會順利。」

「分析認為，需要韓美兩國先達成某種共識後，再由韓中兩國進行具體磋商。有觀點預測，韓國新一屆政府將盡早派高級別特使到中國尋求諒解，並承諾徹底管控『薩德』運行。」

「韓中兩國恢復經濟和文化交流將成為韓國新政府另一項任務。現代經濟研究院發佈的數據顯示，中方反制『薩德』措施預計僅在今年給韓方和中方造成的損失分別達8.5萬億韓元（74.83億美元；518億元人民幣）和1.1萬億韓元。」

「在全球經濟下行的情況下，中方需要同主要貿易伙伴韓國加強合作提高本國經濟增長率，且兩國文化交流斷層實際上已達到極限，因此中方有可能分階段解除反制『薩德』措施。」

圖片版權 AFP Image caption 韓國樂天企業同意讓政府徵用其高球場部署「薩德」系統，觸發中國大範圍抵制其超市與百貨公司。

薩德是什麼？

在飛行的最後階段攔截短程和中程彈道導彈；

使用"動能殺傷"技術 ，薩德系統的動能能破壞被攔截的彈頭；

200千米的射程，射擊高度達150千米；

此前，美國因預防朝鮮的潛在威脅，曾在關島和夏威夷部署過該系統。

薩德如何運作？

敵人發射導彈。 薩德雷達系統檢測導彈，並告知控制系統。 控制系統發出發射攔截導彈的信號。 攔截導彈發射。 敵方導彈在飛行的最後階段被攔截。

發射車可裝載8枚攔截導彈。