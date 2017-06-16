江蘇幼兒園爆炸為"刑事案件"：8死 65傷

圖片版權 Xinhua Image caption 爆炸起因不明，徐州市政府稱"這是一起刑事案件"。

中國江蘇省一家幼兒園的一起爆炸造成至少8人死亡，65人受傷，其中8人重傷。

中國新華社稱，該爆炸發生在江蘇省徐州市豐縣創新幼兒園門口附近。

中國央視稱，公安機關同相關部門已在現場開展處置工作。

爆炸起因不明，徐州市政府稱"這是一起刑事案件"，已經"初步鎖定犯罪嫌疑人"。

四川學生"墮樓"案：政府誠信再惹質疑

該爆炸於周四（6月16日）下午五點左右發生。

圖片版權 Reuters Image caption 調查人員在創新幼兒園爆炸現場偵查。

新華社稱，經核實，爆炸發生時，創新幼兒園尚未放學，該園無師生傷亡。死亡的8人中，2人當場死亡。

尚未得到核實的社交媒體的圖片顯示學生和家長躺在地上。視頻顯示受傷的人們抱著哭泣的孩子。

新華社援引江蘇網警通報稱，事件發生後網絡流傳的一段視頻稱系本次爆炸發生過程，經核實為今年4月外地的一起爆炸，與本次事件無關。

圖片版權 Reuters

近年發生過哪些傷及學生的事件？

2017年5月，山東威海一隧道內發生大巴車禍造成11名兒童死亡。後證實，該事件為已死亡的大巴司機故意為之。

2017年1月，廣西一名持刀男子進入幼兒園砍傷11名兒童。

2016年1月底，海南省海口市一男子持刀砍傷10名學生後自殺。

2014年湖北一學生家長因學校拒收其女兒入學，在小學校園內刺殺1名教師，3名學生，並致5名學生受傷。該家長後跳樓自殺。