香港民陣七一遊行申請借用維園遭拒

圖片版權 Getty Images Image caption 香港民陣每年都會舉行"七一遊行"，爭取各種政治權益。（資料圖片）

香港泛民主派組織民間人權陣線計劃於7月1日發動"七一遊行"，並申請借用維多利亞公園作為遊行起點，但遭官方拒絶。

民陣召集人區諾軒周三（5月10日）向媒體表示，他們接獲政府有關部門通知，根據性質優先的內部指引，決定今年7月日不批准他們租用維園足球場作為遊行起點，場地將租予「香港各界慶典委員會」，舉辦慶回歸活動。

康文署回覆查詢時指，於3月中收到香港各界慶典委員會申請，於6月下旬至7月初在維園足球場舉辦慶回歸活動，並在4月上旬收到民陣申請，借用維園足球場、中央草坪和音樂廳舉辦遊行活動。

康文署表示一般而言，如有不同機構申請在同一時間同一場地舉辦活動，會按優先次序考慮申請。

但是區諾軒說，民陣於3個月前已申請借用場地，卻仍遭拒絶，而這也是民陣借用維園時首次遭拒。

區諾軒批評有關部門在事件上有政治考慮。

民主黨許智峰認為，當局此舉令人質疑是否打算想霸佔公共空間「滅聲」。他指七一遊行是一年一度市民發聲的場合，如果連七一遊行也沒進一步壓縮民間社會表達意見的空間，認為並不合理。

民主黨另一立法會議員林卓廷也批評，「七一遊行」過去一直在維園起步都相安無事，不解特首梁振英為何在任期最後要添麻煩，認為做法會激起更多民怨，質疑當局是因國家主席習近平訪港，故將安全係數「要提高安全水平」，但做法會只會適得其反。

獲批准使用維園的香港各界慶典委員會由多個工商社團組成，他們將會舉辦慶祝香港主權轉移20週年的活動。

今年7月1日是香港主權轉移20週年，年內香港會有各種慶祝活動。

當天，香港行政長官及主要官員將會宣誓就任，外界預料習近平將會來港監誓，屆時警方將會高度戒備。

新聞背景：香港七一遊行

2003年起7月1日，泛民為反對政府就防止叛國和分裂國家等罪名進行立法，發起50萬人大遊行。其後，民陣每年都會舉行"七一遊行"，爭取各種政治權益。

歷年遊行的組織者是香港民間人權陣線。

香港特區政府2002年9月24日公布了有關根據基本法第23條就叛國、顛覆、洩漏國家機密等7項罪行立法的諮詢文件。基本法23條立法在香港引起了前所未有的爭議。

香港政府原定2003年7月9日在香港立法會二讀通過有關根據基本法第23條立法的《國家安全（立法條文）條例草案》。

2003年時的香港，經濟低迷。民眾認為當局應對薩斯危機不利，再加上23條立法，香港人對前途的擔憂和對特首董建華的不滿爆發。

2003年有50多萬香港人參加了七一遊行

當年的7月1日，香港超過50萬人走上街頭遊行，反對23條立法，要求董建華下台。遊行主題為"反對二十三，還政於民"。

香港民眾表達民意的七一大遊行引發所謂的"七一效應"，香港政府第二年決定撤回國家安全條例草案，"以消除社會對當局按照基本法23條規定立法所帶來的疑慮"。

2003年的七一大遊行也導致一年多後特首董建華下台。

七一遊行使香港人一改政治冷感形像。香港人也似乎看到了民眾的力量。從此，七一遊行成為香港政治日曆上的一個固定節目。

七一遊行參加人數往往也成為衡量香港市民對特區政府滿意度的標凖之一。