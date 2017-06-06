中國鋪設水下監視網的軍事潛力令西方警覺

圖片版權 xinhua Image caption 南海是中國海軍潛艇的重要活動海域

最近中國正在東海和南海有爭議海域修建水下觀測網，這個耗資2.3億美元的水下觀測網的軍事潛力受到西方國家關注。多家西方媒體報道說，中國修建海底觀測網絡令許多國家擔心中國試圖以此加強對有爭議領土的控制並且擴大其軍事影響力。

目前中國修建巨大的觀測網絡包括水下攝像機，傳感器和雷達。觀測網獲得的海底數據將被傳送回上海。北京表示，海底觀測網將提供"全天候、實時和高解像度的立體綜合觀測"。同濟大學海洋與地球科學學院院長翦知湣在中央電視台節目中說，海底光纜連接的設備是搜集和發送數據的海底實驗室。

中國媒體報道這套技術先進的系統時說，在南海的"深海海底觀測網"採用光纖通信網，保密性好，帶寬高，信號傳輸距離遠，可以滿足大容量數據傳輸、處理要求。

雖然中國當局最初表示該海底觀測網會促進海洋研究，但是國家的電視台中央電視台報道後來說，該網絡還會"滿足其他領域的需要，諸如國防和災難預警"。

同濟大學海洋與地球科學學院教授周懷陽說，中國的海底觀測系統除了科研外，還能夠給其他生產應用部門，像地礦、測繪或者海洋權益、國防安全，應該都有一些輻射作用。

美日警惕

西方媒體報道猜測，這些海底觀測網的數據將被中國用來監視航行，包括軍艦和潛艇航行，以及鄰國進入有爭議海域的企圖，加強中國對有爭議海域的控制能力。

澳大利亞新南威爾士大學的安全專家卡爾·泰勒對CNN記者說，中國可以利用這個海底觀測網部署針對軍艦和潛艇的傳感器。他認為這會引起在東海和南海部署潛艇的美國和其他地區國家的關注。

報道說，中國修建的海底觀測網需要五年時間才能完成部署。

此前的報道說，中國海軍一直修建以青島、上海等海軍基地、重要港口為中心向東海和黃海部擴散的反潛網。

此前有報道說，面對中國海軍活動範圍擴大，日本海上自衛隊和美國海軍以沖繩為據點已經部署了大範圍覆蓋南西諸島太平洋一側的最新型潛艇水下聲波監聽系統（SOSUS）。

圖片版權 Reuters Image caption 中國為了加強自己的主權申索，已經在南海擴大島礁，修建人工島，並且在人工島上修建軍用飛機跑道和其他建築。

美日針對中國部署的部署海底監聽系統可以探測到從東海、黃海進入太平洋的中國潛艇。監聽系統通過水下電纜，以及水下聽音器等搜集潛艇發出的聲波和磁氣數據、探測其行動的系統。

南海主權

中國和日本在東海的釣魚島（日美稱尖閣諸島）主權以及中國在東海的新油氣田開採問題上存在糾紛。在南海，中國同菲律賓，印度尼西亞，越南，文萊，馬來西亞以及被北京視為中國一部分的台灣都有主權爭端。

中國為了加強自己的主權申索，已經在南海擴大島礁，修建人工島，並且在人工島上修建軍用飛機跑道和其他建築。

許多國家指責中國試圖控制海底資源以及控制經過南海的繁忙國際航道。中國修建海底觀測網也令日本，美國以及周邊相關國家警覺。

雖然中國官方說海底觀測網的目的是和平的海洋研究，主要用於環境監測，但是外國專家警告說，在東海和南海有爭議海域布設海底觀測網旨在加強軍事控制。

英國太陽報引甚至述評論家的話說，中國的海底觀測網實際上是自日本在上世紀30-40年代在太平洋擴張以來的最大的一次海陸擴張企圖。