中國施行《網絡安全法》 外企為何擔憂？

圖片版權 Reuters Image caption 《網絡安全法》要求"關鍵信息基礎設施"運營商在中國境內儲存個人信息和重要商業數據。

周四（6月1日），中國開始施行頗具爭議的《網絡安全法》。該法律強調保護個人信息和隱私，因此得到不少掌聲。但許多外資企業擔心，這部法律模糊寬泛，可能會影響企業的正常經營。

《網絡安全法》是由中國全國人大常委會去年11月通過的。中國政府的官方態度是，需要通過網絡安全法來防止恐怖主義和反政府行為。

不過，有中國企業界人士已經私下表示，新法最終的目的是為當前競爭力不足的中國高科技企業提供保護與支持。

該法律規定，任何個人和組織不得竊取或者以其他非法方式獲取個人信息，不得非法出售或者非法向他人提供個人信息。

儘管立法保護個人信息確有必要，但分析人士擔心，《網絡安全法》將增加跨國公司的經營成本，並給予中國企業不公平的競爭優勢。

引起外國公司關注的條款包括，要求"關鍵信息基礎設施"運營商在中國境內儲存個人信息和重要商業數據，並向安全機構提供"技術支持"，以及通過國家安全審查。

倫敦《金融時報》引述商界人士和分析家的話說，該法律會使中國政府更容易地竊取外國公司的商業機密和知識產權。

國際企業籲推遲實施

圖片版權 PA Image caption 《網絡安全法》強調保護個人信息和隱私，因此得到不少掌聲。

事實上，在網絡安全法通過之前，在中國運營的外國公司和企業已經多次對該法表示擔憂。

去年8月初，46家來自美洲、歐洲、亞洲和大洋洲的國際企業團體聯名致函中國總理李克強，對即將通過的網絡安全法表示嚴重關切。

聯署函要求中國依據國際貿易法規修正網絡安全法，並認為新法很多條款實際上是"貿易壁壘"，嚴重削弱國際企業在中國市場競爭力，也無益於加強網絡安全。

聯署函說，新法對信息安全技術做出了嚴格的限制，將使數據盜竊變得更容易，並將違反國際貿易組織規則。

兩周前的5月15日，又有54個國際商業機構聯名發表公開信，呼籲中國政府推遲實施《網絡安全法》。

公開信說，該法律中的一些條例如果獲得實施，將違反中國政府有關推動全球自由貿易的承諾，並損害跨國公司的信息安全，危及其在中國的商業活動。

中國歐盟商會也於上周發表聲明，要求北京"推遲施行此法律或其相關條文"，因為新法律必須有"謹慎、合理、一致並經過充分論證的輔助機制"。

聲明呼籲中國政府採取有透明度的決策機制，以避免"有歧視性的市場進入壁壘"。

新法實施"凖備不足"

國際企業要求推遲新法實施並非空穴來風。有跡象顯示，中國政府並未完全做好凖備，相關的具體規定至今仍未定案。

據法新社報道，兩周前，約200名中外企業代表被召集到中國國家互聯網信息辦公室開會，討論一份有關個人信息出境安全的規定草案。

會上，網絡安全協調局局長趙澤良說，草案中受到激烈反對的部分言辭會被刪除。

法新社獲得的新文件顯示，要求企業將顧客的個人信息儲存在中國的規定已被刪除。

報道引述一位不具名的與會人士的話說，政府"對施行新法凖備不足"，因此6月1日新法實施後很可能不會有什麼變化。

那次會議之後不久，當局發佈了21份新的相關"徵求意見稿"，其徵求意見截止日期為7月7日，即《網絡安全法》實施一個多月之後。

儘管法律生效的日期沒有變，但新的文件草案顯示，有些規定要到2018年12月31日才會最後落實。

耶魯大學法學院的中美關係專家格雷厄姆•韋伯斯特（Graham Webster）說："顯然，監管機制仍在演進過程中，不會在6月1日像打開開關一樣立刻開始運轉。"

他說，這個過程讓中國和外資企業都很頭痛。