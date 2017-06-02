六四28年後：中國是紙牌屋還是麻將長城？

圖片版權 Getty Images Image caption 富豪郭文貴爆料始終堅持不反習近平，只反貪腐和主張以法治國的所謂"郭七條"。圖為中國國家主席（右）及其高級智囊王滬寧

1989年天安門抗議和鎮壓事件28週年到來之際美國電視熱劇「紙牌屋」推出了第五季。今年六四由於對中共政治的網絡爆料而顯得特別，中共政治如紙牌屋一樣脆弱嗎？

中國不斷放出反腐新消息，同時也遇到所謂「以黑反腐」的指責。在出現安邦保險集團的董事長吳小暉被禁止出國的報道後，安邦集團表示吳小暉仍然有旅行自由。之前金融時報引用四個消息人士的話說，吳小暉已經被禁止出境。在過去兩年當中，安邦集團成了中國在海外併購胃口最大的公司之一，投資300億美元收購豪華酒店和其他資產。

另外一家在海外擴張而受到關注的中國公司是海航集團。報道說，海航集團在過去兩年多時間裏在海外併購交易總額達到了400億美元。海航最近受到關注是由於被中國通緝的神秘富豪郭文貴4月在美國之音"爆料直播"中提到。郭文貴美國之音採訪斷播事件發生後，中國多家媒體諸如《財新》和《新浪》等媒體發表調查報道說，4月24日海航集團的子公司海航實業的股價急跌。

今天（6月2日）的另外一個消息是SOHO中國的董事長潘石屹說正式向紐約法院起訴了郭文貴。此前潘石屹被郭文貴指其在北京的地產項目中存在官商勾結的腐敗，並且為高級領導人代持股份。目前已經在美國的潘石屹說要用法律手段對付郭文貴的"惡語中傷"。

中國"改革開放總設計師"鄧小平的孫女婿吳小暉三月底開始受當局控制的最初消息據說最早也是來自神秘富豪郭文貴。

圖片版權 Netflix Image caption 目前正在熱播的美國的電視劇"紙牌屋"之前已經有英國BBC拍攝的同名電視連續劇，都是揭西方政黨政治黑幕的諷刺劇。

中國版紙牌屋

在六四週年到來前，風靡歐美的政治劇"紙牌屋"第五季開始上演，但是對於關心中國政治的人來說，郭文貴爆料掀引發的政治追劇熱絲毫不亞於"紙牌屋"觀劇效應。

郭文貴像中國版"紙牌屋"的劇中人，從年初開始在網絡視頻直播，現身說法，為網民描述了中國高層政斗和腐敗內幕。

他先爆爆料稱北大方正的CEO李友和公安部副部長傅政華勾結黑幕。後來又在視頻直播中指中國知名主持人楊瀾的丈夫媒體大亨吳徵以及中國財新傳媒總編輯胡舒立替當局控制海外媒體及官商勾結。

4月郭文貴在美國之音直播採訪中又開始把爆料矛頭指向中共最高級的反腐官員王岐山，揭露了王岐山同最高領導人習近平的所謂矛盾，並說王岐上有位野心。

通過網絡爆料短期就在社交網站推特上蓄積了20多萬人氣的郭文貴還號召成立旨在促成中國實現法治的"推特黨"。

郭文貴爆料為1989年後海外反體制政治抗議和游說注入了強心劑。儘管郭文貴一再強調自己並不是要推翻共產黨和否定中國的民族和國家，但是許支持者似乎還是從中看到了推翻共產黨體制的希望。

圖片版權 xinhua Image caption 中國地產大亨潘石屹（右）在郭文貴爆料中被指同北京開發官員勾結牟取暴利。潘石屹已經在紐約對郭文貴提起訴訟。

歷史沒有終結

許多政治異見者紛紛呼籲郭文貴利用其雄厚的財力，發揮領導作用，推翻共產黨，讓中國走向民主和自由。但郭文貴始終堅持他不反民族和國家，不反習近平，只反貪腐和主張以法治國的所謂"郭七條"。

也許這位神秘富豪揭露了一個海外體制反對者和政治理想主義者不願意看到的冷酷現實，那就是政治如紙牌屋，無論如何搖搖欲墜，如何危險，它不過是個周而複始的永恆過程，不是一個史詩般的正義和邪惡較量後實現理想社會的有結尾的過程。

就在1989年那一批流亡者逃往海外開始有規模的政治反對運動的時候，發生了所謂的"蘇東波"，即蘇聯解體，隨後東歐共產主義國家相繼垮台。

"蘇東波"後美國政治學者弗朗西斯·福山寫出了應景的"歷史終結"一書，風靡世界。福山在書中認為，共產主義制度全球失敗是西方自由民主的勝利。而人類社會文化進化以及人類政治形勢進化的終點，頂點就是西方的自由民主。福山認為在他寫書的時候，這個歷史的辯證發展過程已經終結。

六四後的流亡者28年來一直在批判中共體制，認為中共及其制度早已經失去了存在的合理性。在理想上這些流亡的反體制抗議者和批評者大多仍然是福山的歷史終結論者。

而郭文貴從最初的個體戶到富豪的騰飛似乎就是發生在福山出版"歷史終結"之後，那也是中國經濟發展最快的20多年。

目前正在熱播的美國的電視劇"紙牌屋"之前已經有英國BBC拍攝的同名電視連續劇，都是揭西方政黨政治黑幕的諷刺劇。英國阿克頓勳爵一百多年前都說過那句名言："權力導致腐敗，絶對的權力導致絶對的腐敗。" 再往前推400年，莎士比亞那時候就已經開始在舞台上表現政治權力的腐蝕和腐敗能力的主題。

有人說，中國人鬥智斗勇的國技是麻將，而非西方的紙牌遊戲。打麻將常常被戲稱為"砌長城"。「麻將長城」比紙牌屋結實嗎？