前喜鵲中場蒂奧特效力中甲訓練猝死

圖片版權 Getty Images Image caption 效力中甲北控球隊的前喜鵲中場蒂奧特在訓練過程中猝死。

投奔中國足球甲級聯賽俱樂部北控的前紐卡斯爾中場蒂奧特在訓練中猝死，他的經紀人帕拉蒂諾稱"深感悲痛"。

這位30歲的科特迪瓦球員是今年二月份剛剛投奔到中國踢球的。

他的經紀人帕拉蒂諾發表生聲明說："本日(6月5日)早些時候，蒂奧特在訓練中昏厥後不治過世。"

蒂奧特曾效力英格蘭的紐卡斯爾聯隊，並代表球隊出場138次。他也曾作為科特迪瓦國家隊球員，幫助奪取了2015年的非洲"國家杯"。

這名球員從比利時的安德萊赫特起家，還曾在荷蘭踢球時效力於當時在荷蘭執教的前英格蘭主教練麥克拉倫。

2010年，這位防守型中場以350萬英鎊的價格轉會到紐卡斯爾，並在2011年鏖戰英超勁旅阿森納大比分落後時攻入了絶地反擊的一個球，令他名聲大振。

圖片版權 PA Image caption 蒂奧特去世後得到老東家紐卡斯爾的高度評價。

"悲痛和無語"

在剛剛結束的賽季裏，蒂奧特代表紐卡斯爾僅出場三次，並隨後轉會到中國踢球，轉會費的數額並未向外公布。

蒂奧特猝死的消息傳來後，紐卡斯爾俱樂部發佈推特說"倍感震驚"。他的球員故交古鐵雷斯、登巴巴、哈珀都發文表示哀悼。英超曼城隊長孔帕尼發推文稱"悲痛和無語"。

蒂奧特的老東家紐卡斯爾形容他是"絶對職業和大寫的人"。喜鵲主帥貝尼特斯說："他去世的消息令我傷心。"