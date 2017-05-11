北京國際峰會： 「一帶一路」的雄心與現實

圖片版權 AFP Image caption 5月11日，北京，行人走過一塊論壇的廣告牌。中國召集的此次論壇將有近30個國家領導人參加。

中國宣佈，將有接近30個國家的領導人在本周末齊聚北京，參加5月14日到15日在此舉行的"一帶一路"國際合作高峰論壇。

每一位參加者可能都會在心裏想，如何確切理解"一帶一路"倡議？

這是中國領導人習近平2013年提出的一個願景，目的是讓亞洲、非洲和歐洲之間規模高達數十億美元的基礎設施投資合作更加緊密，但這一宏大願景目前還沒有具體化。

中國隨後倡導成立了資金總額為100億美元的亞投行（AIB），其中中方投資達到40億美元。亞投行的很多項目和一帶一路倡議相關。

如何確切理解"一帶一路"倡議？

中國官方對"一帶一路"的完整表述是，"絲綢之路經濟帶"以及"21世紀海上絲綢之路"。

儘管中國官方媒體刊登了大量西方領導人的文章積極讚揚這一倡議，但一些外交官仍然對此戰略心存懷疑。

圖片版權 AFP Image caption 「一帶一路」論壇會場。北京希望向全世界展示自己的雄心，但有人也擔心這一願景能否實現。

一位歐盟外交官表示，對於中國的計劃有很多懷疑。的確這種發展基礎設施的方式對一些歐洲國家具有吸引力，但我們都知道這是中國在提升自己的影響力。

另一位了解論壇公報撰寫內幕的外交人士則說，論壇就是為了直接讚美習近平和"一帶一路"倡議。

隨著美國總統特朗普推出"美國優先"政策，越來越多的國家在向中國的這一宏大戰略靠攏。

一位亞洲國家的資深外交官說，有的國家確實在積極爭取獲得邀請參加這次論壇。

中國方面稱2014到2016年期間和參與"一帶一路"倡議的國家簽署了價值超過3000億美元的項目合同。當然其中一些項目經過了多年的凖備。

但英國《金融時報》引用中國商務部的數據稱，2016年中國向被認定為一帶一路倡議涵蓋國家的對外直接投資下滑了2%，而2017年迄今則繼續下滑了18%。去年，對53個一帶一路國家的非金融類對外直接投資總計為145億美元，只佔中國全部對外投資的9%。

雄心一："雙贏思維"

有評論稱中國建設新絲綢之路是為了統治世界，推廣北京的喜好。中國對這一說法不滿，稱這一倡議的宗旨是共建共享。

"中國不推崇零和遊戲，提倡雙贏思維，"中國官媒新華社評論稱，"孔子曾說，己欲達而達人。"

新華社上月還在另一篇文章中描述說，"這是謀求全球經濟復蘇的中國方案。"

現實一：抗議、風險和拒絶

斯里蘭卡曾經爆發過抗議"一帶一路"有關項目的遊行。

在巴基斯坦，由於伊斯蘭武裝的威脅，政府不得不在投資總額570美元的"中巴經濟走廊"地帶增加了一個師的兵力。"中巴經濟走廊"是新絲綢之路的關鍵部分。

這條走廊還穿過爭議不斷的克什米爾地區。印度則拒絶加入"一帶一路"倡議。

印度財長賈特裏（Arun Jaitley）上周在日本表示，"因為主權因素，我們對此持嚴重保留態度。"

儘管中國表示"一帶一路"的宗旨是共建共享，但至少有一個國家令投資者卻步——正在獨力發展核武器的朝鮮。

願景二：合作共識

論壇開幕前，中國媒體不遺餘力地對此進行報道。國家電視台播放的一部紀錄片裏，來自各個沿線國家的市民面帶微笑，稱讚"一帶一路"帶來的變化。

中國官員稱，論壇期間將簽署超過50份合作諒解備忘錄以及關於交通運輸、能源和通訊的合作協議。

中國外交部發言人耿霜周三談到論壇公報時表示，參會各方簽署的該文件將是一份聯合諮詢報告，反映了各方在推進"一帶一路"建設方面達成的共識。

但一位曾經為設立亞投行提供諮詢的中國經濟學家說，"我認為國家戰略是優先考慮的因素，經濟方面還在其次。"這位經濟學家供職於一家北京的智庫。

圖片版權 XINHUA Image caption 2016年4月9日，中國工程師張青春（左二）和肯方工人在在肯尼亞蒙內鐵路蒙巴薩西站工地上工作（資料照片）。

現實二：謹慎的伙伴

菲律賓央行副行長迪瓦（Diwa C.Guinigundo）上周在亞行（ADB）會議上說，對新絲綢之路進行預判很難。

"它還是一個願景，需要被分解為具體的工作，"迪瓦說。

一些西方外交官也私下表達了擔憂。他們認為，納入菲律賓和俄羅斯這些人權紀錄欠佳的國家會讓峰會付出高昂的代價。

了解論壇公報撰寫內幕的那位外交人士稱，（關於公報內容的）談判很艱難，至少經歷了3次起草會議，其中一次長達13個小時。最初的計劃是發佈一份主辦國聲明，但中國堅持要以聯合聲明形式發佈。

"唯一的解釋是中國想為論壇增加份量。"他說。

"一帶一路"2014-2016合作數據